Ще 471 українець став переможцем програми «Власна справа» за підсумками двадцять п’ятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 113 млн грн. 2024 року переможцями стали понад 11 000 українців, які отримають 2,7 млрд грн. Загалом від початку чинності програми держава інвестувала через гранти за цією програмою в розвиток малого й середнього бізнесу 5,5 млрд грн. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Понад 11 000 українців стали переможцями програми «Власна справа» 2024 року та одержать грантову підтримку на старт або розвиток свого бізнесу загалом на 2,7 млрд грн. За два з половиною роки чинності програми її переможцями стали понад 23 тисячі підприємців, в бізнес яких держава інвестувала 5,5 млрд грн. Кожен п’ятий грантер відкрив нове підприємство, інші завдяки гранту змогли розширити свій бізнес, наростити обсяги виробництва, освоїти нові напрями та ринки. Вони створять 43 тисячі робочих місць у різних галузях», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять п’ятої хвилі 2024 року 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів — з Івано-Франківської (60), Львівської (48), Рівненської (40), Київської (38), Харківської (34) областей та міста Києва (33). Більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші галузі, в яких працюватимуть переможці двадцять п’ятої хвилі, такі: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 161 людина; тимчасове розміщування й організація харчування — 75; переробна промисловість — 61; надання інших видів послуг — 58 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Отримати мікрогрант може чинний підприємець або людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранта понад 75 тис. грн обов’язкова умова надання коштів — створення 1—2 робочих місць залежно від суми гранта. Українці віком до 25 років можуть отримати грант обсягом до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова.

Кошти гранта можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранта слід подавати через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію про отримання гранта за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми.

Урядовий проєкт «єРобота» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні» та містить грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їхнього подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладення саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрями програми «єРобота» здійснюють через портал «Дія».

Джерело: Міністерство економіки