Показники захворюваності на коронавірусну недугу в європейських країнах стрімко зростають. У Бельгії вони вже майже зрівнялися з тими, які були тут навесні під час жорсткого карантину, і становлять у середньому 1,5 тисячі хворих щодня.

Спортивні змагання без уболівальників

Попри це з 1 жовтня бельгійська влада скасувала запроваджену в серпні вимогу обов’язково носити маски на вулиці, дійшовши висновку, що сенсу просто немає. Відтепер затуляти обличчя треба буде там, де розташовані торговельні центри і спостерігається значне скупчення людей. Носіння масок у приміщеннях — магазинах, офісах, школах, а також у транспорті обов’язкове.

Проте влада столичного брюссельського регіону, який залишається рекордсменом за кількістю хворих, запроваджує ще й додаткові обмеження. Головні з них полягають у скороченні робочих годин для барів і цілодобових магазинів — до 22 години. Так звана соціальна бульбашка — коло близьких людей, окрім членів родини, з якими ви можете спілкуватися без масок, тепер не має перевищувати п’яти осіб, хоч досі ця кількість становила десять.

Проте в Бельгії вирішили скоротити карантинний період для тих, хто прибуває з «червоних» зон, із двох тижнів до семи днів. А для тих, хто приїжджає з «помаранчевих» зон, тест на CОVID-19 став необов’язковим.

Сусідні з Бельгією країни також вирішили протистояти другій хвилі пандемії, запровадивши додаткові запобіжні заходи. Після того як кілька днів поспіль статистика захворюваності в Нідерландах рекордно зростала, прем’єр-міністр країни Марк Рютте оголосив про додаткові обмеження, які діють із цього тижня.

Одним із найрадикальніших заходів стало те, що бари та ресторани Нідерландів відтепер прийматимуть клієнтів лише до дев’ятої години вечора, а після десятої їх мають зачиняти. Нідерландські родини мають право приймати в себе вдома не більше трьох гостей, дистанційну роботу знову оголошено нормою, а всередині приміщень дозволено збиратися групам не більш як 30 осіб, на свіжому повітрі – 40. Нідерландська влада оголосила, що наступні три тижні всі спортивні змагання відбуватимуться без глядачів, а у магазинах великих міст Амстердама, Роттердама та Гааги люди зобов’язані носити маски.

У Франції, яка кілька днів тому стала «червоною» на коронавірусній мапі ЄС, минулого тижня щоденні показники захворюваності становили 10 тисяч людей. Рекордною стала минула п’ятниця, коли було зафіксовано 16 тисяч недужих.

Французька влада класифікувала регіони країни за п’ятьма категоріями — від «зеленої» до «критичної» — і розробила план заходів для кожної з них. Великі й популярні для туристів міста Париж, Лілль, Тулуза, Руан, Гренобль, Бордо, Ліон та Ніцца потрапили до третьої категорії «посиленої увага». У регіонах, які перебувають у цій категорії, скасовано проведення фестивалів і концертів, запроваджено обмеження на роботу ресторанів і кафе, закрито спортивні центри, а у громадських місцях людям заборонили збиратися компаніями більшими, ніж десятеро осіб.

У ФРН очікують спалаху епідемії на Різдво

Спікер німецької канцлерки Ангели Меркель назвав перебіг епідемії у країні дуже тривожним і закликав співгромадян носити маски, мити руки й не забувати про карантинні заходи, «щоб урятувати країну від нового локдауну восени та взимку». У Німеччині щодня фіксують близько двох тисяч нових хворих на коронавірусну недугу. На сьогодні загальна кількість хворих у країні становить понад 287 тисяч осіб.

За останній тиждень Ангела Меркель провела консультації із главами кількох інших європейських держав щодо запровадження спільних жорсткіших заходів боротьби з поширенням пандемії. Вона висловила побоювання, якщо нинішні тенденції зростання захворюваності збережуться, то до Різдва щоденні показники в Німеччині можуть становити понад 19 тисяч нових хворих. Вона оголосила застосування «далекосяжних заходів» у регіонах, найбільш уражених коронавірусом. Серед них обмеження на продаж алкоголю і скорочення кількості людей для зібрань у закритих приміщеннях до 25.

У Великій Британії показники захворюваності також зростають, і на початку тижня тут було зафіксовано понад 4 тисячі недужих на день. Прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про нові запобіжні заходи, які залишатимуться чинними, ймовірно, наступні шість місяців. Серед них закриття пабів, барів і ресторанів після десятої вечора. У цих закладах клієнтів обслуговуватимуть лише за столиками, а персонал і ті відвідувачі, які пересуватимуться залом, зобов’яжуть носити маски. Британський уряд закликає громадян працювати дистанційно й відклав плани з поновлення проведення спортивних заходів.