Німецький експерт з розвитку урбаністики провів у Каневі на Черкащині майстер-клас для громади та місцевої влади

Норберт Нойхауз ознайомив присутніх з можливостями, які відкриває перед містами сучасна креативна економіка, орієнтована на розвиток людини, та поділився власним досвідом розвитку міста на прикладі німецького Тріра.

Працюючи на посаді віце-мера, де відповідав за економічний напрям, німецький гість почав шукати ефективні рішення, аби оздоровити економіку міста, яке перебувало в той час на межі дефолту. Мерія вирішила не підключати до оновлення Тріра сторонні консалтингові компанії. Натомість створили робочі групи з самих жителів міста, які формулювали бачення його розвитку на 30 років уперед у різних сферах — економіці, культурі, підприємництві, соціальних галузях. Також Трір почав активно розвивати туристичну приваб­ливість.

Оскільки місто вважається найстарішим у Німеччині, важливо було його красиво «упакувати» і цікаво подати для туристів. Це було непросто. Трір — столиця виноробства, але тривалий час у місті не було жодного закладу, де можна було б скуштувати місцевого вина. Багато зусиль довелося докласти, щоб переконати рестораторів пропонувати відвіду­вачам зокрема й місцевий продукт. Паралельно працювали над розбудовою туристичної інфраструктури, прищеплювали населенню поважливе ставлення до туристів.

Нині Трір приймає до 3 млн туристів на рік, що сприяє й створенню нових робочих місць. Також почали впроваджувати передові технології для розв’язання типових проблем сучасних міст: від планування до утилізації сміття.

Як розповіли у міськвиконкомі, поглянувши на Канів оком експерта, Норберт Нойхауз назвав переваги українського міста, від яких можна відштовхуватись на шляху до його розвитку. Насамперед це Шевченко. З його іменем і Тарасовою горою Канів уже відомий у світі. Також тут чудова природа: Дніпро, гористий рельєф… Тож можливий розвиток як водного спорту, так і дитячого гірськолижного відпочинку. Не варто забувати й про близькість міста до столиці України. Завдяки цьому Канів легко може стати місцем відпочинку для киян. Звичайно, цього не досягнеш за один день. Це робота на 20—25 років.

Пан Норберт радить не боятися мріяти, але мріяти правильно. За його словами, варто розробити детальний план (візію), яким хочуть бачити жителі свій Канів через 20 років.

Розвиток міста залежить від людей, які в ньому живуть, наголосив експерт.

Захід відбувся за сприяння Міжнародного форуму Ukrainian ID. До слова, вже стали відомі дати проведення форуму в наступному році — 7-8 червня. Проходитиме він під девізом «Великі ідеї для маленьких міст».

Як повідомили у міській раді, вже напрацьовано законопроект про Канів, який передбачає створення спеціальної (вільної) економічної зони на території міста.