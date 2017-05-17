Минуло півтора місяця, як розпочали втілювати в життя державну програму «Доступні ліки». Згідно з нею пацієнти мають змогу отримати в аптеках безкоштовно або з певною доплатою лікувальні засоби від серцево-судинних ахворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми. На сьогодні, за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, у програмі беруть участь близько п’яти тисяч аптек (фактично учасником програми є кожен четвертий аптечний заклад), а кількість людей, що отримали ліки безкоштовно або за зниженою ціною, становить 700 тисяч. «На програму передбачено 500 мільйонів гривень, і це лише початок. Нині готуються зміни до держбюджету, де відповідна субвенція збільшиться щонайменше на 250 мільйонів гривень», — сказав віце-прем’єр-міністр. Як узяла старт потрібна справа в кількох областях, які перепони заважали її впровадженню, розповідають кореспонденти «УК».

Залучати більше аптек

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ТЕРНОПІЛЛЯ. Пенсіонерка Галина сьомий рік хворіє на цукровий діабет, її постійно турбує тиск. З роз’яснень у ЗМІ засвоїла, що за програмою «Доступні ліки» можна безкоштовно отримати певні препарати українських виробників, адже їхню вартість сплатить держава, а за імпортні доведеться доплачувати не більше 50% від вартості. Тож пішла до сімейного лікаря й попросила виписати рецепт на придбання «Метформіну» від цукрового діабету.

Так почалася веремія, яка тривала 12 днів. В аптеці спочатку їй повідомили, що мають лише одну чи дві упаковки і доведеться доплатити певну суму. Кількісно таблеток не вистачало, тож пішла в іншу аптеку тієї самої мережі. Тут пенсіонерці теж запропонували доплатити за препарат і ще подивували, що на цих 90 пігулок треба надати аж три рецепти. Довелося йти в інші аптеки. Нарешті в одній вдалося отримати потрібне.

Але пані Галина приймає ще й антигіпертензивний «Еналозид моно». Тож почалося чергове коло пошуків. В одній з аптек її потішили, що за препарат треба доплатити. Погодилася, на рецепті зі зворотного боку написала, що отримала ці ліки та свій підпис поставила. Вийшовши на вулицю, дочиталася, що в ліків інша назва. Повернулася назад. Їй порадили піти до сімейного лікаря, щоб внесла поправку, а також приголомшили тим, що треба доплатити аж 38 гривень, коли в одній з аптек вона бачила, що вони коштують значно менше. Відмовилася. Всіх перипетій відтак не розказати. «Аптекарка зі злості ледь не порвала той рецепт», — стверджує пані Галина.

Після розмови з пані Галиною вирішив проконсультуватися з Наталією Марків, генеральним директором Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, всі заклади якого беруть участь у програмі. Тут одразу зіткнулися з проблемою: «всі хочуть, щоб була електронна база препаратів». Але об’єднання обслуговує переважно сільську мережу, в Тернополі має лише одну аптеку та два аптечних пункти.

На запитання: «Яких препаратів нині не вистачає з переліку безкоштовних?» пані Наталія відповіла, що «не можемо визначити, скільки того чи того препарату нині треба. Адже краяни відвідують аптеки точково — де знайдуть потрібні ліки, там і беруть. Тож, можливо, тільки з часом ця напружена ситуація унормується. Наше об’єднання — госпрозрахункова організація, а гроші наперед на пігулки ніхто не дає, закуповуємо за власні обігові кошти. Наразі препарати з програми просто роздаємо».

Посадовець каже, що найбільше нарікань через доплату на певні ліки. А загалом процедура видачі препарату займає кілька хвилин. Адже треба для звіту внести номер рецепта, прізвище пацієнта, лікаря, амбулаторію, вибрати безпосередньо лікувальний заклад, зробити відмітку про відпуск препарату тощо.

