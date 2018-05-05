Київ та УЄФА готові до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу, який мають відбутися наприкінці травня в Україні. Про це під час зустрічі із Президентом Петром Порошенком заявив виконавчий директор УЄФА Events SA Мартін Каллен. «І ви, і ми готові до фіналу. Упевнений: це буде великий фінал, і всі його запам’ятають», — заявив Мартін Каллен, який прибув до столиці України перевірити її спроможність приймати великі спортивні заходи в умовах зовнішньої воєнної агресії.

Глава держави привітав високого гостя і наголосив, що Мартін Каллен відомий в Україні й світі як визнаний професіонал в організації найпрестижніших футбольних турнірів. «Ми пам’ятаємо ваш внесок в організацію чемпіонату Європи 2012 року в Польщі й Україні. Думаю, ви побачили, наскільки важливим було для України рішення УЄФА про проведення в Києві 26 травня фіналу Ліги чемпіонів», — сказав Петро Порошенко. За його словами, ця подія має для України «велике символічне значення», оскільки відбуватиметься у момент, коли держава проводить рішучі реформи, боронить суверенітет і територіальну цілісність.

«Ми нагадуємо всьому світові, що Україна вміє працювати, відпочивати, організовувати свята й приймати друзів, гостей і туристів», — наголосив Президент, зауваживши, що Київ організує «справжнє футбольне диво», від якого всі любителі й фанати футболу «отримають насолоду».

Глава держави розповів, що Україна надзвичайно серйозно поставилася до підготовки проведення фінальних матчів, повідомляє департамент прес-служби АП. Зокрема, було ухвалено законодавчі акти щодо необхідного податкового, митного режиму, щоб створити максимально комфортні умови для організації фіналу. Було залучено всі необхідні можливості президентської адміністрації, уряду, столичної влади.

Петро Порошенко повідомив, що з його ініціативи Верховна Рада ухвалила необхідні зміни до бюджету, завдяки чому понад 100 мільйонів гривень було спрямовано на підготовку спортивних об’єктів. Він подякував УЄФА за ефективну координацію й кооперацію з українською владою, щоб футбольне свято Києва, України і Європи стало можливим.

Мартін Каллен подякував Петрові Порошенку за увагу й підтримку міжнародного заходу. Він повідомив, що протягом останніх 12 місяців команда УЄФА перебуває в постійному контакті з командою Президента, українським урядом та організаційним комітетом з підготовки та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. Він відзначив готовність об’єктів, необхідних для успішного проведення цих масштабних спортивних заходів (фіналів у чоловічому й жіночому змаганнях).

«Для мене було важливо почути вашу компетентну оцінку рівня готовності українських не лише футбольних об’єктів, а й Києва, для прийняття такої великої кількості гостей», — відповів на це Петро Порошенко. Він висловив сподівання, що «мільярди глядачів дивитимуться цей матч».

Присутній на зустрічі президент Федерації футболу України, перший заступник голови організаційного комітету з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу Андрій Павелко відзначив проведення загальноукраїнського туру Кубків Ліги чемпіонів, яке ініціював Президент. За час подорожі головні трофеї найпрестижніших футбольних змагань Європи та світу відвідали багато міст України, зокрема ті, де живуть переселенці з тимчасово окупованих районів Донбасу.

Кубки Ліги чемпіонів побували в Маріуполі, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Їх змогли побачити і сфотографуватися з ними тисячі вболівальників, поранені бійці АТО, люди з особливими потребами.

«Ця ініціатива отримала широкий суспільний резонанс і залучила до майбутнього футбольного свята десятки тисяч уболівальників у усій країні, — сказав Андрій Павелко, зазначивши: — Цей тур допоміг принести частинку футбольного свята в різні куточки України та об’єднати країну». Він повідомив, що основний фінал транслюватимуть на понад 140 країн.

Того самого дня відбулося засідання Оргкомітету з питань підготовки до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів. У його роботі взяли участь і виконавчий директор УЄФА Мартін Каллен, і міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Урядовець поінформував про активні роботи з оновлення під’їзних шляхів до арен, зокрема НСК «Олімпійський». На самому стадіоні також триває комплекс підготовчих заходів, щоб фінал Ліги чемпіонів пройшов на найвищому рівні, який відповідає всім вимогам УЄФА.

Окремо наголошено на необхідності дотримання безпекової складової, щоб унеможливити ризики для киян і гостей столиці. На переконання Ігоря Жданова, завдяки об’єднанню зусиль уряду, Адміністрації Президента, Мінмолодьспорту, МВС, ФФУ, КМДА — дане завдання буде виконано. «Робимо все можливе, щоб отримати позитивну оцінку, як від уболівальників та учасників фіналів, так і від УЄФА», — підкреслив урядовець.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів між німецьким «Вольфсбургом» та французьким «Ліоном», нагадує прес-служба відомства, відбудеться 24 травня на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського. А 26 травня на НСК «Олімпійський» головний європейський трофей у чоловічому футболі розіграють «Реал» (Іспанія) та «Ліверпуль» (Велика Британія).

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»