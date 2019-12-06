Мандруючи країною, розумієш, яка вона дивовижна і красива: теплі моря, високі гори, таємничі ліси, чисте повітря, безкраї поля й місця, які дарують силу та здоров’я. У кожному регіоні України є унікальні природні та рекреаційні ресурси: це води, насичені мінералами, лікувальні грязі, ропа солоних озер, цілющі морські водорості. Саме на основі цих природних лікувальних ресурсів і було створено санаторно-курортні зони.

Нині в Україні існує 58 природних курортних територій, сім з яких державного значення. Ми розповімо про найкращі, які можна відвідати в будь-яку пору року.

Серце Азова

На північному узбережжі Азовського моря стоїть місто Бердянськ, де можна поєднати відпочинок з оздоровленням. Адже у ньому не тільки теплі води моря, а й мінеральні води та лікувальні сульфідно-мулові грязі. У санаторно-курортних закладах використовують майже 200 сучасних методик лікування. До них їдуть лікувати захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, органів травлення, урологічні, гінекологічні недуги.

Лікувальні властивості сульфідно-мулових грязей виявили й дослідили більш як 100 років тому. І як довели науковці, вони за властивостями не поступаються мінералізованим грязям Мертвого моря. Ефект можна відчути після 8—12 процедур, а повний термін оздоровлення становить 12—24 дні.

Лікують, використовуючи сульфідно-мулові грязі, санаторії ПрАТ «Приазовкурорт» «Лазурний» та «Бердянськ». Доба перебування в них коштуватиме від 680 до 875 гривень з особи. У ціну входить проживання, лікування основного захворювання і триразове харчування.

Український Баден-Баден

Курорт Миргород ще називають українською Швейцарією і порівнюють з німецьким Баден-Баденом. У ньому лікуються пацієнти з 30 країн, а європейські медики їдуть переймати досвід.

Почалося все так: щоб забезпечити жителів Миргорода водою, просвердлили нову свердловину. Але замість питної води на глибині 700 метрів виявили підземне озеро з водою, яка пахла сірководнем. Не пропадати ж воді — її стали використовувати як технічну. У ній купалися і дуже швидко помітили, що після водних процедур самопочуття поліпшується — переставали боліти суглоби. А в тих, хто все-таки зважився її пити, зникали проблеми із шлунково-кишковим трактом. Перший курортний сезон в Миргороді відкрили у 1917 році.

Нині в комплекс «Миргородкурорт» входять чотири санаторії. У них лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, але кожна з чотирьох оздоровниць спеціалізується на певних недугах. Зокрема, у санаторії «Миргород» зміцнюють опорно-руховий апарат, а «Полтава» допомагає пацієнтам, у яких проблеми із серцем і судинами. Вартість — від 702 до 2040 гривень.

Лікувальні водорості

Ще донедавна Скадовськ асоціювався з морським відпочинком, і тільки у 2012 році місто отримало статус курорту державного значення. А все тому, що в Джарилгацькій затоці ростуть колонії водоростей, які виділяють йод у набагато більшій концентрації, ніж на інших морських курортах. Ці рослини — постачальники різних мінералів, завдяки яким Скадовськ славиться лікувальними грязями. У місті багато санаторіїв, оздоровчих дитячих таборів, де лікують чимало захворювань.Вартість проживання залежить передовсім від умов та сезону. У Скадовську можна знайти варіанти від хостелів до номерів VIP-класу.

Один із перших

Уже понад 175 років в Україні функціонує один з найстаріших бальнеогрязевих курортів Слов’янський. Він славиться солоною водою й цілющими грязями озера Ріпне. Саме тут вираз «поставити на ноги» сприймали буквально. Пройшовши курс 42-денного чи 35-денного лікування, багато недужих робили перші кроки.

Із трьох санаторіїв курорту («Ювілейний», «Слов’янський» і «Донбас») функціонує тільки «Слов’янський», розрахований на 306 місць. На курорті лікуються люди з порушеннями опорно-рухового апарату. Створено усі умови, щоб вони почувалися комфортно: пандуси, під’їзди, ширина дверей розрахована для проїзду на візках, є спеціальні ліфти й навіть пляж обладнано необхідним інвентарем. Вартість проживання за добу з людини — 740 гривень.

Єдиний у країні

Цілющі властивості води, багатої радоном та мікроелементами, торф’яні грязі Хмільника відомі ще з 1930-х років. У місто приїжджають люди, щоб оздоровитися, вилікувати багато захворювань. Хмільник — єдиний в Україні радоновий курорт, який називають профілактикою виснаження.

У міста вісім оздоровчих закладів та санаторій «Хмільник». Вартість проживання — від 745 гривень, можна орендувати котедж від 1300 гривень за добу.

Еталонні грязі

Перша оздоровниця в селищі Куяльнику неподалік Одеси з’явилася у 1833 році. Після того як дивізійний лікар Ераст Андріївський вивчив лікувальні властивості лиманської грязі, він запропонував побудувати лікарню для проведення грязьових процедур, ропних і пісочних ванн. Незабаром заклад став настільки популярним, що у 1873-му до нього проклали залізницю від одеського вокзалу.

Колись цей курорт процвітав як один з найкращих в Україні. А все завдяки цілющим грязям та ропі Куяльницького лиману. Тепер санаторій «Куяльник» переживає не найкращі часи. Але навіть попри це люди їдуть у селище. Чому? Секрет простий: заради лікування, яке їм допомагає. Вартість проживання у санаторії «Куяльник» від 550 до 1300 гривень. Заклад приймає відвідувачів до 25 грудня.

Дослідження підтвердили, що лікувальна ропа і грязі Куяльника еталонні. Вони містять комплекс біологічно активних речовин, мікро- і макроелементів, які сприяють призупиненню запальних процесів, стимулюють захисні сили організму, відновлюють функції пошкоджених органів. Такі мікроорганізми живуть тільки в двох місцях на планеті: Мертвому морі й лимані Куяльник.

Українські Карлові Вари

Один з найстаріших бальнеологічних курортів України — Моршин. Унікальні джерела, в яких підвищений вміст сульфатно-магнієвих солей, ефективно відновлюють пошкоджені клітини печінки. Ці води лікують захворювання кишківника, підшлункової залози, шлунка і цукровий діабет.

У Моршин їдуть лікуватися з 1878 року, і рік у рік кількість відпочивальників зростає, адже на курорті працює висококваліфікований медичний персонал. У Моршині лікують не лише вода, грязі, а й повітря, бо санаторії розташовано у лісопарковій зоні. У санаторії проводять і реабілітацію. Путівка у санітарно-курортний комплекс «Моршинкурорт» коштує від 700 гривень на добу з особи.

Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як прийняти рішення оздоровитися на одному з курортів України. Адже у кожного з них є протипоказання. Оздоровлення на курортах можна поєднати з насиченим відпочинком, оскільки екскурсійні й туристичні бюро, які співпрацюють із курортами, можуть запропонувати чимало розваг та екскурсій на будь-який смак.