Почувши прохання «Розкажіть кількома словами про своє місто», киянин лише усміхнеться й, мабуть, делікатно відмовиться це робити. Передусім тому, що кількома словами розповісти про Київ неможливо. Адже навіть найкоротша оглядова екскурсія автобусом займе кілька годин. Тому досвідчені екскурсоводи іноді запитують: «Вам про який Київ розповісти?» І невипадково, оскільки є Київ історичний, культурний, діловий, театральний тощо. Тому сьогодні побіжно розповімо, що бажано побачити гостям столиці, які раніше ніколи не були у Києві. Починати варто із храмів-святинь, пам’яток історії й архітектури, у яких віддзеркалюється більш ніж тисячолітня історія стародавнього міста.

Історичний

Чарівність давнього Києва зачепить вас одразу, щойно опинитеся в центрі столиці. Тут дві найвідоміші площі — Софійська і Майдан Незалежності. На першій височіє дзвіниця знаменитого Софійського собору, яку побудував Іван Мазепа, а в ній досі зберігається великий дзвін вагою 13 тонн, який відлили в 1705 році на замовлення гетьмана. Сам собор — одна з найбільших святинь православ’я. Він заслуговує окремого відвідування, тому що тут зберігається скарбниця фресок і мозаїк XI сторіччя. Площа цих фресок — 3000 квадратних метрів, а унікальної мозаїки — 260 квадратних метрів. Коли милуватиметеся іконостасом собору — Царськими вратами, пам’ятайте, що його відправили на переплавку в жорстоку добу атеїзму й відновили тільки 11 років тому, витративши 104 кілограми срібла.

Неподалік Софійського собору сяє банями Михайлівський Золотоверхий. Його історія, яка почалася в 1108 році, ще трагічніша. У 1930-х роках храм підірвали більшовики, а відбудували тільки наприкінці 1990-х. Але про це, щиро кажучи, забуваєш, милуючись сліпучим блиском семи бань, які осіняє крилами сам архангел Михаїл.

Ви навряд чи втримаєтеся, щоб не оглянути гордість Києва — вишукану й витончену Андріївську церкву у стилі бароко, де люблять робити весільні фотосесії й звідки починається туристський Андріївський узвіз. До речі, її творцеві італійському архітекторові Растреллі належить ще один шедевр — Маріїнський палац, у якому Президент України проводить урочисті прийоми й зустрічі із закордонними колегами.

Православна святиня, яку відвідує кожен, особливо хто вперше приїхав до столиці, — Києво-Печерська лавра. Уклонитися мощам 120 святих, які знайшли тут останній спочинок, щороку приходять тисячі прочан з усієї України й інших країн світу. Серед цих святих легендарний воїн-богатир Ілля Муромець, Нестор Літописець, преподобний Агапіт Печерський. Знаючі люди кажуть, що не вистачить і тижня, щоб обійти всі споруди лаври, яких тут близько 100 — це і дзвіниця, і всі церкви на її території.

Діловий

Безумовно, історичний Київ подарує вам незабутні враження. Але далеко не всі приїжджають сюди лише по них. Щороку столиця приймає десятки тисяч представників ділових кіл з різних країн. Місто пропонує безліч варіантів проведення ділових зустрічей, екскурсій і розважальних заходів. Виставкові комплекси і конгрес-холи, понад 30 бізнес-центрів, стадіони світового класу і сучасні торговельні центри — усе це до послуг гостей столиці. Той, хто прибув у Київ, має змогу відвідати одну з виставок, які проходять у численних виставкових закладах.

Найвідоміший серед них — Національний комплекс «Експоцентр України» (раніше ВДНГ УРСР). Щорічно його заходи відвідує майже 2 мільйони осіб. З понад 100 виставок, які проходять щороку, половина — міжнародні та національні спеціалізовані, решта — виставково-презентаційні, ділові, корпоративні, спортивні та святкові. У виставках беруть участь експоненти із 25 країн.

Міжнародний виставковий центр (МВЦ), який є найбільшою виставковою спорудою України, європейську популярність здобув після проведення 62-го пісенного конкурсу «Євробачення-2017». МВЦ виступає організатором виставок «Зброя та безпека», «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», «АгроФорум», «Технології захисту», «КомунТех», найбільшого виставкового заходу в машинобудівній галузі України — «Міжнародного промислового форуму», який схвалила UFI (Всесвітня асоціація виставкової індустрії), і багатьох інших, у яких беруть участь і вітчизняні, й закордонні представники ділових кіл.

У найновішому Конгресно-виставковому центрі «Парковий» відбуваються міжнародні форуми, виставки, конференції та різноманітні презентації.

Культурно-розважальний

Хоч би навіщо ви навідались у столицю України, вам після всіх вражень захочеться відпочити. Для тих, хто прагне збагатити знання, гостинно відчинені двері численних музеїв. У Національному музеї історії України зібрано понад 800 тисяч унікальних пам’яток — чудові нумізматичні зібрання, археологічні дивовижі й етнографічні колекції, приголомшливі зразки холодної й вогнепальної зброї, посуду, рідкісних книг, козацьких документів, картин. Музей історичних коштовностей України міститься на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Стільки ювелірних прикрас, починаючи від бронзової епохи, цінних ритуальних предметів різних культур і пишного церковного оздоблення ви не побачите більше ніде.

У Національному художньому музеї України зібрано приблизно 40 тисяч шедеврів української й закордонної скульптури, живопису, іконопису, починаючи з давніх часів і до наших днів. Колекція Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків налічує 25 тисяч експонатів закордонного мистецтва. А Музей води розміщено в колишній водонапірній башті — частині першого київського централізованого водогону. Тут зможете дізнатися все про гідросферу нашої планети.

Крім театрів, де щоденно відбуваються вистави за участю акторів світового рівня, й різних концертних залів, у яких виступають українські й закордонні виконавці, додайте День Києва, щорічні міжнародні фестивалі «Країна мрій», «Гогольfest», міжнародний кінофестиваль «Молодість» та багато інших і зрозумієте, що, потрапивши в Київ, ви не сумуватимете.

Знайдуть свою нішу і цінителі гастрономічних подорожей та любителі різних смаколиків. Раз на місяць у вихідні на території артзаводу «Платформа» проходить фестиваль вуличної їжі, де представлено національну, середземноморську, східну, індійську, американську та інші кухні.

Щороку гурмани з усієї країни й різних куточків світу збираються на гастрономічний фестиваль «СмакоБум», який дає змогу гостям не лише насолодитися оригінальними шедеврами кулінарії від досвідчених шеф-кухарів, а й спробувати власні сили у приготуванні конкретної страви. Акцент фестивалю Kyiv Food and Wine Festival зроблено на вині. Це один з найбільших фестивалів українських вин в Україні.

У Києві не залишиться голодним ні вишуканий гурман, ні прихильник фаст-фуду. Приміром, наприкінці вересня в колишній будівлі заводу «Арсенал» відкрився сучасний фудкорт Kyiv Food Market на 550 місць. А численні затишні ресторани, кафе й бари запропонують відвідувачам страви будь-якої кухні світу й українські національні смаколики.

На туристів у Києві завжди чекають готелі й інші засоби розміщення на різний смак і гаманець. Київ як гостинний господар щиро радий гостям, яких він завжди прихистить і пригостить, віддавши кожному частинку своєї великої душі.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Києва можна дізнатися в управлінні туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: вул. Лабораторна, 1, третій поверх.

Тел.: (044) 529-93-99,

e-mail: kyivtourism@kmda.gov.ua, сайт https://www.visitkyiv.travel