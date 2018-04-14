Упродовж першого кварталу до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 51,6 мільярда гривень. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року становив 10 мільярдів гривень. По 13 областях забезпечено темп приросту надходжень вищий за середній по Україні. Найвищих темпів досягнуто в Полтавській, Сумській, Волинській областях.
Найбільший приріст забезпечено з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, податок на доходи фізосіб дав приріст на 28,4%, або 6,5 мільярда гривень. У 16 регіонах із 25 темп росту вищий за середній по Україні; за єдиним податком зафіксовано приріст 29,4%, або 1,6 мільярда гривень. У 12 регіонах темп росту вищий за середній по Україні.
«Це не просто кошти, які завдяки фінансовій децентралізації отримують місцеві бюджети. Це можливість реалізовувати на місцях проекти, спрямовані на підвищення якості послуг в освіті, медицині, адміністративних послугах тощо. На цей рік ми визначили п’ять пріоритетних проектів: створення сучасних ЦНАПів, нового освітнього простору, центрів безпеки громадян, сучасних амбулаторій, дитячих сімейних будинків. Завдання головам ОДА й органам місцевого самоврядування — готувати проекти і впроваджувати їх», — окреслив мету віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час селекторної наради з областями щодо впровадження реформи з децентралізації та реалізації пріоритетних проектів у 2018 році.
Завдання децентралізації полягає не в зміні фасаду чи вивіски на кшталт «побілити-пофарбувати». Навпаки, це зміна якості надання послуг в освіті, медицині, адміністративних та безпекових послугах, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра. Порівняно з 2014 роком, нині державна підтримка на розвиток територіальних громад та розбудову їх інфраструктури зросла у 39 разів. І це питання підтримки інфраструктури, фінансування якої відбувається через ДФРР — освіта, охорона здоров’я, дорожня інфраструктура. Це також субвенції на соціально-економічний розвиток ОТГ, розвиток медицини у сільській місцевості, кошти на спортивну інфраструктуру і підтримку секторальної політики.
«Для держави, яка нині має російську військову агресію на сході, підтримувати всі виплати на інфраструктуру регіонів у розмірі 51% від загального фонду державного бюджету дуже непросто, — наголосив Геннадій Зубко. — Наголошую, кошти, які передають на місця, має бути ефективно спрямовано на пріоритети, визначені в стратегіях розвитку держави, регіонів і потреб громад — розбудову соціальної, дорожньої інфраструктури, систем життєзабезпечення тощо».
Реформа з децентралізації нарешті ввійшла в таку стадію, що головний критерій — уже не кількість об’єднаних громад, а якісні показники. Тобто скільки людей об’єдналося, яку територію охоплюють об’єднані громади в області. Адже більша територія дає змогу реалізувати більше інфраструктурних проектів. І від цього залежить перспектива громади щодо залучення інвестицій, її конкурентоспроможності.
Лідерами за покриттям громадами є Житомирщина (більш як половина області), Волинь, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Чернігівщина, Буковина. Водночас, у 130 районах із 490 досі не створено жодної ОТГ. Задніх пасуть Київська, Кіровоградська й Одеська області. В останній найбільше районів, де досі не створено жодної такої громади.
Очільникам облдержадміністрацій, керівникам регіональних офісів реформ Геннадій Зубко доручив до кінця травня розробити зміни до перспективних планів формування територій громад областей. І передбачити охоплення ними всієї території області й внести їх для розгляду відповідними обласними радами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»