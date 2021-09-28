Схоже, для значної кількості освітян Рівненщини рішення уряду про обов’язкову вакцинацію як умову роботи шкіл у звичному режимі прозвучало як грім серед ясного неба. Останніми днями рівень вакцинації невпинно пішов угору. Судіть самі: якщо 22 вересня, перед початком запровадження «жовтої» зони, з 556 шкіл рекомендований показник 80% щеплень мали тільки 190, то 24 — 253. Схожа динаміка у закладах профтехосвіти та вишах.

Уряд посилює відповідальність

Що це: раптове прозріння чи маніпуляції? Адже у необхідні 80% входять і ті, хто впродовж попередніх шести місяців переніс хворобу та підтвердив це довідкою від лікаря.

«Жодних дотягувань немає. Навпаки, освітяни активно пішли на пункти щеплень», — розвіює мої сумніви заступник директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА координатор вакцинації Олена Гандзюк.

Кабмін, наче передбачаючи маніпуляції, вже запропонував парламенту посилити відповідальність зокрема за підроблення сертифікатів щеплень.

«Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального кодексу. Ідеться про штрафи від 170 тисяч гривень до позбавлення волі до двох років і для лікарів, які вносять неправдиву інформацію, і для пацієнтів, що цим користуються. Сподіваюся, парламент нас підтримає», — прокоментував Прем’єр підсумки урядового засідання 22 вересня.

На жаль, бажання будь-що обійти норми, в нас у крові. Але це саме та ситуація, коли, як казав наш університетський викладач, «пальці рубати треба». Хай би які дієві рішення пропонував уряд, вони не запрацюють, якщо не зміниться найслабша ланка в ланцюгу будь-яких змін — наша психологія.

І тут чимало претензій саме до освітян.

«Найкраще мотивує до вакцинації гривня, — не приховує начальник управління освіти і науки ОДА Петро Коржевський. — Почули освітяни про дві третини оплати праці в разі дистанційної роботи, і пішли, побігли на пункти щеплень. Бо якщо до школи не ходять діти, тоді не потрібно, приміром, щодня прибирати у класах, тож не потрібно стільки персоналу. На жаль, колеги поводяться як студенти, що готуються до сесії в останню ніч.

Дуже хочеться, щоб освітяни мислили не категоріями страху, а дивилися на ситуацію масштабніше: звідки візьметься для них самих заробітна плата, якщо через епідемію зупиниться економіка? І чи можна так легковажно ставитися до власного здоров’я й цілком ігнорувати зусилля держави, яка витрачає на протидію коронавірусу стільки коштів?»

Справді, вчителі — люди державні. Тому їхніх логіки мислення та дій хочеться державницьких. Натомість зайве підтвердження: за вивіскою «Нова українська школа» ще дуже часто ховається стара (далеко не лише в сенсі віку) вчительська еліта, якій такі зміни зовсім ні до чого.

До прикладу Старосільська територіальна громада в Сарненському районі. Тут батьки вийшли на протест, бо всі чотири школи 23 вересня перейшли на дистанційне навчання. Сім’ї тут багатодітні, тож комп’ютерів на кожного не вистачає.

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін непохитний: «Ми живемо у правовій державі й чітко виконуємо рішення уряду. Якщо у школі в Старому Селі вакциновано 7% персоналу, а в Дроздині — 10, про що говорити? Дистанційне навчання буде доти, доки не вакцинуються 80%. Жодних силових сценаріїв не сприймаємо. Це цікава територія. Звідси не йдуть служити в армію, бо звикли копати бурштин, та ще й влаштовують протести».

До речі, саме ці школи традиційно демонструють найнижчий рівень ЗНО випускників, тобто питань до педагогів поки що більше, ніж відповідей.

Пряники для лідерів

У ще одній громаді у глибинці — Боремельській — першій в області було 93% вакцинованих освітян і, звісно, усталений ритм життя. До речі, для таких передбачили пряник: школам — лідерам вакцинації на Рівненщині закуплять сучасні комп’ютери. А з аутсайдерів тепер, як бачимо, сповна питають ще й батьки.

«А COVID-19, на жаль, дедалі більше бере в жорсткі лещата всіх нас. І хоч Рівненщині поки що вдається балансувати, кількість зафіксованих хворих зростає щодня. У лікарнях першої хвилі зайнято вже 30% кисневих ліжок. До речі, таких лікарень в області дев’ять. Тут розгорнули 1258 ліжок, 93% з яких кисневі. Вакцини теж вистачає: понад 68 тисяч доз CoronaVac, 45 тисяч — Pfizer і 137 тисяч — AstraZeneca», — каже координатор вакцинації.

А ще — миттєвий доступ до інформації про вакцинацію в будь-якій точці світу, — додаю. І… якийсь патологічний опір щепленням. Раніше ми не раз розповідали про вкрай низький рівень щеплень і проти дифтерії, кору. Саме тому, кажуть медики, тепер варто очікувати епідемії серед невакцинованих.

Мені ж не зрозуміло: чому народ, який понад усе ставить європейські цінності й без вагань віддає за них життя, легковажить головною цінністю — власним здоров’ям? Посилено шукаю відповідь, але, на жаль, не знаходжу. Невже той клятий вірус вразив і наші душі?