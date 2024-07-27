Україна і Франція започаткували платформу для підтримки спільних проєктів в оборонній індустрії

У середу Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерство оборони та Генеральна дирекція з озброєнь Міністерства збройних сил Франції провели перше засідання Координаційної ради з питань підтримки спільних проєктів в ОПК.

Домовленість про створення Координаційної ради було зафіксовано взаяві про наміри, підписаній 7 червня 2024 року між міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Підписання заяви про наміри стало кроком на виконання історичної угоди про співпрацю в галузі безпеки між Україною та Францією, яку підписали Президент Франції Еммануель Макрон і Президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2024 року. Угода передбачає серед іншого підтримку Францією зусиль України з розвитку власного оборонно-промислового комплексу шляхом залучення французьких інвестицій і локалізації виробництва.

Мета створення Координаційної ради — підтримка зусиль з організації партнерств між французькою та українською оборонними індустріями. Раду співочолюють Емануель Ківа, керівник Генерального директорату з озброєнь Міністерства збройних сил Франції, і Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

З української сторони в засіданні також узяли участь Анна Гвоздяр, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, і Олександр Сергій, заступник міністра оборони, а також інші представники міністерств і командування Сил логістики ЗСУ.

Перше засідання було присвячено організації і процесу роботи ради, планам на найближчі місяці, а також докладній презентації французькою та українською оборонними компаніями перспективного партнерства в галузі ремонту та обслуговування бронетехніки французьких зразків в Україні. Французькі та українські компанії й надалі запрошуватимуть на засідання ради для представлення та обговорення спільних проєктів.

«Ми започаткували платформу для підтримки реалізації спільних проєктів між французькою та українською оборонними індустріями із залученням ключових сторін. Я впевнений, що це допоможе нам прискорити їхнє втілення», — зазначив Сергій Боєв.

Співпраця українських та французьких оборонних компаній уже триває. 8 червня 2024 року в Парижі представники українських та французьких оборонних компанійпідписали ліцензійну угодущодо виробництва боєприпасів 155 калібру за ліцензією KNDS France / Nexter. Також підписано заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France / Nexter в Україні та використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії. KNDS заявила про відкриття дочірньої компанії в Україні.

Під час міжнародної виставки оборонної промисловості Eurosatory АТ «Укроборонпром» підписавдва документиіз французькою компанією Thales. Перший — меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів. Другий стосується наміру французької сторони створити в Україні сервісний центр, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби і радарів.

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням «Технологічні сили України», а один із приватних розробників дронів домовився про спільне розроблення БпЛА з Thales.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості