На Закарпатті перебили хребет одній небезпечній хворобі — кору, але розслаблятися медикам-інфекціоністам не довелося. Адже цей регіон несподівано став епіцентром іншої інфекційної недуги — дифтерії. Її точковий спалах стався серед студентів Ужгородського націо­нального університету. Іронія долі полягає в тому, що хворими виявилися студенти не якогось іншого, а медичного факультету УжНУ, на якому навчаються іноземці.

Тривожний дзвінок пролунав у понеділок минулого тижня, коли було діагностовано першого хворого — 23-річного студента з Індії. А вже на середу в обласній інфекційній лікарні лежали 15 студентів — усі індійці. З них у чотирьох було діагностовано хворобу, а в решти, які контактували із недужими, виявили її збудник. Вони могли переносити вірус іншим людям.

Лікарі обстежили понад сотню студентів, що контактували із захворілими. Надалі такі обстеження тривали, забезпечуючи контроль над ситуацією.

Зі щепленням — лише кожний четвертий

Багато крапок над «і» розставила пресконференція, яку дав ректор університету професор Володимир Смоланка. Він повідомив, що захворілі студенти почуваються ліпше й перебувають на стадії одужання. Однак залишатимуться в лікарні доти, доки лабораторні обстеження не встановлять, що в них немає бактерій дифтерії.

За словами Володимира Смоланки, навчальний процес на трьох факультетах — двох медичних (для українських й іноземних студентів) та стоматологічному — призупинено на десять днів. Усім їхнім студентам проведуть профілактичні щеп­лення. Керівник вишу, за спеціальністю лікар, додав до розуміння загальної картини з дифтерією в Україні. Зокрема, що у дорослого населення колективний імунітет проти хвороби дуже низький, бо лише 27% мають щеплення. І ще: в Ужгороді випадків цього захворювання не фіксували з 2011 року.

Найгострішою проблемою перших днів стала нестача потрібної кількості ліків. Головний інфекціоніст Закарпатської області Михайло Поляк на тій самій пресконференції констатував: «Протидифтерійної сироватки в нас лише вісім ампул. Їх вистачить фактично для двох хворих легкого ступеня або одного важкохворого».

Внаслідок оперативних розпоряджень з Міністерства охорони здоров’я Ужгород додатково отримав 8 тисяч доз вакцини для щеплень. Їх передали і в державні, і в приватні медичні заклади, щоб люди могли вакцинуватися безплатно. Тим чотирьом пацієнтам обласної інфекційної лікарні, в яких виявлено хворобу, було введено по 20 тисяч одиниць протидифтерійної сироватки.

Не спить і Київ!

Окрім допомоги з ліками, до Ужгорода виїхали фахівці центру громадського здоров’я галузевого міністерства (ЦГЗ), які допомагають локалізувати спалах хвороби. Про це 24 жовтня на брифінгу в Києві повідомив генеральний директор центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. Він наголосив: підхоплений ужгородськими студентами з Індії вірус має аж ніяк не закордонне походження. Адже за останні пів року жоден із них за межі України не виїжджав.

Володимир Курпіта повідомив, що протидифтерійною сироваткою медзаклади України забезпечено. Наявних 192 флаконів, за його словами, цілком достатньо. Усього ж протягом року в Україні зафіксовано два підтверджені випадки захворювання, а саме в Луганській і Хмельницькій областях. У 2018-му таких випадків було десять.

Увечері того самого дня занедужав дев’ятирічний хлопець — учень ліцею в Дарницькому районі столиці. Його госпіталізували, а місця навчання й проживання дезінфікували, оглянули всіх, із ким він контактував. До слова, дитину не було вакциновано через відмову батьків.

У зв’язку з цим у Києві засідала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови. Випадок із хлопцем кваліфікували як надзвичайну ситуацію, що має локальний характер.

Про те, що застережні заходи вкрай потрібні, засвідчив і випадок у суботу, 26 жовтня. Тоді до Олександрівської клінічної міської лікарні доправили 33-річну жительку Дніпровського району. Стан її важкий, їй ввели необхідну кількість сироватки. На той час, як повідомляв «Главком», це була остання доза ліків у столиці. Цікаво, що ця жінка раніше теж обій­шлася без щеплення.

Тим часом повідомили про захворілого на дифтерію 47-річного чоловіка в Тернополі. Його було вакциновано від хвороби у 2017 році, однак немає даних про попередні щеплення відповідно до вікових потреб.

Загроза небезпечної недуги, яка дає про себе знати то в одному, то в іншому місці, не зникає. Розбудити населення від масового самозаспокоєння: «зі мною нічого не станеться» — нагальне завдання медиків та інформаційних центрів.

