Не секрет, що одним з аргументів на користь нової формули внутрішньої першості мала стати видовищність, яку нібито мали забезпечити матчі «Динамо» та «Шахтаря». Утім, збільшення розриву між ними до 16 очок вже поставило це під сумнів. У звітному турі кияни зазнали поразки від «Зірки», чим скористався «Шахтар», який на останніх хвилинах вирвав перемогу у «Зорі». При цьому команда Юрія Вернидуба залишилася на третій позиції в турнірній таблиці і, можливо, саме їй доведеться виправдовувати видовищний компонент першої шістки. «Зірка» ж і надалі топтатиме газон у Кропивницькому в компанії аутсайдерів.

Порівняно з останнім матчем, переможним проти «Олімпіка», Сергій Ребров зробив у стартовому складі дві зміни: замість Бурди та Шепелєва з перших хвилин на поле вийшли Морозюк і Рибалка, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Динамівці на правах беззаперечних фаворитів розпочали матч із позиції сили, забравши м’яч під свій контроль. Однак «Зірка» добре вивчила суперника, надійно діючи в обороні, й небезпечно вибігала в контратаки. Особливо активним був Есеола, який свого часу виступав у молодіжній команді «Динамо», а в неділю проводив свій дебютний матч у складі кропивничан. Нападник чіплявся за м’яч попереду, розганяв контратаки, пробивав по воротах. Саме його активні дії й призвели до обох забитих м’ячів, коли він заробляв штрафні удари небезпечно близько від штрафного майданчика «Динамо», а партнери — в першому таймі Бацула, у другому — Полегенько — вдало виконували стандартні положення.

Єдиний момент у «Динамо», який заслуговує на увагу, був на початку другого тайму: після рикошету від голови захисника «Зірки» по воротах у падінні пробивав Буяльський, але м’яч влучив у поперечину, після чого вилетів у поле.

Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров взяв на себе провину за сенсаційну поразку. «Зірка» використовувала всі свої моменти. У якихось моментах помилився воротар, але програла вся команда. Передусім програв я. Хто помилився — з’ясуємо в команді», — зазначив наставник киян після матчу.

«Неприємно грати, коли такий стан газону і коли команда, яка нас приймає, тиждень тренується на полі. Це не нормально. Якщо у нас серйозний чемпіонат, куди ми прагнемо, повинен бути регламент. Так, я розумію, що всі команди в дуже складній ситуації, але не може бути такого, що команда тиждень тренується на полі, на якому приймає всі ігри. Не кажу, що це причина поразки. Так, поле складне, і воно нівелювало клас футболістів, але в регламенті мають бути якісь правила», — додав фахівець. Кількома годинами пізніше Паулу Фонсека в Харкові на гру проти «Зорі» виставив той самий склад, що тиждень тому здобув перемогу у виїзному поєдинку з луцькою «Волинню». Матч на «Металісті» не був легким, та «Шахтар» зрештою втілив свою перевагу в три очки. А це означає, що викликані Андрієм Шевченком до збірної гравці українських клубів знову прибудуть у розташування синьо-жовтих з різним настроєм. І тренерському штабові доведеться докласти чималих зусиль, щоб зробити з футболістів колектив однодумців до матчу з Хорватією.

Відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав для участі у зборі, що передуватиме відбірковому матчу чемпіонату світу 2018 року проти команди Хорватії, гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Виклики до національної команди отримали Денис Бойко («Малага», Іспанія), Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина).

Повний склад національної команди, яка готуватиметься до матчу з хорватами, буде оголошено наступного тижня.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»

ТАБЛО «УК»

Ліга Парі-Матч. 21-й тур

Зірка — Динамо — 2:0

Зоря — Шахтар — 1:2

Олімпік — Ворскла — 3:2

Чорноморець — Сталь — 0:1

Олександрія — Дніпро — 0:0

Карпати — Волинь — 2:1

Турнірне становище команд:

1. Шахтар — 59,

2. Динамо — 43,

3. Зоря — 37,

4.ФК Олександрія — 33,

5. Олімпік — 32,

6. Чорноморець — 27,

7. Ворскла — 23,

8. Зірка — 22,

9. Сталь — 21,

10. Карпати — 11,

11. Волинь — 10.

12. Дніпро — 9.