Багато хто знає, що Європейська хартія місцевого самоврядування (яку, нагадаємо, Україна як повноцінний член Ради Європи беззастережно ратифікувала ще 1998-го) проголошує визначальним правом громади відповідальність за більшість сфер життя на її території.

Якщо донедавна це було (і залишається) широке коло проблем — забезпечення питною водою і вчасне прибирання відходів, ремонт місцевих доріг, освітлення вулиць, підтримка малого бізнесу, створення умов для праці й відпочинку громадян тощо, то нині до цього далеко не повного переліку додалося набагато складніше завдання: забезпечення життя і здоров’я людей, протистояння поширенню смертельного вірусу.

Певна річ, запроваджений урядом карантин для запобігання поширення коронавірусу стосується кожного. Проте він не знімає, а навпаки, додає відповідальності управлінцям усіх рівнів, зокрема і органам місцевого самоврядування. Так би мовити, у дзеркалі пандемії проявляється спроможність до конструктивних спільних дій кожної громади і обраної нею влади.

Свого часу ми писали про успішні проєкти, з якими Івано-Франківськ неодноразово перемагав у популярному конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування», які традиційно організовує Міністерство розвитку громад та територій. Новації франківців у сфері міського розвитку слушно поціновані в нашій країні й уже отримали чимало престижних європейських відзнак.

І приємно, що головне надбання влади та громади центру українського Прикарпаття — створення стійкого здорового і згуртованого міського середовища — проявилося в наші дні. Ось лише кілька новин. Ініціативні жителі міста створили сторінку в одній із соцмереж і збирають кошти на необхідні речі для медичних закладів. Протягом лише однієї доби було акумульовано майже 40 тисяч гривень. Волонтери передали в міську лікарню одноразові рукавички, паперові рушники, антисептики, питну воду тощо.

Небайдужі городяни разом з друзями виготовили і привезли до лікарні чотири тисячі захисних щитків для медиків. Вони адаптують маски для підводного плавання під апарати штучної вентиляції легень, виготовляють розгалужувачі до кисневих систем. За допомогою цього винаходу до одного кисневого крана можна під’єднати одразу три апарати ШВЛ чи три кисневі маски.

Деякі компанії та організації Івано-Франківська об’єдналися в антикризовий фонд у боротьбі з COVID-19. Учасники цього фонду — айтівці однієї з компаній вже доставили до медичних закладів майже 600 експрес-тестів, пошили 200 одноразових костюмів для медиків і 100 багаторазових захисних комбінезонів.

Хороші приклади для колег подає і Луцька міська рада — також неодноразовий дипломант конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування». Там організували безплатне довезення медиків до роботи. А нещодавно місцеві депутати ухвалили рішення про страхування працівників усіх тамтешніх лікувальних закладів у разі їхнього захворювання на CОVID-19. Тоді медикам оплачуватимуть із міського бюджету: до 10 тисяч — у разі легкої чи середньої форми захворювання і 20 тисяч — важкої.

Відома серед вітчизняного самоврядного активу своїми інноваціями місцевого розвитку Дрогобицька міськрада (Львівська область) тим часом готується до життя після вірусу. Тут створили антикризову економічну раду, яка допомагатиме місцевому бізнесу відновлювати роботу підприємств за умов послаблення карантину, звісно, з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних норм.

З-поміж умов загальноукраїнського конкурсу, про який ми принагідно згадували, передбачено верифікацію, тобто докладну перевірку з виїздом на місце того, чи відповідає дійсності опис новації, заявку на яку подають розробники у конкурсну комісію. У нашому разі такий аудит здійснює саме життя, адже дає реальну оцінку діям чи, навпаки, мовчазній бездіяльності місцевої влади.

Насамкінець про хороше: днями Міністерство розвитку громад та територій проголосило початок чергового (вже восьмого за ліком) загальноукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2020 році, який воно організовує у співпраці з Радою Європи. Обрано три теми для творчого суперництва громад, районів, областей: «Влада і громада: інформування, діалог, участь», «Покращення якості надання освітніх послуг» та «Формування безпечного, комфортного і привабливого життєвого середовища».

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»