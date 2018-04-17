На арені «Салтівський лід» днями жіночі хокейні команди боролися за кубок турніру TheKharkivInvitational. У змаганнях узяли участь три українські команди — харківські «Пантери», СМК та клубу «Дніпровські Білки», а також спортсменки США із хокейного клубу «Ягуари».
Як зазначила під час відкриття турніру голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, на холодному льоду буде по-справжньому гаряча гра, і харків’янки сповна покажуть, на що здатні. Відкрити перший міжнародний жіночий хокейний турнір у Харкові голову ХОДА попросила засновниця та президент ХК «Пантери» Катерина Середенко під час зустрічі команди з очільницею області 15 березня. «Ми будемо підтримувати не тільки сьогоднішній чемпіонат, а й розвиток жіночого хокею в області та спорт загалом», — сказала Юлія Світлична.
Керівник області, зокрема, зазначила, що розвиток спорту — один із невід’ємних пріоритетів розвитку Харківської області. «Ми розвиваємо як олімпійські, так і неолімпійські види спорту. Надаємо стипендії видатним спортсменам і тренерам, а також запровадили стипендії тим спортсменам, що тільки-но починають демонструвати результати, щоб заохотити їх на подальші звершення», — наголосила голова ХОДА.
У перший день змагань відбулися два матчі — харківський клуб СМК зустрівся з «Дніпровськими Білками», а чемпіонки України харківські «Пантери» — з «Ягуарами» із Нью-Джерсі (США).
Переможцями турніру з рахунком 7:3 стали харківські «Пантери», які у фіналі перемогли «Королев Дніпра». «Пантери» вперше у своїй історії здобули «золото» чемпіонату України. «Королеви Дніпра» цього сезону змушені задовольнитися лише срібними нагородами.
Турнір TheKharkivInvitational некомерційний, він націлений на популяризацію хокею серед жінок у Харківському регіоні. У кожній команді — мінімум 11 гравців віком від 15 років. Також у межах турніру було проведено майстер-класи для дітей від американських тренерів.