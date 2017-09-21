Засновані три роки тому принцом Гаррі «Ігри нескорених» — найбільші спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм і стали інвалідами під час виконання військового обов’язку. Окрім суто спортивної складової, цей турнір та підготовка до нього становлять важливу складову в реабілітації військовослужбовців.

Приклад наших спортсменів, які братимуть участь в «Іграх нескорених», украй важливий для багатьох військовослужбовців — звільнених зі служби і тих, хто ще залишається на передовій. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на урочистостях з нагоди від’їзду національної збірної України для участі в «Іграх нескорених», що відбудуться в Торонто (Канада) з 23 до 30 вересня.

На думку віце-прем’єра, важливо, що наша збірна інклюзивна, тобто сформована з представників різних силових структур: Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, — які захищали і готові надалі захищати Батьківщину.

«Упевнена: вся Україна затамувавши подих стежитиме за вашими виступами і триматиме кулаки. Вірте в себе так, як ми віримо у вас», — закликала віце-прем’єр-міністр.

Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила подяку волонтерам, керівництву держави, Міністерству оборони, Міністерству фінансів, урядовцям, партнерам з Агенції НАТО з питань підтримки та постачання, посольствам Канади та Великобританії в Україні, а також комерційним партнерам за їхній вагомий внесок у підготовку та організацію участі нашої команди в «Іграх нескорених». Окремо вона подякувала за підтримку українських героїв їхнім рідним і близьким.

Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков зазначив, що участь України в «Іграх нескорених» важлива для спортивної реабілітації ветеранів і співпраці між Україною та НАТО в частині медичної й фізичної реабілітації.

Капітан національної збірної Олександр Писаренко, який у 2014 році став засновником і командиром добровольчого батальйону «Січ», що з ним побував у найгарячіших точках під час боїв на сході України, виступаючи зі словом-відповіддю, наголосив: «Перед нами дуже відповідальна місія, бо це перші «Ігри нескорених» для України. Сподіваюся, ми покажемо високі результати й надихнемо своїм прикладом інших ветеранів і військовослужбовців».

З вітальним словом до національної збірної виступив Герой України ректор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук. Він звернувся до військових і ветеранів: «Багато хто втомився від війни і опускає руки. Але не ви. Ви — драйвер і мотиватор. Не можна зупинятись. В історії бувало, коли зупинялися на півдорозі. І потім за це платили дуже високу ціну. Ми так не робитимемо. Ви найкраще і найдорожче, що в нас є».

Під час урочистої церемонії проводів відбулося нагородження членів націо­нальної збірної відзнаками міністра оборони України.

«Наша команда — приклад того, що немає нічого неможливого, свідчення того, що українські захисники незламні, а нашого воїна нікому не скорити, — наголосив глава оборонного відомства Степан Полторак. — Вони герої, адже демонструють максимум людських сил, на які лише здатна людина, зазнавши важких поранень і травм. Після лікування вони знайшли сили на відновлення, повернулися до повноцінного життя, продовжили службу, взяли участь у відборі й увійшли до національної збірної».

Українські спортсмени змагатимуться в Торонто зі збірними 17 країн. 15 представників основного складу і 12 резервістів поміряються силами у шести дисциплінах: паверліфтингу, плаванні, легкій атлетиці, веслуванні на ергометрах, стрільбі з лука та велоспорті на шосе.