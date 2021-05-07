З кожним днем зменшується кількість жителів регіону, які з недовірою ставляться до щеплення проти коронавірусу. І це цілком зрозуміло, бо не лишилося в області та й в інших регіонах родини, яку б не зачепила пандемія. Літні люди, щоб уберегти себе і своїх близьких від підступної і небезпечної хвороби, відкинули всі вагання і йдуть до пунктів щеплення. Їх в області сто сорок, з яких 34 працюють у Харкові.

Ситуація, яку можна спостерігати в колишньому Дергачівському районі, типова для більшості населених пунктів області. «Мені вже 65 років і я прийшла вакцинуватися, бо хочу сім’ю убезпечити від цієї хвороби. Приходять в гості діти, внуки, я в магазин ходжу, на базар іноді, тож вакцинація зробить спілкування безпечним для мене й інших», — каже жителька Дергачів Надія Шептуха.

Її думку поділяє і житель Малої Данилівки 69-річний Микола Тарасов, який став свідком важкого перебігу хвороби свого молодшого родича, і тепер знає, який небезпечний коронавірус.

Чоловіки і жінки, котрим уже за 65, здебільшого не почуваються пенсіонерами, бо продовжують працювати і ведуть активний спосіб життя, демонструють молодшим свою особисту відповідальність і подають чудовий приклад у протистоянні з розповсюдженням пандемії.

КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської районної міської ради, який обслуговує три територіальні громади Харківського району, отримав 900 доз вакцини AstraZeneca-SKBio. За словами керівниці медичної установи Ніни Іваненко, тут працює дев’ять кабінетів щеплення та три виїзні бригади.

«У нас понад дві тисячі людей цієї вікової категорії, і ми маємо можливість щепити всіх охочих. Запрошують їх на вакцинацію сімейні лікарі, а ми вакцинуємо. Сьогодні щеплення проводимо в амбулаторії в Дергачах. Також виїзна бригада працює в Малій Данилівці, де плануємо щепити близько 80 місцевих жителів, яким за 65. Уже розробили план вакцинації в інших населених пунктах», — зазначила Ніна Іваненко.

Лікарка мобільної бригади Дарина Кантимир опікується імунізацією людей похилого віку в Малій Данилівці. Її бригада працює з векторною вакциною, яка зберігається за температури від +2°С до +8°С. «У нас є спеціальні холодильники для цього, — каже Дарина Кантимир. — Перед щепленням проводимо температурний контроль. Після вакцинації пацієнти залишаються під наглядом ще протягом 25—30 хвилин».

У Дергачах, за словами завідувачки амбулаторії загальної практики сімейної медицини Наталії Степаненко, є 300 доз вакцини, а для ревакцинації, передбаченої через 90 днів, необхідну кількість вакцини отримають окремо.

Жителів обласного центру щеплюватимуть новою китайською вакциною «CoronaVac», якої отримали 2,5 тисячі доз. «CoronaVac» розрахована на 1250 осіб, а щеплювати нею харків’ян почали 19 квітня. Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що в Харкові склали списки вакцинації. Найближчим часом щеплюватимуть учителів, які візьмуть участь у проведенні ЗНО, а також маломобільних харків’ян та тих, хто за ними доглядає. «Поліклініки викликають на вакцинацію згідно зі списками. Також працюють мобільні бригади, які щеплюють вдома», — зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов вважає, що варто провести рекламну кампанію про користь вакцинації. Він зазначив, що роз’яснювальна робота необхідна, щоб кожна людина самостійно прийняла рішення про необхідність імунізації.

«Сьогодні доктор Комаровський, якого я запросив на сесію, дав чіткий меседж — вакцинуватися потрібно. Ми не можемо примушувати людину, кожен повинен прийняти рішення самостійно. Ковід — це не тільки хвороба, а й величезне зло для економіки. Він заліз у кишеню кожної сім’ї, і кожен повинен прийняти правильне рішення. Я буду вакцинуватися», — зауважив Ігор Терехов.

За словами Світлани Горбунової-Рубан, з 900 ліжок, призначених для хворих на коронавірус, у місті зайнято 826 місць, 634 хворих перебувають на кисневій підтримці. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих зменшилася в 1,2 раза, або на 21 відсоток.

«Потихеньку, але все-таки цей показник знижується», — зазначила заступник міського голови та наголосила, що в місті й далі працюватимуть над збільшенням ліжкового фонду. Станом на 5 травня в Харківській області практично майже використали надану вакцину. «На сьогодні в області є залишок вакцин: 2740 доз Covishield та 60 доз AstraZeneca», — повідомила голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук.

Насамкінець. Враховуючи високі показники вакцинації в регіоні, на Харківщину, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, перерозподілять додаткові 5000 доз вакцин з інших регіонів країни. «Хотів би особливо відзначити Харківську область. Наразі Харківщина є одним з лідерів і якісно використовує вакцину. Ми розглядаємо можливість перерозподілу вакцини з областей, які не використали їх, для того, щоб вакцина використовувалася і захищала українців», — підкреслив головний санлікар.

Він також повідомив, що 12—13 травня до областей буде доставлено 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, яка надійшла в Україну минулого тижня. А після 17 травня в Україні очікується наступне постачання вакцини від Pfizer — 500 тисяч доз.

ДОВІДКА «УК»

Станом на 4 травня в Харківській області з населенням 2629 тисяч вакциновано 40232 особи. З них пройшли повну імунізацію 30 осіб. Усього проведено 40262 вакцинації (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей, бо залежно від протоколу вакцинації, люди можуть отримувати кілька доз).