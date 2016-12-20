Київську публіку він потішив 17 грудня. Прославлений маестро приїжджає в Україну із задоволенням, бо, за його словами, у нас підготовлений слухач. Після завершення кар’єри він зосередиться на роботі фонду, що створив для боротьби з лейкемією, яку здолав сам. Тож, каже, навчився бути щасливим усупереч усім випробуванням.

Хосе Карерас хотів виступити в містах, де мав концерти протягом 46 років кар’єри. Але, зізнається, «охопити їх всі неможливо». У Києві він гастролював у супроводі Національного естрадно-симфонічного оркестру, диригент Давид Хіменес. На сцені перебувало більше сотні музикантів. Серед найяскравіших — прима німецьких опер з українським корінням Наталя Ковальова. «Це великий голос, — характеризує маестро колегу, — ми давно виступаємо разом».

Хосе Карерас — яскравий приклад раннього професіоналізму. Він змалечку знав, ким буде, а творчий запал виник, коли побачив по телевізору легендарного Маріо Ланца. У вісім років Хосе вперше виступив на радіо, в одинадцять — у Гранд-театрі, а в 24 дебютував в опері. Через чотири роки в його репертуарі — 24 ролі у всесвітньо відомих постановках. Можливо, шлях до визнання був би тривалішим, аби не зустріч із визначною землячкою Монсеррат Кабальє. Діва розгледіла потенціал випускника Барселонської консерваторії і зрозуміла, що саме він буде тим партнером, який гідно відтінить її голос. Вони багато співали в дуеті й досі підтримують дружні стосунки — справжні творчі особистості не борються ні за лідерство, ні за гонорари.

До речі, на моє запитання, чи не заздрить він шаленим прибуткам поп-виконавців, які іноді не мають ні освіти, ні голосу, Хосе Карерас зазначив: «Кожен робить свою справу і отримує те, на що заслуговує. Я поважаю справжніх співаків цього стилю, бо вони тримають стотисячну аудиторію».

У середовищі професіоналів у маестро репутація талановитого працелюба. Він став відомим завдяки самобутнім інтерпретаціям партій в операх Верді та Пуччіні. У його репертуарі понад 60 опер, 150 платівок і 10 фільмів. У масовій культурі він запам’ятався участю в комерційно успішному тріо 1990-х із Лучано Паваротті та Пласідо Домінго. Тенорів поєднала ще й любов до футболу. Карерас уболівав за «Барселону», а його колеги — за «Ювентус» і «Реал». «Три тенори» гастролювали світом протягом тринадцяти років і мали немало регіональних наслідувачів, які пропагували класичний спів.

Сеньйор Карерас каже, що найбільше вдячний своїй публіці і родині. Тож 70-річчя 5 грудня відзначив після концерту в Токіо у вузькому колі з донькою, сином і онуками. Тривале творче довголіття відображається не тільки на голосі, а й на загальному самопочутті. За години співу тенор, як і професійний спортсмен, втрачає кілька кілограмів. Нашим читачам метр відкрив секрет: поновлює енергію на сцені тим, що надихається глядачами і п’є воду. А скільки нервів псується в конкурентному середовищі! Артист двічі переривав кар’єру: в 1987-го — через гостру лейкемію і 2009-го — за власним бажанням. Однак публіка не відпустила кумира. Так виникла ідея завершального світового туру, щоб особисто попрощатися з кожною країною, у якій його люблять. Українців він вважає такими самими запальними, як і рідних каталонців.

Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО

для «Урядового кур’єра»