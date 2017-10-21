А Президент вимагає, щоб уже цього року жителі сіл відчули реальні зміни на краще

Після ухвалення в парламенті доленосного для країни законодавчого пакета з медичної реформи Президент Петро Порошенко скористався нагодою і особисто привітав виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. «Була дуже добра комунікаційна стратегія — пояснили, чому це так важливо. І не просто тому, що ми обов’язково маємо поліпшити якість медичних послуг, а й тому, що коли нічого не робити, ситуація значно погіршиться», — акцентував глава держави.

Він наголосив на важливості підвищення якості медичних послуг на селі та ухвалення відповідного закону, ініційованого ним, вказавши, що розраховує на підтримку профільної команди. Це започаткує комплексні зміни в системі охорони здоров’я. Він наголосив на важливості за два тижні підготувати до другого читання цей проект для подальшого ухвалення. Бюджетні видатки на фінансування сільської медицини вже передбачено, запевнив Петро Порошенко.

«Це перший крок. Попереду в нас дуже багато роботи. Ми разом працюватимемо для втілення потрібних змін, — запевнила в. о. міністра. — Це буде довгий і нелегкий шлях, бо зміни завжди ідуть важко. Реформи також антикорупційні, бо зміна системи буде прозорою і справедливою».

Гроші на сільську медицину вже є

Залишаючись під враженням від старту реформи, Президент прокоментував її також на своїй сторінці у Фейс­буці. «Заклади охорони здоров’я та їх відділення буде укомплектовано необхідним обладнанням і набором ліків. Сільські лікарі отримають стимулюючу оплату праці й гідні умови для життя. На допомогу жителям села прийде телемедицина, консультування найкращих фахівців», — написав Президент, запевнивши, що цьогорічний державний бюджет уже передбачає 4 мільярди гривень на оновлення сільської медицини. «Вимагаю, щоб уже цього року жителі сіл відчули реальні зміни на краще», — наголосив Петро Порошенко.

А Прем’єр-міністр Володимир Гройсман записав відеозвернення, у якому ініціював створення групи фахівців для якісного впровадження змін системи охорони здоров’я. Ключовими орієнтирами реформи, за його словами, визначено доступність якісної медичної послуги на будь-якому рівні — від ФАПу до поліклініки і спеціалізованих закладів, належне фінансування системи охорони здоров’я, а також запровадження гідної оплати праці лікарів.

«Це той комплекс, який у сукупності з модернізацією обладнання дасть змогу змінити якість охорони здоров’я. І ми бачитимемо, що за цими реформами буде інша якість життя громадян», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Він запевнив, що готовий брати на себе відповідальність за впровадження комплексу реформ, ухвалених цієї осені Верховною Радою.

Попереду кілька років копіткої роботи

Того самого вечора Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів вкотре пояснював переваги, що їх отримають українці від запровадження медичної реформи, яку слід було започатковувати 26 років тому. А жахи про майбутні перетворення поширюють, на його думку, ті, кого задовольняє нинішній стан справ у медичній галузі.

«Ми почнемо фінансувати не стіни лікарень, не порожні ліжко-місця, а конкретну медичну послугу, — наголосив Володимир Гройсман. — Таким чином підвищимо ефективність використання коштів і спрямуємо їх на життя та здоров’я людей».

Для досягнення мети, зазначив Прем’єр, знадобиться кілька років серйозної важкої праці: «І я готовий брати на себе відповідальність, об’єднувати людей. Ми виважено й серйозно будемо впроваджувати зміни. Запевняю, лікарень менше не стане, ФАПів з’явиться навіть більше. І їх буде забезпечено всім необхідним. Треба навести лад у сільській медицині, в екстреній медицині».

Володимир Гройсман запевнив, що з ухваленими змінами буде однозначно продовжено і програму «Доступні ліки», і роботу з будівництва мережі кардіологічних центрів у всій країні.