Небувалі темпи щеплень

Про те, що в Ужгороді це вже активно здійснюють і рух за вакцинацію набрав масового характеру, свідчать широка боротьба проти дифтерії. Наскільки активізувався процес щеплень, свідчить таке: лише минулого четверга щеплення від хвороби зробили більше людей, ніж за весь останній місяць. Цього дня медики центру первинної медико-санітарної допомоги в Ужгороді використали 1000 доз вакцини. З не меншою інтенсивністю вакцинування тривало й у вихідні, чому посприяло надходження достатньої кількості ліків і бажання населення запобігти можливим сумним наслідками.

Тим часом протидифтерійною сироваткою із Закарпаттям поділилися сусіди: допомога надійшла зі Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. 100 флаконів з антитоксином надала для постраждалих в Ужгороді студентів їхня рідна країна Індія. Тепер перевіряють відповідність цього препарату українським вимогам. Якщо все буде гаразд, то 30 жовтня його доставлять до Ужгорода.

ДОВІДКА «УК»

Для дифтерії характерні явища загальної інтоксикації організму здебільшого з ураженням серцево-судинної, а також нервової систем. Вияви хвороби — набряки слизової горла, в якому утворюється плівка, що заблоковує дихальні шляхи і здатна призвести до фатальних наслідків.

Джерело інфекції, яка передається повітряно-крапельним шляхом, хворі на будь-яку клінічну форму. Для країн із помірним кліматом, до яких належить і Україна, характерна осінньо-зимова сезонність захворювання. Дифтерія не настільки заразна, як кір: з кожних 10 осіб, які контактують з інфікованою людиною, можуть захворіти одна або дві. Урешті випадків контакт закінчується носійством вірусу.

В Україні епідемію дифтерії спостерігали в 1990 роки, що забрав життя 696 осіб. Вона розвінчала міф про дитячість хвороби. Те, що доволі часто не було класичних змін у ротоглотці, призводило до помилок у діагностуванні й запізнілої госпіталізації хворих. Наслідком ставало запізніле призначення специфічного лікування, загострення хвороби і непоодинокі випадки смерті.

ПРЯМА МОВА

Зоряна Скалецька,

міністр охорони здоров’я

— На національному рівні ми готуємо нову настанову щодо дифтерії, яка допоможе налагодити більш системну роботу, та багато інших заходів. На місцях головне завдання — це проактивна робота медиків, які повинні бити на сполох і доводити людям необхідність вакцинації дітей і дорослих! Нині лише близько 59% малюків провакциновано проти дифтерії, дорослих — лише половина. Вакцини є, вимагайте у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

ВАРТО ЗНАТИ

Різновиди дифтерії

З огляду на місця ураження дифтерійною інфекцією виокремлюють такі форми захворювання: дифтерія носоглотки (мигдалин); дихальних шляхів (гортані, трахеї, бронхів); носа; очей; статевих органів; шкіри. Три останні форми трапляються вкрай рідко. А найпоширеніша форма — дифтерія мигдалин.

Симптоми

Перші симптоми дифтерії можуть нагадувати звичайну ангіну: біль у горлі, загальне погіршення самопочуття, підвищення температури тощо. У разі дифтерії на мигдалинах чи інших уражених інфекцією органах з’являється сіро-білий наліт. Коли хворий видаляє його, рана кровоточить, а через деякий час наліт знову проступає. З’являється специфічний солодкуватий запах із рота. Через деякий час уражене місце може набрякати.

Особливо небезпечний перебіг цього симптому в дітей. Тоді може виникнути задуха, це спричиняє навіть смерть.

Небезпечна не лише сама дифтерія, а й ускладнення, які вона може спричинити. Хвороба може призвести до враження центральної нервової системи (параліч дихальних м’язів: шиї, голосових зв’язок і піднебіння) й міокардитів. Внаслідок паралічу дихання людина може померти.

Лікування

Хворих навіть з підозрою на дифтерію одразу ж госпіталізують в інфекційний стаціонар. Основний метод лікування — введення пацієнтові антитоксичної протидифтерійної сироватки. Щоправда, перед цим хворий проходить тести на чутливість до компонентів препарату. Паралельно з цим медики проводять дезінтоксикаційну терапію, хворому вводять антибактеріальні препарати, зокрема антибіотики. У цей період пацієнтові треба вживати якомога більше рідини.

Профілактика і щеплення

Найефективніший метод профілактики — щеплення. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням перебіг дифтерії відбувається у значно легшій формі або симптоми можуть зовсім не проявлятись. У другому випадку людина — лише носій.

Ще один засіб профілактики — особиста гігієна: треба часто мити руки, протирати предмети, яких могла торкатися потенційно хвора людина, часто провітрювати приміщення, особливо якщо там перебуває велика кількість людей. І звичайно, з першими симптомами необхідно звернутися до лікарів: що швидше вони діагностують дифтерію і почнуть лікування, то менше шкоди вона завдасть організмові.