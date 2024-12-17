Країна Сонця, що сходить, активно співпрацює з вітчизняним бізнесом та владою щодо фінансування різних проєктів

Уперше за п’ять років Міністерство економіки України та Федерація бізнесу Японії Keidanren провели в Токіо дев’яту спільну зустріч за участю українських і японських бізнесів. Серед них енергетичні, фінансові, аграрні компанії в галузях машинобудування, логістики, будівництва — загалом майже 100 японських компаній. У заході взяли участь представники українського бізнесу — понад 20 вітчизняних компаній з виробництва, торгівлі, агросектору, IT та інші.

Меморандум про широку співпрацю та відбудову

Під час зустрічі перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та голова комітету співробітництва з Україною Keidanren Фумія Кокубу підписали меморандум, який передбачає продовження та розширення співпраці для підтримки повоєнної відбудови України і поглиблення двосторонньої співпраці.

«Саме приватний сектор має стати рушієм економічного розвитку та відбудови України. Тому серед наших пріоритетів — подальша співпраця з Keidanren та його членами. Зокрема, ми запропонували японському бізнесу створювати спільні підприємства з українськими компаніями, локалізувати свої технології та виробництва, відкривати бізнес-представництва, постачати в Україну високотехнологічне промислове обладнання та запчастини до нього. Водночас звернулися до уряду Японії із проханням про надання підтримки у відновленні зруйнованих виробничих підприємств та інфраструктури», — зазначила Юлія Свириденко. За її словами, японські компанії активно виходять на український ринок й урядові організації відкривають представництва. Нині в Україні працюють понад 40 японських компаній.

Представники Keidanren відзначили прогрес у реформах, які впроваджує Україна, і підтвердили готовність сприяти відновленню нашої країни, зокрема у форматі державно-приватного партнерства.

Також японські компанії презентували ініціативи, спрямовані на задоволення нагальних потреб України та забезпечення сталого зростання. Представники приватного сектору відзначили важливість таких умов, як доступ до фінансування, зниження ризиків ведення бізнесу під час війни (зокрема через страхування від воєнних ризиків), перегляд обмежень на поїздки та ширше залучення приватного сектору до проєктів з відновлення України.

Пріоритети — енергетика, АПК та розмінування

Юлія Свириденко представила Японському агентству з міжнародного співробітництва (JICA) пріоритетні проєкти для фінансування у 2025 році.

«Внесок JICA у відновлення й економічну стійкість України важко переоцінити. Надана за весь час підтримка від агенції для України вже сягнула 1,5 мільярда доларів. Це підтримка енергетичних спроможностей України, соціального сектору, економічних проєктів, гуманітарного розмінування. Зокрема, на розмінування Японія надала через JICA вже понад 70 мільйонів, які було спрямовано на закупівлю машин для розмінування та обладнання», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки.

Під час зустрічі українська делегація представила проєкти в галузях фінансів, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, гуманітарного розмінування, захисту довкілля, охорони здоров’я, освіти, соціальній сфері, диджиталізації та розвитку промисловості.

«Одна із ключових тем обговорення — саме розвиток промисловості. Ми закликали Японське агентство з міжнародного співробітництва підтримати проєкти з посилення промислової співпраці, створення спільних підприємств, постачання обладнання і запчастин та відновлення зруйнованих промислових потужностей», — зазначила Юлія Свириденко.

Ще одним пріоритетним напрямом стала енергетика. Українська делегація закликала до постачання енергетичного обладнання для розподіленої генерації, сонячних електростанцій для критичної інфраструктури, попросила сприяння у придбанні спецтехніки та обладнання для Укргідроенерго та Укренерго і техніки для розчищення завалів й відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

За словами Юлії Свириденко, Японія має прогресивні технології енергоефективного обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тому досвід цієї країни може сприяти відновленню енергетичних спроможностей.

Міністр економіки подякувала Японії за бюджетну підтримку й висловила сподівання, що Україна залишатиметься у пріоритетах Японії 2025 року. Вона закликала JICA долучатися до фінансування інвестиційних проєктів, консолідованих в Єдиному портфелі публічних інвестиційних проєктів.

Фінанси — в якісні проєкти

«Ми закликали японських партнерів підтримати фінансування публічних проєктів в охороні здоров’я, освіті, соціальній сфері. Для приватних — підтримати створення Project Preparation Facility, яке допомагатиме бізнесу готувати якісні проєкти. Сподіваємося на підтримку Японії в питанні покриття бюджетного дефіциту. Схвалюємо запевнення партнерів щодо підтримки України через механізм G7 ERA. JICA братиме участь в імплементації цього механізму», — сказала Юлія Свириденко.

JICA — Японське агентство міжнародного співробітництва, яке діє в межах урядової програми «Офіційна допомога розвитку». Надає технічну допомогу, пільгові позики для підтримки бюджету та має інструмент грантової (безоплатної) підтримки.

Джерело: Міністерство економіки