За спостереженнями синоптиків, останніми роками характерні лише рекорди підвищення температури. Але якщо раніше теплові «піки» тривали недовго, то нинішнє літо виявилося найспекотливішим за останні 137 років. Пожежонебезпечним був навіть перший місяць осені. І не лише в Україні, а й на далеких континентах вогнеборцям доводилося приборкувати масштабні стихійні лиха, спричинені спекою. Як це було, наприклад, в Австралії, Каліфорнії, Чорногорії.

Причини глобального потепління на нашій планеті відомі: забруднення атмосфери Землі шкідливими промисловими викидами, безперервні воєнні конфлікти із використанням забороненої зброї. На жаль, одні наукові світила закликають керманичів держав вирішувати проблеми захисту довкілля спільними зусиллями, а інші в цей час мізкують над створенням ще новішого нищівного озброєння і безкарно його випробовують у так званих гарячих точках. У пересічного громадянина виникає просте запитання: якщо мирозахисні демократичні інституції більшості держав створили Організацію Об’єднаних Націй (чергову календарну дату відзначаємо цього місяця), то чому такий високоповажний міжнародний орган не вживає рішучих впливових заходів щодо порушників не лише її статуту, а й законів міжнародного права, у яких прописано недоторканність кордонів будь-якої суверенної держави? Росія безпардонно загарбала Придністров’я, частину Грузії, в Україні — Автономну Республіку Крим і четвертий рік продовжує загарбницьку війну на сході нашої держави, яку називають гібридною. Тобто безкінечною? Подовження прийнятих міжнародною демократичною спільнотою санкцій проти Росії також поступово стає гібридним. То невже проти агресора досі не можна було вжити більш рішучих заходів?

За попередніми прогнозами синоптиків, погода у жовтні буде мінливою, з дощами, а під кінець місяця з пониженням нічної температури до мінусової позначки. Знаковими для прогнозування погоди до кінця осені й на наступні зиму та літо старі люди вважають спостереження у такі дні релігійних свят цього місяця: Трохима (2); Дениса. Свято мірошників (3); Сергія-Капустяника (8); Покрови Пресвятої Богородиці.

«На Трохима не проходить щастя мимо: куди Трохим — і воно за ним», — каже народне прислів’я. Цей день вважається щасливим для новонароджених. Колись, саме на Трохима, парубки та дівчата на вечорницях остаточно домовлялися, чи братимуть шлюб на Покрову. За давньою традицією, між заручинами і шлюбом мав пройти відповідний час — не менш ніж місяць. Пасічники в цей день повинні оглянути вулики. Звертають увагу на те, як бджоли заліпили воском чи прополісом вічка. Якщо старанно — то зима буде суворою, а якщо не дуже — теплою.

Від Дениса настає вітряна погода. Спостерігайте в цей день, звідки дме вітер: якщо з півночі — на холод, якщо з півдня — на тепло, якщо зі сходу — до кінця місяця утримається гарна погода, західний вітер принесе холодні дощі. Погожий теплий день з туманом і павутинням на стернях — провісник теплої погоди до кінця місяця.

До свята Сергія-Капустяника господині печуть на листах королеви грядок хліб і пироги. Це традиційний день заготівлі білокачанної на зиму. Її шаткують, перемішують з морквою або червоним буряком і засолюють у випарених діжках для зимового зберігання і споживання. У народі кажуть: «Хто капусту щодня споживає, той себе добре почуває». У сирому і квашеному вигляді цю городину лікарі рекомендують дорослим і дітям з проблемами здоров’я. Недаремно побутує прислів’я: «Капуста друг від семи недуг». Якщо гарна погода на Сергія-Капустяника, такою вона утримається ще кілька днів, а наступне літо буде вологим.

Покрова Пресвятої Богородиці вважається своєрідним оберегом України з часів запорозьких козаків. З надією та кращими сподіваннями звертаємося ми до святої покровительки сьогодні в час підступної російської агресії проти нашої держави. Спаси і захисти нас, Пресвята Богородице, від зловісного сусіда-окупанта, а на нього пошли заслужену господню кару.

«Яка Покрова — така й зима», — кажуть старі люди. Дощ на Покрову — волога погода протримається до кінця осені. Якщо день теплий — зима настане не скоро; якщо листя з берези і дуба опаде на Покрову — літо буде врожайним, а якщо утримається до кінця місяця — посушливим.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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