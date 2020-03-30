На базі Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я, колишньої санепідемстанції розпочала працювати лабораторія з проведення аналізу на коронавірус. Лабораторію розгорнуло ТОВ СП «НІБУЛОН», яке раніше запропонувало метод проведення аналізу на COVID-19 за допомогою наявного в компанії апарата перевірки ГМО методом полімеразної ланцюгової реакції. У лабораторії зможуть цілодобово працювати дві бригади, проводячи до 400 аналізів на добу. Підприємству знадобилася лише доба для організації в Миколаєві повноцінного сучасного лабораторного центру.

На власному обладнанні

Появі закладу передував ретельний аналіз ситуації боротьби з коронавірусом. У компанії дізнавалися про готовність медичних закладів протидіяти вірусу, вирішували, як допомогти. Першим кроком підприємства стало придбання 15 апаратів штучної вентиляції легень, яких потребували лікарні області. Згодом на підприємстві вирішили дослідити, чи можна за допомогою їхніх сучасних приладів, які визначають наявність генетично модифікованих організмів у сільськогосподарській продукції та харчових продуктах, виявити наявність коронавірусу в крові людини. Виявилося, що за допомогою одного з таких апаратів — ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США)— можна виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Прилад здатний аналізувати одночасно 40—48 проб біоматеріалів на наявність вірусу SARS-CoV-2.

Метод ПЛР найточніший для виявлення геномної РНК вірусів, що існують у світі, оскільки аналізує саме специфічний геном SARS-CoV-2 з великою точністю виявлення від п’яти цільових послідовностей. Для цього потрібно було закупити лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. НІБУЛОН негайно це зробив, замовивши спочатку 200 проб у Німеччині, а згодом збільшивши замовлення до тисячі.

Генеральний директор підприємства Олексій Вадатурський заявив: «Ми готові купити й більше реагентів, якщо нашу ініціативу сприймуть і підтримають. Покажемо іншим областям приклад, як потрібно діяти. На жаль, досі, щоб підтвердити наявність чи відсутність вірусу в організмі людини, потрібно здати аналіз, який відправлять у Київ, а потім ще почекати 7—10 днів на результати. І це у штатній ситуації. У пік захворювань чекати доведеться і до 15 днів. У нинішніх умовах таке зволікання може коштувати людського життя».

Працювати на випередження

Олексій Вадатурський розказав про складнощі, з якими зіштовхнулася компанія під час реалізації соціально вагомого задуму.

«Наші фахівці відразу стали шукати лікарню, якій ми готові на безоплатній основі передати такий апарат і реагенти, щоб вона ним користувалася, доки не буде врегульовано ситуацію з цієї недугою, — зазначає Олексій Опанасович. — І тут почалося: то в лікарні немає відповідного сертифіката, то немає фахівців, а подекуди й просто не було бажання щось змінювати. Добре, кажу, наші фахівці привезуть обладнання, допоможуть встановити, налаштувати і проводити такі аналізи спільно з медичними працівниками, щоб вони отримали відповідні навички роботи з обладнанням. Але це буде оперативно, без нескінченних тендерів, без затримки і можливості нагріти на цьому руки. Та головне, що лікарі зможуть узяти під контроль ситуацію з пандемією, працюючи на випередження: тестувати людей, виявляти проблему і локалізувати її, лікувати тих, хто цього потребує, а не закривати всіх і чекати склавши руки».

Нарешті медичний заклад визначили. Ним став Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України. Фахівці підприємства спільно зі спеціалістами центру встановили все обладнання, зокрема ампліфікатор; ламінарну шафу, де проходить процес виділення ДНК; бокс ПЛР, де відбувається приготування реакційних сумішей; мікроцентрифугу; два комплекти автоматичних дозаторів; термостат та комплектуючі для приготування проб, тобто витратні матеріали. Пройшов період адаптації до роботи в нових умовах, налагоджено обладнання.

І ще про одне своє відкриття розповів Олексій Вадатурський: «З усією відповідальністю можу повідомити, що таке обладнання є в 13 областях у Держпродспоживслужбі. Такі установки є і в обласних лабораторних центрах МОЗ України. Наприклад, за моїми даними, лише в Києві та Київській області їх до десяти».

Отже, проблему з проведенням аналізів можна розв’язати за найкоротший термін, якщо на державному рівні уповноважити лабораторії Держпродспоживслужби виконувати лабораторні дослідження на наявність коронавірусу, забезпечити їх тест-системами, провести інвентаризацію обладнання на місцях. І тоді можна буде зекономити мільйони доларів державних коштів, щоб імпортувати аналогічне обладнання, яке через великий попит знайти вкрай важко.