Перший матч 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА завершився вольовою перемогою «Шахтаря» 2:1 над італійською «Ромою». Пропустивши у першому таймі, гірники блискуче зіграли після перерви і завдяки голам Феррейри і Фреда розвернули протистояння на свою користь.

У морозному Харкові команди активно розпочали гру, та відзначитися в дебюті нікому не вдавалося. Команди обмінялися моментами Феррейри та Джеко. «Вовкам» вдалося зробити це гостріше. На щастя, П’ятов упорався з ударом форварда римської команди.

Саме від боснійця було найбільше небезпеки воротам гірників. Але захисникам донеччан, які потроху звикають працювати без дискваліфікованого Срни, довго вдавалося їх нейтралізовувати. Так було аж до 40 хвилини. Саме Джеко віддав пас на Ундера, який у штрафному майданчику вибіг із-за спини захисників, чим уник офсайду, і пробив. П’ятов м’яч зачепив, але той залетів у сітку воріт.

До перерви суперники виявились гідними один одного. Помітно, що тренери добре вивчили гру опонентів. Гра йшла до першої помилки, і першим помилився захист «Шахтаря». Цікаво стало, що запропонує суперникові Паулу Фонсека. А запропонував він ще більше руху, переміщень і натхнення.

Опинившись у складній психологічній ситуації, у другому таймі «Шахтар» показав, що таке клас: майстерно використав дві нагоди. І якби не голкіпер римлян, був би мінімум один чи навіть два голи. Відзначимо і характер команди, і віддачу всіх гравців.

Головний тренер гірників Паулу Фонсека прокоментував перемогу своїх підопічних не по-піренейському стримано: «Слід було виграти. Звісно, бажано було не пропускати, та вкрай важливо було змінити результат і перемогти. Гра була непростою, особливо перший тайм. Були складнощі з тим, щоб показати свою гру. Це заслуга «Роми». Однак ми добре показали себе, було багато моментів, щоб забивати. «Рома» також діяла організовано».

Щодо пропущеного гола, то, на думку наставника «Шахтаря», не пощастило з відскоком. У перерві тренерський штаб усунув проблеми з позиціонуванням. Це дало позитивний результат. У воротаря «Роми» було 2—3 нереальних сейви, а лінія оборони базувалася мало не в центрі. Тож логічно було закидати м’яч за спини. Так пройшов гол Феррейри. Щодо Фреда, то він дуже багато опрацьовував такі штрафні.

Та виокремлювати когось занадто — не в стилі Паулу Фонсеки, адже на перемогу працювала вся команда. Грати на утримання рахунку в Римі «Шахтар» точно не буде. З огляду на пропущений м’яч це був би невиправданий ризик. «Забий Феррейра на останній хвилині, все було б складніше для «Роми». А тепер усе відкрито, хоч перевага перед другою грою в нас», — переконаний португальський фахівець.

А головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, коментуючи вольову перемогу «Шахтаря», зізнався, що навіть не очікував, що команда так сильно додасть у швидкості після перерви. «Шанси? Усе залежатиме від гри в Римі. Перший матч гірники відіграли, в них є перевага, але там буде непростий матч», — цитує Шевченка football.ua.

ТАБЛО «УК»

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу

Шахтар — Рома — 2:1

Голи: Факундо Феррейра (52), Фред (71) — Дженгіз Ундер (41)

Матч у відповідь відбудеться 13 березня на Олімпійському стадіоні в Римі.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»