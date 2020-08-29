Якщо на Тадея та Василини день буде сонячним, то гарна погода утримається до кінця місяця

Цьогорічне літо позначиться в історії нашого буття чорною датою глобальної пандемії з тисячами людських жертв. На жаль, прогнози на послаблення наступу вселенської біди невтішні. Сподіваємося на успішне створення вченими світу рятівної вакцини. Поки що, дедалі глибше проникаючи у космічний простір, щоб виявити позаземні цивілізації, втрачаємо земний генофонд внаслідок негативного впливу глобального потепління і наступу невідомих вірусних епідемій.

До прикладу, ось кілька тривожних повідомлень минулого серпня. Чергова руйнівна повінь у Китаї. Катастрофічно швидко тане найбільший льодовик у Гренландії, що в майбутньому спричинить піднімання океанських вод на сім метрів і затоплення острівних держав. Пік підвищення температури в долині Смерті до 55 градусів і нищівна пожежа з людськими жертвами в Каліфорнії (США). У Японії стовпчик термометра сягнув 41 градуса вище нуля. Є жертви внаслідок теплового удару. А ще чекаємо на другу хвилю пандемії.

На тлі цих новин осуд світової демократичної спільноти викликає цинічна російська агресія проти України і насильницькі дії білоруського «бацьки» проти власного народу задля владних амбіцій.

Попри те що сталося впродовж останнього літнього місяця, для українських хліборобів серпень став успішним завершенням жнив. Як кажуть у народі, уродила нива, буде гарне мливо. У лідери з мільйонами тонн зернових і бобових культур вийшли аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. І це на сьогодні не остаточні підсумки. Ще мають звітувати виробники гречки, господарі соняшникових і кукурудзяних ланів. І тут прогнозують високі врожаї. Але, як завжди, успішне збирання плодів осені великою мірою залежить від погодних умов.

Щоб дізнатися, чи будуть вони сприятливими, традиційно звернімося до фахових і народних синоптиків. Перші обіцяють помірно теплий вересень, без дощів, з похолоданням у другій половині місяця. Якою буде погода впродовж усієї осінньої пори, наступних зими та літа, довідаємося із прогнозів за народними прикметами.

У вересні спостереження слід вести у такі дні релігійних свят: Тадея і Василини (3), Семена Стовпника Літопроводця (14), Петра і Павла осінніх (23).

На Тадея і Василини господарі ведуть облік здобутків літньої праці. «Якщо на Тадея в хаті хлібець завівся, то про зиму селянин не журився», — стверджує прислів’я. Жінки відміряли частку від сувоїв нового полотна: що буде використано для пошиття сімейного вбрання, а що віддадуть у посаг дочкам на виданні. За давніми спостереженнями, на Тадея починається срібна пора початку золотої осені. У сонячну днину в повітря здіймається сріблясте павутиння. Якщо воно стелиться у надвечір’я по землі — до теплої сталої погоди. Якщо павутиння мало, осінь буде затяжною, без дощів. Якою буде погода у день Тадея і Василини, такою і впродовж місяця.

На Семена Стовпника у Києві в давнину зустрічали новий рік і відзначали свято Свічки. Напередодні на Контрактовому майдані збиралися майстрові люди, члени братства ремісників, цеховики зі своїми знаменами. Кожне товариство мало свою свічку. З настанням сутінок їх запалювали. Колективи ремісників виконували фахові гімни, показували вертепну виставу. Дивовижне свято при свічах тривало цілу ніч. А вранці всі розходилися містом, щоб привітати киян з новим роком. На Семена починали засилати сватів, щоб на Покрову справити весілля.

Із 14 по 21 вересня триває друге бабине літо. Якщо цього дня відлітають у вирій гуси, зима буде ранньою. Клин летить високо — зима припізниться, низько — буде сніжною.

На Петра і Павла — осіннє рівнодення. Відчутнішим стає похолодання. «Сонце донизу — осінь поблизу», — каже прислів’я. Народні синоптики звертають увагу на дуб, березу і горобину. Дуб рясно вкритий жолудями — на врожай жита. Листя на березі пожовтіло, але ще не опало — осінь буде теплою. Якщо горобина рясно вкрита кетягами — осінь буде з дощами; якщо плоди яскраво-червоні — на сувору зиму. Вважали, що горобина убезпечує обійстя від усяких негараздів, тому господарі розвішували її кетяги на зиму під дахом. Згодом з ягід готували цілющі чаї.

Шануймо народні традиції, не цураймося прадідівських оберегів. Нехай обминають нас біди і негаразди.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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