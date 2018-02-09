У селах Якушинці, Зарванці та в молодому селищі Березине Вінницької області хати добрі. Територія сільської ради межує з обласним центром, і вже чимало городян, які мають змогу, звели тут собі дім. Але ці населені пункти навряд чи можна назвати спальними супутниками міста. Завдяки виваженим діям сільської ради протягом останніх років на її території створено багато робочих місць. І тепер інвестиції надходять сюди. Це найзаможніша у Вінницькому районі сільрада. З травня минулого року спільно напрацьовує перспективу розвитку з двома сільрадами як об’єднана територіальна громада. Тепер до її складу хочуть ще кілька сіл, входження яких не передбачено перспективним планом. Про сьогодення і перспективи ОТГ «УК» розповів Якушинецький сільський голова Василь Романюк.

— Василю Станіславовичу, ваша сільська громада була самодостатньою. Чому вирішили об’єднатися?

— Треба йти в ногу з часом, формувати перспективу розвитку. Перед об’єднанням ми провели опитування жителів своєї сільради: «Чи доцільно об’єднуватися? Якщо так, то з містом Вінницею чи довколишніми селами?» Із трьох тисяч опитаних лише 100 осіб захотіли приєднуватися до обласного центру, а решта — за спільні дії з іншими селами. Тож створення ОТГ — це воля громади. У цьому є практичний розрахунок.

Раніше податок на доходи фізичних осіб надходив до районного бюджету, а тепер 60% його залишається в нас. Ми підрахували, що цього року в бюджет об’єднаної громади лише ПДФО отримаємо в межах 22 мільйонів гривень. З урахуванням інших податків бюджет сільської ради подвоївся.

— Обласний центр поряд. Це сприяє розв’язанню питань?

— Безперечно. Зокрема обмінюємося робочою силою. Багато наших односельців працюють у Вінниці. А на території сільради багато підприємств відкрили жителі міста. Маємо надійну основу для розвитку. В селах Якушинці і Зарванці лише у галузі економіки працюють понад 115 суб’єктів підприємницької діяльності. Найбільші «Метро», «Епіцентр», «Вінницяелектротехнологія». І до нас заходять інвестиції, розвивається малий і середній бізнес. Наприклад, ведемо переговори з німецькою компанією, яка зацікавлена в будівництві потужної сонячної електростанції. А це нові робочі місця, додаткові надходження в бюджет ОТГ.

— З Вінниці приємно їхати в напрямку вашого села частиною дороги М-12, яку торік відремонтували державним коштом. Гладенька. Повернув з неї на Якушинці — теж гладенька. Коли масово почали асфальтувати вулиці?

— Наша сільська рада завжди переймалася питаннями благоустрою. Багато в цьому напрямі зробив попередній сільський голова. Центральні вулиці ми заасфальтували раніше. У жовтні 2015 року, коли мене обрали сільським головою, нам залишалося продовжувати цю роботу. Позаторік заасфальтували 26 вулиць, торік — 44 883 квадратних метрів, або 27 вулиць (у середньому кожна завдовжки 700 метрів ). Зробили їх власним коштом. Нині Якушинці заасфальтовані на 95% (залишилося на нових масивах), Зарванці, які більші за площею, — на 75% (цього року тут значно додамо). А в молодому селищі Березина, якому лише 10 років, щороку асфальтуємо по 3—4 вулиці.

У чотирьох селах, які приєдналися, можливості були менші. У них є земля, господарства, але через погані дороги їхній розвиток гальмувався. Та ситуація змінюється. Якщо у Ксаверівській і Майданівській сільських радах загальний річний бюджет становив приблизно по мільйону гривень, то цього року лише на розвиток інфраструктури в кожному старостинському окрузі ми запланували по 5 мільйонів. Переважно ці кошти використаємо саме на ремонт центральних доріг. Зробимо їх і впевнені, що сюди прийдуть інвестори.

Щоправда, є проблема. Через Слободу Дашківецьку і Майдан проходить дорога державного значення (завдовжки 6 кілометрів ), яка перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Тому наша ОТГ не має права вкладати в неї кошти. Але постановою Кабінету Міністрів на цей рік області на ремонт таких доріг передбачено певну суму. Тож на умовах співфінансування чи в інший спосіб, але маємо її зробити. Переконаний, що вихід знайдемо. Наприклад, державна дорога, яка веде в Зарванці, була розбитою. Служба автомобільних доріг пішла нам назустріч і швидко передала цю артерію нам. За два роки ми її відремонтували та освітили.

До речі, у всіх селах центральні вулиці освітлюються. Тепер робимо інші. Уже виготовлено проектно-кошторисну документацію, і лише в першому кварталі цього року маємо освітити 15 вулиць. Ставимо сучасні ліхтарі на світлодіодах, які у рази заощаджують електроенергію.

— Які підрозділи створюєте у структурі об’єднаної громади?

