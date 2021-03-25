Рік тому ВООЗ проголосила початок пандемії COVID-19. За цей час у світі на коронавірусну недугу офіційно перехворіло понад 120 мільйонів людей, майже 2,7 мільйона померли. В Україні інфекція вразила понад 1,5 мільйона осіб, зареєстровано близько 29 тисяч смертей, серед них 613 медиків.

На Полтавщині перехворіли майже 50 тисяч громадян, з них 1347 дітей і 1744 медичних працівники, більш як тисяча, зокрема 17 медиків, померли. COVID-19 реєструють у всіх районах області, найбільше в Полтаві — приблизно 40% та Кременчуці — понад 12%. У цих містах найбільше смертей: відповідно 305 та 169.

Безцінний досвід дорогою ціною

Пандемія коронавірусної хвороби спричинила величезні стреси у людей, негативно позначилася на їхній імунній системі. Усі країни, і наша теж, зазнали і зазнають величезних економічних збитків.

За рік чимало випробувань зазнала сама медична галузь. Катастрофічно не вистачало захисних масок, засобів індивідуального захисту, апаратів штучного дихання, лікарняних ліжок, медичного кисню, були труднощі із проведенням ПЛР-досліджень тощо. На жаль, досі в галузі гостро стоїть питання кадрів, низька заробітна плата й незадовільний соціальний захист. Хоч медики постійно перебувають на передовій, одними з перших зустрічаються із хворими на коронавірусну недугу й ураженими іншими, не менш небезпечними хворобами, надаючи їм медичну допомогу чи працюючи у вогнищах захворювань та проводячи різні протиепідемічні заходи. Наша лікувально-профілактична система не була готовою до цього виклику.

Проте за рік багато змінилося. Ми набули певного досвіду, стали працювати злагодженіше. У цей час випробувань величезну всебічну допомогу лікувально-профілактичним закладам області, зокрема й нашій установі, надавали й надають благодійні організації, небайдужі громадяни, щоб ми могли захистити людей. ПЛР-дослідження, які проводили фахівці вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру та її завідувачка Ірина Байбарза, стали ключовими в організації діагностики для проведення протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів.

Шукайте кадри!

На важливість діяльності цієї лабораторії й протиепідемічних заходів на початку пандемії особливу увагу звернули керівники області, департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації й МОЗ України. На жаль, тодішні очільники полтавської міської влади, здається, не зрозуміли, що таке COVID-19, важливості проведення протиепідемічних заходів. І з якихось власних міркувань крок за кроком робили все можливе, щоб призупинити діяльність Полтавського міськрайонного лабораторного підрозділу, який відповідає за епідемічний стан міста й району. Відімкнули там газ, електрику, воду й тепло. Це попри те, що захворюваність і смертність від коронавірусної недуги в Полтаві найвищі в області.

Через такі їхні дії лікарі-епідеміологи та інші медичні фахівці залишилися без даху над головою, що призвело до кадрового колапсу й деморалізації в умовах пандемії. У Полтаві з роботи звільнилися 18 працівників, нині місто й район обслуговують один лікар-епідеміолог і троє помічників.

Та міська влада забула про наявність у місті інших хвороб вірусного походження. Ще на початку пандемії, наприкінці 2019-го, в Полтаві був резонансний спалах гепатиту «А». Наприкінці минулого — на початку цього року різке зростання захворюваності на гепатит було зареєстровано у близьких до Полтави селах: Макухівка, Івашки, Нові Млини, Урочище. Усього зареєстрували понад 30 хворих, на гепатит хворіло семеро дітей шкільного й дошкільного віку.

У цих селах панує антисанітарія, а біля Макухівки розташоване головне сміттєзвалище Полтави, яке роками димить і викидає в довкілля багато шкідливих речовин. А недалекі міські чиновники унеможливили роботу міськрайонного лабораторного підрозділу, мотивуючи це тим, що в його приміщенні хочуть відкрити дитячий садочок. Тільки чомусь вони не згадували або боялися повідомити населення, куди ж поділися дитсадки №70 (провулок Хорольський, 3), №54 (вулиця Стешенка, 30), №53 (вулиця Навроцького, 5). І чому зараз нині пустує дитячий садочок №68 (вулиця Хоткевича, 9)? Хто в них розмістився? Чому не поновлюють їхню діяльність? Про це міська влада мовчить. А відповідь лежить на поверхні.

Здолаємо разом

Припускаю, що винні тут корупція та бюрократія. Саме корупційні дії й байдужість чиновників сприяють поширенню пандемії та інших інфекцій, вони призвели до майже повного розвалу системи епідемічного нагляду. Будівля лабораторного підрозділу на вулиці Івана Мазепи, 57 після відімкнення там комунікацій поступово перетворюється на руїну. Псується лабораторне обладнання й майно. Дивно, що такими діями чиновників досі не зацікавилися правоохоронні органи.

Нова влада Полтави теж не поспішає вживати заходів для відновлення роботи лабораторного підрозділу, хоч знає про цю проблему.

Хоч нам не створили належних умов для повноцінної роботи, ми рук не опустили й намагаємося професійні обов’язки виконувати з усією відповідальністю. Активно підтримуємо і пропагуємо вакцинацію населення області. Працюємо з колегами з інших областей, щоб сформувати в Україні колективний імунітет.

У спільній роботі з подолання пандемії безцінну допомогу нам надають студенти Української медичної стоматологічної академії. Вони працюють із хворими в обласній інфекційній лікарні. Студентка Олена Маляр, яка до вступу у виш з відзнакою закінчила медичний коледж у місті Ковель на Волині, розповіла, що рішення працювати в інфекційному відділенні разом з друзями Анастасією Павлюк та Борисом Тріхміновим прийняла ще торік у листопаді. Спершу, казала, було страшно. Проте страх минув. Звикли й до костюмів індивідуального захисту, в яких доводиться працювати постійно.

На їхнє рішення працювати в ковідному відділенні рідні та друзі відреагували по-різному. Батьки підтримали майже відразу. А однокурсники, хоч і самі медики, дуже хвилювалися. Тепер вони із друзями спілкуються здебільшого дистанційно.

Робота в інфекційній лікарні змусила відповідальніше ставитися до особистого захисту й багато навчила. Останнім часом допомагати ковідним хворим виявляють бажання й інші їхні однокурсники.

Олена Маляр закликає: не треба боятися вакцинації. Адже тільки вона може ефективно захистити від коронавірусу. Тож вакцинуймося і будьмо здоровими.

Валентин ШАПОВАЛ,

лікар-епідеміолог,

кандидат медичних наук,

для «Урядового кур’єра»