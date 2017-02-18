Після зимової перерви підопічні Паулу Фонсеки перемогли в першому офіційному матчі іспанську «Сельту» з найбільшого галісійського міста Віґо. Тренер гірників випустив бойовий склад, не вистачало лише Тараса Степаненка, який відбував дискваліфікацію (замість нього в опорній зоні вийшов Максим Малишев). Також несподівано у стартовому складі вийшов головний трансферний трофей донеччан цього міжсезоння Густаво Бланко-Лещук, який замінив травмованого Феррейру. Ще до гри новий форвард помаранчевих заявляв, що добре обізнаний зі стилем іспанських команд, і наголошував, що важливо не поступитися «Сельті» на її полі.
Утім, перший гострий момент глядачі побачили лише на 16-й хвилині. Галісійці Гвідетті та Бонгонда розіграли класну стінку, але останній з убивчої позиції вже у штрафному пробив вище від воріт П’ятова.
«Шахтар» відповів лише через 10 хвилин, однак результативно: гравці «Сельти» обрізалися під час штрафного, після чого гірники змогли вийти у гостру контратаку. На фініші атаки Марлос вийшов сам на сам на ворота суперника, але влучив у захисника, який в останній момент підставився під удар. Першим на добиванні опинився Бланко-Лещук, який увігнав м’яч у порожні ворота іспанського клубу, забивши свій перший гол за «Шахтар» в офіційних матчах.
Як з’ясувалося у звітній зустрічі, і останній, хоч після відкриття рахунку «Шахтар» активізувався. Зокрема, вихід сам на сам ледь не реалізував Фред, цього разу голкіпер «Сельти» загрозу нейтралізував. А іспанці відповіли двома неточними ударами Васса та Ронкальї.
По перерві «Шахтар», вочевидь, вирішив грати за рахунком, використовуючи контратаки. «Сельта» логічно взялася відіграватися, та попереду в команди з Віґо нічого не виходило. Господарі поля дуже довго виходили з оборони в атаку. А П’ятов і захисники відіграли дуже добре, не давши суперникові зрівняти рахунок. «Шахтар» на контратаках також мав кілька напівмоментів, та в результаті довів справу до логічного завершення, здобувши важливу перемогу на виїзді, зазначає офіційний сайт ФФУ.
Головний тренер національної футбольної збірної України Андрій Шевченко, коментуючи перемогу «Шахтаря» над «Сельтою», зазначив, що гірники досягли непоганого результату, проте у матчі-відповіді їм не можна розслаблятися.
«Як для команди, що понад два місяці не проводила офіційних матчів, я б назвав результат «Шахтаря» навіть дуже хорошим. Зустрічалися з непростим суперником, який у плані ігрової практики нині на ходу. Поле було важке, та гірники добре підготувалися і у фізичному плані витримали всю гру. Великих перебоїв у готовності я не помітив. Зате була хороша організація оборони і компактність.
У другому таймі, звісно, хотілося побачити більше контратак, але для першої гри, вважаю, і так непогано. Утім, у матчі-відповіді розслаблятися, звісно, не можна. Потрібно готуватися до такої самої важкої гри», — переконаний наставник української збірної.
Матч-відповідь відбудеться 23 лютого у Харкові.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»