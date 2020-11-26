З-поміж театральних цікавинок Сумщини обласний театр для дітей та юнацтва, розташований на вулиці Покровській у Сумах. Сама споруда привертає увагу архітектурною витонченістю, внутрішнім магнетизмом, духовною наповненістю, що сповна відповідає її культурно-мистецькому призначенню.

Неможливо перелічити, скільком юним і дорослим глядачам творча трупа подарувала радість від зустрічей з високим мистецтвом. Незабаром, 29 грудня, виповниться 45 років з часу створення театру. Це стане яскравою подією у культурно-мистецькому житті України: заклад добре відомий за межами краю.

Отож про минуле, сьогодення і майбутнє театру кореспондентові «УК» розповідає його директор Віктор КУЛЕМЗА.

— Вікторе Гнатовичу, судячи з біографії, ви пам’ятаєте грудень 1975-го, коли в Сумах з’явився театр, який згодом очолили.

— Неодмінно, адже я тоді працював у Сумах директором БК Червонозоряного рафінадного заводу і таку театральну новину зустріли не просто радісно, а з величезним ентузіазмом і піднесенням.

Щоправда, спочатку це був театр ляльок. Перший головний режисер Олександр Рідний тоді збирав акторів з усієї України. І вже напередодні нового 1976-го публіка завітала на першу виставу «Чарівна калоша».

Поступово колектив завойовував прихильників, акторів і постановників захоплювали масштабні ідеї, тож головний режисер театру на той час Олег Когут запропонував реорганізувати театр ляльок у театр для дітей та юнацтва, де поєднувалися б лялькові й драматичні вистави.

Це дало змогу створювати яскраві спектаклі для глядачів різного віку. 21 квітня 1981 року наказом Міністерства культури заклад реорганізували, і тепер він унікальний та неповторний: для кожного глядача незалежно від віку є вистави, які їм до душі.

— Які основні підсумки роботи за цей час?

— Головний любов і прихильність наших глядачів, яких надзвичайно цінуємо.

За 45 років поставили понад 250 вистав, на яких виросло не одне покоління сумчан, а молоді актори стали досвідченими митцями. Нині в репертуарі 47 різножанрових вистав, які мають прихильників.

У нас 32 актори, талановиті режисери, композитори, художники, серед яких народні артисти України Олександра Сокол, Володимир Хорунжий, заслужені артисти Людмила Ракута, Анфіса Зінченко, Валерій Микитенко, Сергій Федосенко, Михайло Стрельченко, Вадим Шерстюк, заслужений діяч мистецтв Володимир Прихожай, заслужений художник Едуард Ледньов та багато інших.

— Наскільки багатий і розмаїтий репертуар?

— Для найменших глядачів є цікаві лялькові вистави, створені за мотивами українських казок: «Коза-дереза», «Івасик-Телесик», «Ох, цей Кіт». 26 драматичних вистав для дітей, багато казок поставлено за п’єсами сучасних українських драматургів: «Пан Коцький» Всеволода Нестайка, «Аладдін» Ярослава Стельмаха, «Принцеса без горошини», «Прибульчик» Євгена Тищука та інші.

У вечірньому репертуарі 18 різножанрових вистав. Є вистави класичної драматургії: «Пошились у дурні» Марка Кропивницького, «Нормальна ненормальність» Володимира Винниченка, «Мина Мазайло» Миколи Куліша; вистави сучасних драматургів: «Таїна буття» Тетяни Іващенко, «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха, «Дуже проста історія» Марії Ладо.

Хоч цього року нам виповнюється 45, театральний сезон у нас 46-й. І на відкритті приємно здивували глядачів, уперше поставивши для дітей виставу в жанрі фантастики. Ідеться про фантастично-пригодницьку казку «Прибульчик», в основі успіху якої цікаві знахідки головного режисера Ганни Кобець, фантастично-космічні декорації Едуарда Ледньова, дивовижні костюми Ольги Ледньової, світлові інновації Володимира Гайсинського, динамічна музика Володимира Прихожая, талановиті акторські роботи.

