«Таємний щоденник Симона Петлюри» став переможцем восьмого конкурсного добору Державного агентства України з питань кіно, яке 15 вересня 2016 року уклало контракт із виробником про надання державної фінансової підтримки на виробництво фільму обсягом 23,6 мільйона гривень. Загальний бюджет стрічки 48 мільйонів гривень — частину коштів на виробництво надав Український конгресовий комітет Америки. Відучора фільм, знятий режисером Олесем Янчуком, показують у 155 українських кінотеатрах.
У середу Кабінет Міністрів затвердив перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка. Це підсумок чергового конкурсного добору. Відповідне розпорядження Міністерство культури розробило на виконання пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.
Кінопроекти, які ввійшли до переліку, дібрала спеціально створена на конкурсних засадах експертна рада за підсумками відкритого прозорого конкурсу, етапи якого транслювали в режимі реального часу. За підсумками добору на сайті Мінкультури було оприлюднено рейтинг кінопроектів.
Перелік сформовано з урахуванням рейтингу, суми коштів, передбаченої Мінкультури у державному бюджеті на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, і з огляду на орієнтовний обсяг державної фінансової підтримки фільму, зазначеного суб’єктом кінематографії у заявці, повідомляє Урядовий портал.
Розраховуючи кількість кінопроектів, які можуть ввійти до переліку, Міністерство культури враховувало вимоги постанови Кабінету Міністрів «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», якою визначено, що попередню оплату на виробництво національних фільмів можна передбачити на строк, який не перевищує шести місяців.
У зв’язку з цим і з огляду на специфіку кіновиробництва було прийнято рішення фінансувати виробництво фільмів патріотичного спрямування так: до 70% — попередня оплата у 2018 році та понад 30% — у 2019 році після підписання остаточного акта про виконані роботи.
Такий підхід дав підстави внести до переліку 69 кінопроектів з 99, що пройшли на другий пітчинговий тур конкурсу. Серед кінопроектів-переможців: ігрові — 30, неігрові — 30, анімація — дев’ять. Чинне розпорядження дасть змогу Міністерству культури здійснити відповідні публічні закупівлі.
«Одне з головних завдань, яке поставило перед собою Міністерство культури, а також члени експертної ради, — щоб нові якісні українські фільми побачило якомога більше співгромадян. Кожний конкурсний пакет документів обов’язково містить попередню угоду із загальнонаціональним телеканалом щодо показу прем’єри фільму у прайм-тайм або з дистриб’ютором — стосовно прем’єрного показу не менш ніж на 80 кіноекранах. Ухвалення цього рішення сприятиме тому, що перші фільми з титрами «За підтримки уряду України» з’являться на вітчизняних кіноекранах до кінця цього року», — переконаний міністр культури Євген Нищук. Він, до речі, у стрічці «Таємний щоденник Симона Петлюри» зіграв роль Володимира Винниченка — опонента Симона Петлюри, який був проти того, щоб Українська держава мала сильну армію.