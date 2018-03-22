МОЗ та Мінрегіон розробили і затвердили порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги. Отож якщо в якомусь населеному пункті не буде кабінету лікаря чи амбулаторії, спроможна мережа надання первинної медичної допомоги передбачає, що амбулаторії плануватимуть так, щоб лікар за потреби зміг швидко дістатися до хворого. Саме для таких випадків планують, що медики матимуть службовий транспорт, пояснюють у МОЗ.

Загалом понад 13 мільйонів українців, які живуть у селах, потребують зручнішого доступу до високоякісних медичних послуг, тому передовсім завдання — створити мережу медзакладів, щоб люди не долали десятків кілометрів до найближчої амбулаторії, а лікарі були зацікавлені їхати працювати в селах.

Райони та об’єднані територіальні громади вже почали підготовку планів. Після того як їх ухвалять на обласному рівні й погодять у МОЗ, процесом розбудови мережі опікуватиметься Мінрегіон. Міністерство вже розробило практичні рекомендації щодо типових проектів медичних закладів первинної ланки.

«Наше завдання — напрацювати маршрутну карту з конкретними кроками для розбудови спроможної мережі надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Це справа не самого міністерства. І тому пілотних проектів у визначених областях не має бути. Ми повинні робити це у всій країні», — наголосив під час наради в Житомирі віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

Важливо, щоб медична допомога була не тільки доступною, а й високоякісною та кваліфіковані лікарі мали бажання їхати в села, наголошують у МОЗ. Отож частину коштів вкладуть у закупівлю сучасного обладнання. Загалом у бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень, які використають на будівництво амбулаторій, житла для лікарів, придбання медичного обладнання та службового транспорту .

Медпрацівники в багатьох селах отримуватимуть житло безплатно. Оплата всіх лікарів первинної ланки до кінця року істотно зміниться, коли заклади охорони здоров’я долучаться до медреформи і підпишуть договори з Національною службою здоров’я.

За словами Геннадія Зубка, триває робота з канадськими експертами з телекомунікаційної мережі Онтаріо OTN, які надають консультативну допомогу з розбудови первинної ланки: переліку послуг, медичного обладнання, інформаційної платформи тощо.

«Щоб рухатися далі, чекаємо від МОЗ переліку медичних послуг, які можна надавати на первинній ланці, і приблизний перелік обладнання закладів. Від канадських експертів — рекомендації щодо комунікаційної платформи, де буде відбуватися спілкування між вузькопрофільним лікарем та сімейним», — розповів Геннадій Зубко. Нагадаємо: в селах обіцяють розвивати телемедицину, завдяки якій лікар сільської амбулаторії зможе в онлайні отримати консультацію в медичному закладі вищого рівня, передати аналізи та результати досліджень пацієнта.

«Ми підготували приклади приміщень, і цей документ — технічне завдання на проектування. Очікуємо, що місцеві адміністрації, в яких є вже кошти, використають це технічне завдання для проектування і будівництва об’єктів первинної ланки», — наголосив він.

Як відомо, наприкінці минулого року набув чинності закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Тетяна КАПУСТА

для «Урядового кур’єра»