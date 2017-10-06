Українська армія уже не та. У минуле відходять часи, коли військом лякали і присоромлювали. Коли казали: школа і батьки не зробили з тебе людину, то в армії зроблять. На жаль чи на щастя, нині армія ролі виправника-вихователя не виконує. Не та ситуація. Тепер там потрібні вмотивовані грамотні люди. Армія мирної країни і країни, яка перебуває у стані війни, кардинально відрізняються. Тому завдання передовсім призовних комісій — підбирати у когорту захисників осіб із царем у голові. Особливе значення мають здобута юнаком освіта, його технічна підготовка, виробнича кваліфікація, придатність до військової служби за станом здоров’я, фізичний розвиток і морально-ділові якості.

В армію беруть не всіх

У Генеральному штабі ЗСУ планують у жовтні-листопаді під час осінньої призовної кампанії залучити до строкової служби 10 460 юнаків, яким виповнилося 20 і які не досягли 27 років. Про це йшлося на брифінгу за участю начальника Головного управління персоналу — заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Артура Артеменка. Захід був присвячений проведенню призовної кампанії «Осінь-2017», перебігу комплектування з’єднань і військових частин ЗСУ військовослужбовцями за контрактом у 2017 році, а також створенню військового резерву та системи кадрового менеджменту.

Генерал-лейтенант повідомив, що призов відбувається відповідно до указу Президента від 24.02.2017 № 44/2017 та розпорядження Кабінету Міністрів від 20.09.2017 № 660-р. За його словами, з числа призовників до лав ЗСУ потраплять 6360 осіб, Національної гвардії — 3500, Державної спеціальної служби транспорту — 600. Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їхню відправку у військові частини ЗСУ та інші військові формування заплановано провести з 5 жовтня по 28 листопада 2017 року.

За словами генерал-лейтенанта Артура Артеменка, призваних військово­службовців строкової військової служби до участі в АТО не залучатимуть. На період строкової служби держава забезпечує надання їм соціального пакета, в який входить грошова допомога під час призову та звільнення, повне державне утримання під час служби, надання відпустки тривалістю 10 календарних днів. Під час призову виплачують грошову допомогу обсягом два прожиткових мінімуми (у 2017 році це 3,2 тисячі гривень), щомісяця на додаткові особисті потреби — 154—245 гривень (залежно від військового звання і посади), після звільнення в запас — вихідну грошову допомогу обсягом 8 посадових окладів (1232—1960 гривень, залежно від військового звання і посади), протягом строку військової служби надають відпустку 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Час проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. За призваними військовослужбовцями зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток за умови офіційного працевлаштування до призову.

Генерал-лейтенант зазначив, що на комплектування військ (сил) не направляють призовників з низькими морально-діловими якостями, які не мають базової загальної середньої освіти, зловживають алкоголем чи вживають наркотичні речовини та в яких під час призову виявлять захворювання, зазначені в Переліку статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають придатність до військової служби Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Від строковиків до контрактників

Беручи до уваги, що Мін­оборони разом з Генштабом вживає цілеспрямованих заходів щодо нарощування укомплектованості військ (сил) військовослужбовцями за контрактом, результати цієї роботи вважаються успішними, адже лише за вересень цього року 3152 людини уклали контракт на службу в ЗСУ, а з початку року їх уклали понад 26 тисяч українців. Цей показник генерал Артеменко назвав досить високим.

— Основну увагу приділяють комплектуванню бойових бригад (батальйонів), які повністю залучаються до проведення АТО, — сказав Артур Артеменко. — На даний час першочергова потреба на посади у ВДВ ЗСУ та бойові посади в екіпажах (розрахунках) бойових машин та інших спеціалістах, що визначають бойову здатність.

Дефіцитними генерал-лейтенант назвав спеціальності командира взводу і командира роти. Брак фахівців у Високомобільних десантних військах і морській піхоті він пояснив високим рівнем професійних вимог до майбутніх і нинішніх військовослужбовців.

Щоб посилити мотивацію до проходження військової служби за контрактом, керівництво держави та Збройних сил докладають значних зусиль у заохоченні тих, хто бажає освоїти професію захисника Віт­чизни. Завдяки збільшенню цього року надбавки за участь в АТО до 10 тисяч гривень військовослужбовці на першій лінії бойового зіткнення отримують нині в середньому понад 18 тисяч гривень. Введено гнучку систему доплат і премій відповідно до військового звання, посади й місця служби.

За словами генерала Артеменка, позитивний вплив на систему контрактної служби мало законодавче унормування звільнення військовослужбовців за контрактом, які проходили військову службу за фактично безстроковими контрактами на термін дії особливого періоду. Всі вони набули права на звільнення відповідно до закону від 6 грудня 2016 року № 1769-VIII. Так, з початку року вже звільнено понад 3 тисячі військовослужбовців, які набули такого права. На сьогодні особовий склад, який виявив бажання, звільняється відповідно до графіків, складених у військових частинах з урахуванням необхідності збереження їхньої боє­здатності.

На запитання про можливий призов юнаків, які закінчили військові кафедри при вишах, генерал Артеменко повідомив, що цього року відбувся призов тисячі таких офіцерів. Поки що рішення про призов цієї категорії військовозобов’язаних не ухвалено. Також посадовець наголосив, що офіцерів — випускників військових кафедр до участі в АТО не можуть залучати без підписання контракту.