Приїжджаючи на гірські курорти, вважаєш, що потрапляєш у казку, де можна не тільки милуватися зимовими пейзажами, а й активно проводити час, наприклад підкорюючи гірські вершини.

Нині, щоб покататися на лижах чи сноуборді, не потрібно їхати за кордон. В Україні чимало гірськолижних курортів, відомих не тільки серед українців, а й далеко за межами країни. Найвідоміші, безумовно, «Буковель», «Славське» та «Драгобрат». Але крім них, є ще чимало місць, де можна перевірити свої навички, повноцінно відпочити і спробувати щось нове.

Екологічно чистий

В оточенні гірського масиву полонини Боржава лежить затишне закарпатське село Пилипець. У селі м’який клімат, чудова природа й найдовші гірськолижні траси різної складності. Це один з найбільш екологічно чистих регіонів України. Поблизу курорту — диво закарпатської природи водоспад Шипіт, а лише за 40 кілометрів — мальовниче озеро Синевир.

Канатна дорога піднімає лижників на вершину гори Гемба (Гимба), двомісний крісельний підйомник. Є можливості для фрирайду і сноубордингу. Вартість одноразового підйому — 70 гривень, тригодинне катання обійдеться у 300 гривень, одноденний абонемент — 600 гривень.

Пилипець надає можливості обрати різні варіанти проживання: від кімнат у приватному будинку до номера у фешенебельному готелі. У цьому сезоні мінімальна вартість проживання — 200 гривень, номер у чотиризірковому готелі коштує 1400 гривень, а невеликий будинок у швейцарському стилі — 6000 гривень за добу.

Альтернатива європейським курортам

У буковинських Карпатах, поряд з урочищем Солонець, відомим родовищами мінеральних вод, розташовано гірськолижний курорт «Мигово». У його розпорядженні три лижні траси на схилах гори Мала Кичера завдовжки 1300, 1100 і 600 м та навіть сноутюби. Траси освітлюються, розмежовані сітками безпеки, їх постійно патрулюють професійні рятувальники, а за сніг відповідають снігові гармати.

На курорті працюють два бугельні витяги для дорослих і один — для дітей. Разовий підйом у «Мигово» в будні коштує 40 гривень, година катання — 200, денний абонемент — 600, а вечірнє катання — 400 гривень. Дітям до 12 років — знижка 50%. Година занять з інструктором коштує від 450 гривень.

У хостелі ліжко-місце у кімнаті на 10 осіб у зимовий період коштує 200 гривень, а стандартний номер у готельному комплексі обійдеться нині у 1600—2000 гривень, а у високий сезон — 2800—3800 гривень.

Якщо захочеться урізноманітнити відпочинок, можна поїхати на екскурсію в Чернівці, що за 60 кілометрів від «Мигово». В околицях курорту є жива пам’ятка природи — відомий гігантський бук завширшки 5,3 метра.

Рай для початківців

Гірськолижний курорт «Ворохта» — одне з найпопулярніших місць серед гірськолижників. У ньому тренуються спортсмени українських збірних з лижних перегонів, біатлону, стрибків з трампліна. Колись траси Ворохти вважали екстремальними, а нині вони підходять початківцям та невпевненим лижникам. У селищі працює одна з найкращих лижних шкіл (вул. Данила Галицького, 3). Досвідчені інструктори за кілька днів навчать вас упевнено кататися на лижах.

Основні траси і трампліни розташовано на спортивній базі «Авангард». Головну трасу прокладено на горі Пушкар. Поряд з «Авангардом» працюють бугельний і крісельний витяги і сучасний мультиліфт. На гору Маківка вас підніме 250-метровий бугельний підйомник. У зимовий період додатково встановлюють ще два підйомники. Одна поїздка на підйомнику коштує 20 гривень, на мультиліфті — 10. Якщо плануєте кататися у Ворохті тривалий час, то вигідніше придбати зі знижкою одразу 10 чи 20 підйомів.

Ворохта — невелике селище міського типу, населення якого в зимовий сезон збільшується втричі. Приїжджаючи сюди, кожен знайде варіант проживання відповідно до побажань і бюджету. Мінімальна вартість проживання в гостьовому будинку — від 400 гривень, у сім’ї — від 500, у мініготелі — від 720, а стандартний номер у готелі коштує від 800 гривень.

Бюджетне проживання

За 13 кілометрів від Буковеля — не менш відоме селище Яблуниця. Щоб зекономити, багато лижників орендують кімнати чи котеджі у селищі (350—3000 гривень), а кататися їздять на модний курорт. Траси тут з’явилися давно, і назвали їх відповідно до тодішньої моди: «Чешка», «Динамо-1», «Кооперативна», «Млинці», «Корова» і «Коза».

Схили у Яблуниці не перевантажені, є п’ять бугельних підйомників, які працюють у сезон з 9:00 до 17:00. Денний абонемент коштує 400 гривень, чотиригодинне катання — 250, а одноразовий підйом — 25 гривень, нічні катання не пропонують.

Цей курорт чудово підходить новачкам. Крім катання, зимовий відпочинок радує свіжим повітрям, панорамними майданчиками, ярмарком сувенірів, водоспадом і скелею Довбуша.

База олімпійців

Гірськолижний курорт «Тисовець» розмістився біля гір Магура, Селеватка і Кичера. Він відомий не тільки любителям гірськолижного спорту, а й професіоналам. Тут регулярно влаштовують міжнародні змагання найвищого рівня.

На курорті тільки чотири траси, але їх якість не гірша, ніж в Австрії. Кожну з них обслуговує окремий підйомник. Усі траси різної складності, одна з них розрахована на початківців — Балетний схил. «Тисовець» пропонує три лижні трампліни, є траси для бігових лиж та сноутюбинг. На трасах курорту тренуються українські олімпійські збірні з лижних перегонів та біатлону.

Приємно, що одноденний абонемент на користування підйомниками недорогий — 150—300 гривень. На території навчально-спортивної бази «Тисовець» є готель, мінікотеджі та невеликі готелі. Ціни в них досить високі, і якщо ви не подумали про проживання завчасно, то місця забронювати в них буде неможливо. За 10 кілометрів від гірськолижного курорту є село Орявчик, де можна орендувати кімнату у приватному будинку чи ліжко у хостелі від 400 гривень або готельний номер від 1200 гривень.

Відпочиваючи на гірськолижних курортах, можна організувати екскурсії містами, побачити цікаві природні об’єкти, оздоровитися в джерелах, продегустувати місцеве вино і традиційні страви. Обов’язково спробуйте бануш, який готують із свіжої овечої сметани та кукурудзяного борошна, закарпатський наваристий бограч, традиційну гуцульську ковбасу гурку, узвар. Сміливо замовляйте пструг — запечену на грилі річкову форель, кашу з перлової крупи і квасолі човлент — ці страви стали символами Закарпаття.

Впевнені: ані катання, ані частування не залишать вас байдужими і ви неодмінно повернетесь у чудову зимову казку рідної України.