Зрештою, щоб механізм впровадження «Доступних ліків» працював справно, докласти зусиль мають і пацієнт, і сімейний лікар. Адже коли б, скажімо, лікар дохідливо пояснила пенсіонерці пані Галині, що на рецепті вказує не торгову назву лікувального засобу, а діючу речовину, то, зрозуміло, в аптеці пацієнтка запитала саме про препарат, який приймає.

З початком впровадження програми не всі аптеки області хотіли укласти угоди з відповідними центрами первинної медико-санітарної допомоги як розпорядниками коштів. Бо, зазначають, торік мали негативний досвід, що держава не виплатила певних коштів на погашення боргу за ліки із серцево-судинної нозології. Обласна влада переконує, що все-таки до проекту «Доступні ліки» повинна бути залучена «максимально можлива» кількість аптек, щоб якомога більше тернополян змогли отримати безкоштовні ліки чи з незначною доплатою.

ОФІЦІЙНО

Тетяна СКАРЛОШ,

заступник начальника управління охорони здоров’я

Тернопільської облдержадміністрації:

— Станом на 26 квітня уклали угоди з 57 суб’єктами господарської діяльності, а це означає, що 189 аптек залучили до програми, виписали 21 тисячу 492 рецепти. Щодня ці цифри змінюються.

Нині чи не головну увагу приділяють інформаційній кампанії. Розробили пам’ятку для пацієнта: як отримати рецепт, вибрати аптеку, як видають потрібні ліки, перелік 23 безкоштовних препаратів. Такі флаєри зокрема розвішують в аптеках, медзакладах, тут же виставляють реєстр лікувальних засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Голова облдержадміністрації Степан Барна проводить часті селекторні наради за участю управління охорони здоров’я, аптекооб’єднання, здійснив разом із журналістами рейд аптеками Тернополя, проінспектував реалізацію програми в місті Чортків. Він зазначає, що на її втілення уряд виділив для Тернопілля 13 мільйонів 761 тисячу гривень. За підсумками сесії облради розподілили фінансування між районами.

Видали препаратів майже на 7 мільйонів гривень

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ХАРКІВЩИНА. Якщо на початку треба було докласти зусиль та часу, щоб знайти в аптеках області медикаменти за програмою «Доступні ліки», то нині ситуація покращилася. Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.

— На реалізацію програми в області передбачена цільова субвенція, що становить 34 мільйони 876 тисяч гривень. Нині кошти доведені, кількість хворих, які мають отримувати препарати, відома, — підкреслив він.

За інформацією в.о. начальника управління охорони здоров’я облдерж­адміністрації Галини Сіроштан, в районах області відкрито майже 600 пунктів реалізації ліків за програмою у підрозділах первинної ланки надання медичної допомоги — ФАПах і амбулаторіях.

Як каже Анатолій, житель села Вербівка Балаклійського району, дуже добре, що доступні ліки можна отримати у своїй амбулаторії. Це зручно, адже не треба гасати по райцентру в пошуках потрібного препарату. Єдине, на що нарікає Анатолій, то це поки що наявний дефіцит ліків для пацієнтів з бронхіальною астмою.

Як повідомив Михайло Черняк, на даний момент до реалізації програми в області залучено 288 аптечних установ.

— Виписано понад 300 тисяч рецептів, медичні препарати відпущено за більш ніж 200 тисяч рецептів на суму майже 7 мільйонів гривень, — розповів журналістам посадовець.

Серед проблемних питань, як і в усій країні, — відсутність низки препаратів, передбачених програмою. Проте, в аптеках є їхні аналоги — препарати з тією самою діючою речовиною, але іншого виробника, що також передбачено програмою.

«Крім того, завдяки співпраці з КП «Обласний аптечний склад», яке має прямі договори з виробниками, ми змогли зменшити розміри відшкодування за деякими препаратами», — зауважив заступник голови облдержадміністрації.

У самому обласному центрі за програмою працюють здебільшого аптечні пункти, розміщені на території лікарень та поліклінік. А якщо цікавості ради захочеш знайти аптеки з «Доступними ліками», тут доведеться добре потрудитися, бо ні на владних сайтах, ні в місцевій пресі адрес таких аптек не знайти.

