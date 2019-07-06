78-й театральний сезон Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру завершує прем’єра — міфічний «Вій» за однойменним твором Миколи Гоголя. І вже зрозуміло: ця вистава в тоні особливого стану хвилювання, тривоги, що постійно наростає в очікуванні розв’язки напружених подій, увійде до переліку найбільш шанованих глядачем. Загалом про здобутки театрального сезону, що минає, та плани на майбутнє розповідає директор театру Сергій Дорофєєв.
«Нинішній сезон розпочався з фестивалю театрального мистецтва «Світогляд» — першого для Луганщини заходу такого рівня. До нас приїхали 12 театральних колективів з високим рівнем мистецтва, а відвідало їхні вистави понад 5 тисяч глядачів, — розповідає Сергій Дорофєєв.— Загалом ми, як театр-переселенець, намагаємося бути активними і задовольняти різні категорії наших глядачів».
Лише протягом 78-го сезону театр випустив сім нових вистав. Серед них є мюзикл «Асоль» і особлива вистава «Жайворонок», яку луганські артисти присвятили жінкам, що загинули в АТО. До речі, цю виставу луганчани показали в Херсоні на ХХІ міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії», і актриса Тетяна Мерзлякова отримала нагороду в номінації «Акторська майстерність». Директор театру зауважує: з 2015 року в репертуарі уже 35 вистав, що порівняно з іншими театрами багато — майже вдвічі більше, ніж зазвичай.
Та особлива подія цього театрального сезону — безумовно, міжнародний проєкт «Музику чути крізь стіни», який став можливим передусім завдяки продюсерові з Німеччини Петеру Шварцу та іншим європейським партнерам. Прем’єра на сході України опери Моцарта «Дон Жуан» відбулася торік 28 серпня, а 2 вересня у Сєверодонецьку три сотні людей просто неба дивилися відеотрансляцію опери одночасно з її показом на сцені обласного музично-драматичного театру. Проєкт реалізувала велика міжнародна команда, до якої увійшли понад дві сотні людей з України, Німеччини, Латвії, Білорусі. До речі, за словами Сергія Дорофєєва, майже у всіх, хто брав участь у «Дон Жуані», почалося успішне кар’єрне зростання. Співачка з Німеччини Ясмін Етезадзаде, яка виконувала роль донни Ельвіри, отримала вигідні запрошення у Європі. Солістка Київського національного академічного театру оперети Валерія Туліс (донна Анна в опері) тепер зі званням заслуженої артистки України, співає провідні ролі. «Ми радіємо, що наша сцена підштовхує до творчого розвитку»,— зауважив Сергій Дорофєєв.
За його словами, на глядача зі сходу України і цього літа чекає новий міжнародний проєкт. «Це буде концерт міжнародного симфонічного оркестру з хором. На сцені нашого театру 1 серпня відбудеться виступ музикантів усього світу», — розповідає про майбутні події директор театру.
Готують і другий всеукраїнський театральний фестиваль «Світогляд», який пройде у Сєверодонецьку на Луганщині з 17 по 24 вересня. «Його програму ще формують, але вже знаємо, що в ньому візьмуть участь кілька зіркових гостей. Зокрема тривають переговори про вистави з народною артисткою України Адою Роговцевою. Вже підтвердив свою участь Київський національний молодий театр. Це буде вистава з Дмитром Суржиковим. Взагалі ми хотіли цього року обмежитися лише своїм майданчиком — щоб усі вистави проходили тільки на сцені нашого театру, але вже зрозуміло, що так не вийде, бо охочих взяти участь у фестивалі так багато! Доведеться відкривати два, а то й три театральних майданчики», — усміхається Сергій Дорофєєв.
Так Сєверодонецьк поступово перетворюється на культурний центр сходу України.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»