З 23 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлено ще на території Сумської області. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А з 15 жовтня «червоний» рівень епіднебезпеки було встановлено на Херсонщині, а з 18 жовтня — на Запоріжжі, Одещині, Донеччині й Дніпропетровщині.

І це ще не кінець. Адже потрапити до «червоного» переліку можуть Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області. Якщо не посилять протиепідемічні заходи, про що попередив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Тому задля уповільнення зростання захворюваності на COVID-19 у громадах мають посилювати протиепідемічні заходи й нарощувати темпи вакцинації.

«Епідемічна ситуація потребує максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків дуже велика. Але ми розуміємо, що 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей. Звертаюся до представників громад: подбайте про прискорення темпів вакцинації», — наголосив Олексій Чернишов.

Тож за підсумками засідання комісії ТЕБ та НС Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській облдерж-адміністраціям доручено вжити упереджувальних заходів. Зокрема: забезпечити дотримання відповідних обмежувальних проти-епідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; щоденно моніторити й оцінювати епідемічну ситуацію у своїх областях, на рівні об’єднаних територіальних громад та вживати дієвих заходів стримування значного поширення вірусу і хвороби; розгорнути додаткові ліжко-місця в закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації ковідних пацієнтів; збільшити кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2; оновлювати маршрути пацієнтів та забезпечити їх суворе виконання медичною службою області; контролювати дотримання критеріїв госпіталізації таких пацієнтів шляхом неухильного виконання галузевих стандартів організації надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Напередодні було встановлено черговий рекорд вакцинації — щеплення від COVID-19 отримали понад 250 тисяч осіб. Одну дозу отримали 165 649 громадян, повністю імунізовано 85 605, повідомляє пресслужба МОЗ. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 373 550 осіб, з них повністю двома дозами вакцини — 6 743 615.

Цікаво, що останніми днями найбільше охочих вакцинуватися фіксують саме в тих областях, де набули чинності жорсткі карантинні обмеження.

У Міністерстві розвитку громад та територій нагадують, що під час запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки зберігаються обмеження «жовтої» та «помаранчевої» зон. Заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень із собою; ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо; закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл; непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів; закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки. Не можна влаштовувати масові заходи, крім офіційних спортивних і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

У «червоній» зоні працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки й усі продовольчі магазини. А заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Такий сертифікат убезпечить від згаданих обмежень усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.