Для дорослих теж є цікаві прем’єрні вистави, які, на жаль, через карантин не встигли показати.

Ганна Кобець поставила драму «Нормальна ненормальність». Образи героїв майстерно проживають Анфіса Зінченко, Сергій Федосенко, Михайло Стрельченко, Віра Ішан, Ангеліна Адлер. А ще в цій роботі глибока драматургія, добротна режисура, образно-символічні декорації, оригінальні костюми. Має глядача вистава «Мина Мазайло», прем’єра якої відбулася нещодавно. Тут цікаве режисерське рішення Валерія Микитенка, талановита гра акторського складу. Сподіваємося, що після карантину глядачі побачать цю роботу.

— Колектив учасник та переможець багатьох фестивалів, проєктів.

— Назву лише кілька недавніх успіхів, бо загалом їх десятки. На 5-му обласному конкурсі «Сумська Мельпомена» перемогли відразу в п’яти номінаціях. Торік брали участь у XV Міжнародному фестивалі жіночої творчості імені М. Заньковецької в Ніжині, де вистава «Нормальна ненормальність» здобула приз глядацьких симпатій. На 49-му Всеукраїнському театральному святі «Вересневі самоцвіти» (м. Кропивницький) побували з комедією «Впійманий на гарячому» (режисер Ганна Кобець).

— Відомо, що театр не замикається лише виставами на своїй сцені.

— У межах декади «Майстри мистецтв майбутнім майстрам виробництва» готуємо вистави для студентів закладів ПТО. Постійно проводимо «Батьківські тижні»: запрошуємо дітей і батьків на вистави у робочі дні ввечері. До Міжнародного дня захисту дітей організовуємо конкурс малюнків, а щомісяця в останню неділю екскурс-гру «Пізнай театральний світ». Окремі програми на час канікул. З виставами відвідуємо міські дитячі садки та школи Сум, області.

Активно гастролюємо: кілька разів відвідували Харків, де вже маємо прихильників, обмінялися поїздками з Полтавським театром ляльок.

— Як працюєте в умовах карантину?

— На жаль, пандемія зруйнувала окремі плани, але не припинила роботи. Нещодавно створили пізнавальну короткометражну виставу «Головне здоровим бути», про яку, до речі, повідомляв «Урядовий кур’єр». Казкові персонажі в ігровій формі розповідають правила поведінки в зонах з різним рівнем епідеміологічної небезпеки. Цю роботу плануємо транслювати в режимі онлайн на своїй сторінці у Facebook, регіональних каналах і при нагоді показуватимемо перед дитячими виставами.

Майже щотижня транслюємо вистави на ютуб-каналі.

А на новий рік на малечу чекає казка «Примхлива Принцеса» та розважальна інтермедія, для дорослих готуємо комедію за п’єсою Еміля Золя «Спадкоємці Рабурдена», працюємо над святковим ювілейним концертом, у планах ще багато цікавинок. Яких саме?

Нехай для глядачів це буде приємною несподіванкою. Адже в усі часи, попри негаразди, наш театральний колектив гостинно запрошує глядачів на зустріч з Мельпоменою.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Віктор КУЛЕМЗА. Народився 1946 року в с. Бурівка Лебединського району на Сумщині. Закінчив Харківськийінститут культури та курси підвищення кваліфікації при Державній академії керівних кадрів культури і мистецтва.

Трудову діяльність розпочав художнім керівником БК Червонозоряного рафінадного заводу м. Суми, із 1973-го по 2000-й очолював цей колектив. У Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва працює з 2001 року до 2006 заступником директора, відтоді директором.

Нагороджений Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР, Міністерства культури і туризму України, Почесними відзнаками обласної ради «За високі досягнення», міської ради «За заслуги перед містом». Член Національної спілки театральних діячів України.