— Нещодавно на сесії сільради ухвалили рішення про створення відділу освіти, культури, туризму, спорту, соціального захисту населення. Його функції широкі, однак виходили з того, що маємо дбати не про місця для начальників, а заощаджувати кошти — є де їх використати. Протягом першого кварталу цього року створимо необхідну в ОТГ структуру і вже не перераховуватимемо кошти в район, а самі утримуватимемо.

Протягом останніх років ми значно зміцнили матеріально-технічну базу наших освітніх закладів. Якушинецьку середню загальноосвітню школу-гімназію І—ІІІ ступенів визначили опорною у громаді. У Зарванцях, які ближче до міста, школа І—ІІ ступенів. Приблизно 100 учнів з наших сіл навчаються у Вінниці. Ми свідомі того, що в обласному центрі школи наповнені. Тому щойно візьмемо на свій баланс школи — майно і землю, розпочнемо будівництво нової школи в Зарванцях. Проектно-кошторисну документацію вже виготовили.

Діти з Майдана навчаються в селі Некрасове (їх підвозить шкільний автобус). У Ксаверівці й Лисогорі початкові школи. Учнів у них небагато, і це проблема, адже освітню субвенцію надають в розрахунку на одного учня. Однак ми спроможна громада й тому можемо враховувати те, як краще для дітей і батьків. Тут поки що жодних змін не плануємо, а далі побачимо. На умовах співфінансування за державною програмою торік у вересні придбали шкільний автобус, яким підвозимо учнів із двох сіл до Якушинецької школи. На певних маршрутах залучаємо приватних перевізників.

Дитячі садки є майже в усіх селах об’єднаної громади. У Зарванцях, де понад 5 тисяч жителів, є потреба, тож створюємо дитсадок на 180 місць. Для цього реконструюємо приміщення, яке обласний рибокомбінат передав нам у комунальну власність 20 років тому. Зрозуміло, що за роки без догляду в ньому доводиться чи не все робити наново. Торік у реконструкцію цього приміщення вклали 2 мільйони гривень, які надав Мінрегіонбуд, і стільки само із сільського бюджету. По суті, це буде нове приміщення, енергоощадне (утеплили фасади, встановили енергоефективні вікна і двері). Цього року плануємо ввести його в експлуатацію.

У всіх селах є ФАПи, а в Якушинцях — амбулаторія сімейної медицини. Прагнемо знайти своє місце в реформі, тому створили робочу групу зі спеціалістів райлікарні й наших медичних закладів. Оскільки районна лікарня — це майно комунальної власності всіх територіальних громад, ми вийшли з пропозицією до керівництва району створити Якушинецький амбулаторний округ, куди за бажанням входитимуть села Бохоники, Медвеже Вушко, Широка Гребля, Некрасове, Пултівці та інші. У райлікарні створимо робоче місце для сімейного лікаря. Річ у тім, що з багатьох сіл людям зручніше добиратися саме у Вінницю.

— Ви назвали села, які не входять до вашої ОТГ. Їхньою думкою цікавилися?

— Перспективний план передбачав, що в ОТГ увійдуть села Некрасове, Пултівці. Хоче приєднатися Дашківецька сільрада Літинського району. Нині з усіма ведемо діалог. Кажемо їм: покажіть своє «придане», адже об’єднуватися треба не заради об’єднання, а з перспективою на розвиток ОТГ.

— Приємно бачити, що в Якушинцях облаштовано зупинки для громадського транспорту, кладуть з плиток тротуари, є гарні майданчики для дітей, біля Будинку культури — сучасні спортивні знаряддя, а в його підвальному приміщенні — тренажерний зал.

— Лише торік облаштували 7 дитячих майданчиків. Територію для одного жителі самі прибрали, розмалювали паркан і лише потім звернулися з проханням до сільради допомогти. Прагнемо, щоб людям було зручно жити, щоб вони могли з користю використовувати вільний час. На центральному сільському стадіоні є велике і мале футбольні поля, поле для волейболу і тенісу, турніки, бруси тощо. Маємо кілька команд з футболу, волейболу. Цього року на розвиток спорту передбачили 225 тисяч гривень. Нині до нас прагне зайти компанія, яка проводить масові ігри з футболу в Європі. Ми вже показали їй ділянку площею 4 гектари , на якій вона хоче збудувати великий спортивний комплекс і передати нам.

Розвиваємося послідовно і комплексно. Наша громада першою серед сільських громад у країні створила ЦНАП (надає 56 видів адмінпослуг) і муніципальну поліцію. У сільській раді працює сектор державного архітектурно-будівельного контролю, що теж зручно для людей. Сприяли у створені пожежного депо, яке обслуговує населені пункти ОТГ. Однак ще багато маємо зробити. А тому на цей рік запланували бюджет розвитку 21 мільйон гривень.

Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Василь РОМАНЮК. Народився 1966 року в селі Зарванці Вінницької області. Трудову діяльність розпочинав механізатором у місцевому господарстві. 1996-го закінчив Одеський інститут внутрішніх справ, 2014 року — Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

За спеціальністю юрист. Майор міліції у відставці. З 2011-го по 2015 рік працював заступником сільського голови. З жовтня 2015 року — Якушинецький сільський голова. З травня 2017-го — голова ОТГ.