Україна відкриває останній п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком понад 18 років. Пріоритет надаватимуть вразливим групам населення, зокрема людям віком понад 60 років і тим, хто має супутні захворювання.

«Ми отримуємо дедалі більше вакцини проти COVID-19 і створюємо більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих і захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму «Дельта», який вже дістався до України», — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Серед пріоритетних груп залишаються медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують із великою кількістю людей.

Вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні проходить поетапно згідно з дорожньою картою, нагадує МОЗ.

З відкриттям п’ятого етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт та мобільний додаток «Дія» перестають працювати. Адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

Зареєструватися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши до їх реєстратури. За телефоном чи онлайн можна записатися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкривають у багатьох містах України і працюють у робочі й вихідні. Повний перелік пунктів і центрів з адресами й телефонами можна побачити на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Лікарів, освітян, соціальних працівників, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки і тих, що забезпечують роботу держави, органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, а також організовані колективи з понад 50 охочими щепитися вакцинуватимуть мобільні бригади за місцем роботи. Українці, які не можуть самостійно пересуватися, матимуть змогу викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0-800-60-20-19 або через сімейного лікаря.

Регіони забезпечені вакцинами і можуть розпочинати щеплення всіх охочих. Для цього використовуватимуть Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) і Moderna. Усі вони ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

За відкриття нових пунктів щеплень і центрів масової вакцинації відповідають місцеві органи влади. Загальну координацію вакцинаційної кампанії від COVID-19 і планування роботи мобільних бригад здійснюють регіональні координатори з вакцинації.

Відділ новин

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