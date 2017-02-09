Понад 70% дітям віком до року зробили щеплення проти туберкульозу (БЦЖ), 61 — від поліомієліту, 21 — для профілактики кашлюку, дифтерії та правця. Майже половину вакциновано проти кору, паротиту і краснухи та 29% — проти гепатиту В. Про це журналістам розповів заступник начальника управління громадського здоров’я МОЗ Сергій Платов. За його словами, ще півроку тому цифри були втроє-вп’ятеро нижчими. «Якщо темпи збережуться, то на кінець року зможемо вийти на досить оптимістичні показники, хоч ще далекі від 95% охоплення», — сказав він, наголошуючи, що майже всі вакцини є в наявності.

Світова практика доводить, що низькі показники охоплення щепленнями — це колосальна загроза початку спалахів та епідемій хвороб. Зокрема в Україні після спаду, що тривав з 2013 року, фахівці відзначають наростання епідемічного процесу кору. Крім того, досі Україна — в зоні ризику спалаху поліомієліту. «Світ майже вільний від цієї недуги. Але є три ендемічні країни, де циркулює дикий вірус цієї хвороби, три країни, в яких триває боротьба зі спалахами, і 16 країн високого ризику повторення спалахів поліомієліту. Серед них Україна. На жаль, у нас ще велика кількість батьків не дуже переймаються тим, що їхні діти не отримали всіх щеплень, передбачених календарем, або взагалі відмовляються від вакцинації дітей, наражаючи й інших їх на небезпеку», — сказав представник Ротарі клубу, голова Національного комітету «Поліо плюс» в Україні Сергій Завадський.

Цього року ГО «Батьки за вакцинацію» ініціювала проведення Українського тижня імунізації. «Європейський тиждень імунізації відзначатимуть водинадцяте. Захід, під час якого людям пояснюють важливість і значення вакцинації для профілактики інфекційних хвороб, дає позитивні результати. Цей досвід слід використовувати в Україні на державному рівні. Тому наша організація виступила з ініціативою щорічно відзначати Український тиждень одночасно із Всесвітнім та Європейським тижнями імунізації. Цього року така подія припадає на 24—30 квітня», — пояснив голова правління ГО «Батьки за вакцинацію» Тимофій Бадіков.

Він звернувся до тих, хто має стосунок до імунізації, — від лікарів до виробників вакцин, аби ті поклопоталися, щоб вакцини вчасно з’являлися в кабінетах щеплень, а регіони правильно планували потребу в цих препаратах. «Складно закликати людей робити щеплення, коли вакцин немає. Роз’яснювальна робота з батьками ефективна лише за наявності вакцин. Інакше доведеться наздоганяти календар щеплень, що створює зайву плутанину для батьків і самих медиків».

І лікарям треба вчитися спілкуватися з пацієнтами, зокрема пояснювати, що таке вакцинація, оскільки чинник, який її стримує, — міфологізація щеплень. «З одного боку, деякі лікарі поширюють міфи, зокрема неправильно призначають протипоказання до щеплень. З іншого — батьки керуються міфами, які почули у ЗМІ», — наголосив головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій. За його словами, щоб досягти європейського рівня охоплення щепленнями, потрібно забезпечити три складові: готовність системи охорони здоров’я, наявність вакцин і розуміння батьків та громадськості значення вакцинації.

Тетяна КАПУСТА

для «Урядового кур’єра»