78-й театральний сезон Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру завершує прем’єра — міфічний «Вій» за однойменним твором Миколи Гоголя. І вже зрозуміло: ця вистава в тоні особливого стану хвилювання, тривоги, що постійно наростає в очікуванні розв’язки напружених подій, увійде до переліку найбільш шанованих глядачем. Загалом про здобутки театрального сезону, що минає, та плани на майбутнє розповідає директор театру Сергій Дорофєєв.

«Нинішній сезон розпочався з фестивалю театрального мистецтва «Світогляд» — першого для Луганщини заходу такого рівня. До нас приїхали 12 театральних колективів з високим рівнем мистецтва, а відвідало їхні вистави понад 5 тисяч глядачів, — розповідає Сергій Дорофєєв.— Загалом ми, як театр-переселенець, намагаємося бути активними і задовольняти різні категорії наших глядачів».

Лише протягом 78-го сезону театр випустив сім нових вистав. Серед них є мюзикл «Асоль» і особлива вистава «Жайворонок», яку луганські артисти присвятили жінкам, що загинули в АТО. До речі, цю виставу луганчани показали в Херсоні на ХХІ міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії», і актриса Тетяна Мерзлякова отримала нагороду в номінації «Акторська майстерність». Директор театру зауважує: з 2015 року в репертуарі уже 35 вистав, що порівняно з іншими театрами багато — майже вдвічі більше, ніж зазвичай.

Та особлива подія цього театрального сезону — безумовно, міжнародний проєкт «Музику чути крізь стіни», який став можливим передусім завдяки продюсерові з Німеччини Петеру Шварцу та іншим європейським партнерам. Прем’єра на сході України опери Моцарта «Дон Жуан» відбулася торік 28 серпня, а 2 вересня у Сєверодонецьку три сотні людей просто неба дивилися відеотрансляцію опери одночасно з її показом на сцені обласного музично-драматичного театру. Проєкт реалізувала велика міжнародна команда, до якої увійшли понад дві сотні людей з України, Німеччини, Латвії, Білорусі. До речі, за словами Сергія Дорофєєва, майже у всіх, хто брав участь у «Дон Жуані», почалося успішне  кар’єрне зростання. Співачка з Німеччини Ясмін Етезадзаде, яка виконувала роль донни Ельвіри, отримала вигідні запрошення у Європі. Солістка Київського національного академічного театру оперети Валерія Туліс (донна Анна в опері) тепер зі званням заслуженої артистки України, співає провідні ролі. «Ми радіємо, що наша сцена підштовхує до творчого розвитку»,— зауважив Сергій Дорофєєв.

Прем’єра міфічного саспенсу «Вій» за однойменним твором Миколи Гоголя мала успіх у луганського глядача. Фото з мережі facebook.com/ukrlugteatr

За його словами, на глядача зі сходу України і цього літа чекає новий міжнародний проєкт. «Це буде концерт міжнародного симфонічного оркестру з хором. На сцені нашого театру 1 серпня відбудеться виступ музикантів усього світу», — розповідає про майбутні події директор театру.

Готують і другий всеукраїнський театральний фестиваль «Світогляд», який пройде у Сєверодонецьку на Луганщині з 17 по 24 вересня. «Його програму ще формують, але вже знаємо, що в ньому візьмуть участь кілька зіркових гостей. Зокрема тривають переговори про вистави з народною артисткою України Адою Роговцевою. Вже підтвердив свою участь  Київський національний молодий театр. Це буде вистава з Дмитром Суржиковим. Взагалі ми хотіли цього року обмежитися лише своїм майданчиком — щоб усі вистави проходили тільки на сцені нашого театру, але вже зрозуміло, що так не вийде, бо охочих взяти участь у фестивалі так багато! Доведеться відкривати два, а то й три театральних майданчики», — усміхається Сергій Дорофєєв.

Так Сєверодонецьк поступово перетворюється на культурний центр сходу України.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»