Проте, як пояснює директор комунального підприємства «Муніципальна аптека» Михайло Пугач, кожен пацієнт вичерпну інформацію про місця, де можна придбати такі медикаменти, може дізнатися у лікаря, який видає рецепт.

За словами Михайла Пугача в їхній мережі, що налічує три десятки аптечних пунктів, близько 20 аптек вже включилися у реалізацію програми, і процес підписання договорів триває.

— Ми не відмовили жодному лікувальному закладу в укладанні угоди, розуміємо важливість і соціальну спрямованість програми уряду, яка допоможе врятувати не одне життя, — сказав директор.

Він також розповів, що в медзакладах зазвичай працює кілька аптечних пунктів різних мереж, і багато лікарень та поліклінік уклали договори з трьома-чотирма аптеками, тож ажіотажу і черг не буває. Єдине, що становить проблему, так це брак деяких препаратів для гіпертоніків і астматиків. Але нині постачальники докладають зусиль, аби ці ліки найближчим часом з’явилися на поличках аптек.

До речі. Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик під час останньої селекторної наради відзначив взірцеву реалізацію проекту в Харківській області, зазначивши, що «статистика виконання програми на Харківщині в рази відрізняється від даних інших регіонів. Це перше місце в рейтингу. Крім того, важливо, що під час виконання програми динамічно і правильно використовуються бюджетні кошти».

Переваги оцінили не всі

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

ЧЕРКАЩИНА. До програми «Доступні ліки», як повідомив недавно голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, вже долучилося близько двох сотень аптек і аптечних пунктів області. Укладання угод триває. Побувавши у кількох аптеках, які відпускають ліки за програмою відшкодування їх вартості «Доступні ліки» (а загалом таких у місті 56), ми переконалися, що програма справді працює. За даними департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради, понад три тисячі жителів міста вже звернулися до лікарів, щоб одержати ліки. Амбулаторно-поліклінічні заклади уклали з фармацевтичними компаніями відповідні угоди.

Більшість пацієнтів нововведення поки що не оцінила, адже за ліки їм нерідко доводиться доплачувати. Як коментують аптекарі, емоції в людей похилого віку від невиправданих очікувань зашкалюють.

Олександр Максимович, пенсіонер, розповів, що з призначених йому препаратів безплатних немає. Добре, якщо доплата невелика. Приміром, виписали рецепт на «Діабетон». Коштує він 102 гривні, сплатити треба 90. І простояти для цього слід півдня спочатку в черзі до лікаря по рецепт, а потім в аптеці.

Окрім того, в оприлюднених списках міністерства багатьох поширених ліків від гіпертонії просто немає. Замість «Вальсакору», який досі вживала Євгенія Степанівна (з нею зустрілися в аптеці №7), їй запропонували «Еналаприл», який у неї спричиняє алергічний кашель. В одній з аптек двоє гіпертоніків марно сподівалися на знижки цін на «Адельфан» та «Клофелін» — їх у переліку також немає. Однак серед власників рецептів є такі, хто задоволений нововведенням.

— Давно лікуюся від діабету, — розповіла підприємець Алла Федорівна. — Постійно вживаю «Діаформін». Завдяки програмі мені його повністю оплатили. Заощадила 46 гривень.

«Орієнтовна кількість щоденно вписаних рецептів у місті коливається в межах півтори тисячі. Трапляється, що люди похилого віку вважають будь-який виписаний рецепт безкоштовним, і через це подекуди виникають конфліктні ситуації», — пояснює у Facebook директор департаменту охорони здоров’я міськради Олег Стадник. Але урядова програма працює.

Довелося почути й чимало пропозицій. Перелік виробників медпрепаратів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», потрібно розширити, як і самих медикаментів. До того ж власники аптек побоюються, що не одержать відшкодування за ліки або надійде воно пізно.

Одне словом, як і всяку новацію, програму сприймають неоднозначно, для її утвердження потрібен певний час, який і розставить усі крапки над «і».