За перо змусило взятися ще тепле рішення Черкаської міської ради, яким скасовано попереднє про забудову мікрорайону Соснівка. 4 лютого цього року в публікації «Хочеш продати землю? Засип її сміттям!» ми вже розповідали про плани забудови цього куточка Черкас, які визріли в надрах міської влади. Нагадаємо, що на цій території, яка займає майже 94 тисяч квадратних метрів, планували будувати житловий комплекс із трьох багатоповерхівок (на 12, 16 і 21 поверх), таунхаузів, житлових будинків клубного типу та громадських закладів. Плани виношували, скажемо прямо, негідні, адже унікальний зелений оазис обласного центру, що хоч якось компенсує тотальне забруднення міста викидами підприємств і автотранспорту, раптом вирішили забудувати. Швиденько замовили проект, який називали високим витвором архітектурної думки. Начхати чиновникам на думку городян, зрештою, на здоровий глузд. Людей особливо вразило нахабство, з яким чиновники, роздерибанивши паркову землю (віддавши в довгострокову оренду, давши дозвіл на виготовлення проекту), тепер заявляють про потребу «лікувати» чи то «упорядкувати» її, а задля цього, мовляв, слід змінити її цільове призначення.

І ось після невдалих спроб влаштувати громадські слухання з цього приводу депутати одумалися й скасували попереднє рішення. Скасували, як було сказано, через суспільно-політичну напругу в місті, пов’язану з можливістю багатоповерхової житлової забудови Соснівки, для забезпечення впливу громади на прийняття рішень з розроблення містобудівної документації.

Отож громадськість перемогла, проблему розв’язано?

На жаль, думаємо, святкувати перемогу ще зарано. Адже, як заявляли напередодні на прес-конференції обурені представники громадськості та політичних партій, «Черкаси стають містом тотального дискомфорту». Активістів не влаштовує зокрема стан доріг, ситуація із забудовою Соснівки, незаконне встановлення МАФів та вибухонебезпечних заправок у неналежних місцях, засилля стихійної торгівлі.

«Міську владу ми обирали не для того, щоб вона розбазарювала чи крала бюджетні кошти, а щоб вона створювала всім жителям міста нормальні умови для життя і розвитку», — пояснив керівник ГО «Автомайдан-Черкаси» Сергій Яковенко. Візьмімо Соснівку. Цю територію забудовувати ніяк не можна. Це природо-заповідний фонд. Згідно із законодавством, такі ділянки заборонено використовувати у приватних цілях. Там може розташовуватися, наприклад, оздоровчий комплекс. Але у жодному разі не слід забудовувати цю зону багатоповерхівками, у яких оселиться тисяча людей, а інші триста тисяч черкащан дивитимуться на це через паркан.

За цей безлад у місті хтось має відповідати, переконані представники громадськості. Активісти вимагають від влади публічності. Щоб усі процеси відбувалися відкрито, депутатська більшість має формуватися не довкола кулуарних домовленостей, а довкола плану конкретних дій, які дають змогу навести лад у місті.

Показова в цьому плані й ситуація з ProZorro, якою активісти обурені. Вони переконані, що знизити корупційні ризики можна лише за рахунок активного використання електронної системи закупівель. Однак після ухвалення рішення щодо початку роботи міста в системі ProZorro міські установи просто не подавали заявки і не робили закупівель. Як зазначив представник громадського руху «Народний контроль» Сергій Костенко, на нинішній рік у бюджеті вже передбачено майже 200 мільйонів, які влада може витратити без контролю громадськості.

Думкою громади нехтувати не можна, вважають активісти. Адже саме її представники найкраще знають потреби міста, його найгостріші проблеми. Зрештою, не треба забувати, що люди, яких обрали працювати у владних кабінетах, мають служити громаді, а не навпаки.