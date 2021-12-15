ЯКЩО НЕ МИ, ТО ХТО?

Про те, що безпека в публічних місцях великих і малих населених пунктів — неодмінна складова комфортного проживання людей, не варто навіть дискутувати. Цю аксіому поділяють усі жителі міста, зокрема працівники правоохоронних органів, передовсім покликані забезпечувати громадський порядок. Однак на думку більшості харків’ян, зусиль поліції іноді не вистачає на запобігання правопорушенням, оскільки значну частину зусиль співробітників спрямовано на розкриття злочинів і боротьбу з аварійністю на дорогах.

Задіявши досвід розвинених країн

Як свідчать дослідження фахівців Харківського національного університету внутрішніх справ, харків’янам найбільше дошкуляють правопорушення, пов’язані із вживанням наркотиків. Злочинність розростається навколо підпільних закладок, а далі — крадіжки, грабежі, розбої, шахрайство, хуліганство й вандалізм, бійки і бешкет. Багато жителів мегаполіса, відповідаючи на запитання працівників лабораторії з проблем протидії злочинності ХНУВС під час опитування, серед основних причин порушень громадського порядку назвали вживання алкоголю та функціонування наливайок.

У країні чимало громадських організацій, які допомагають поліції в охороні громадського порядку та створенні безпечного середовища у містах і селах. Ті, хто пам’ятає досвід радянських часів, кажуть, що нинішні громадські формування дуже нагадують функціонування народних дружин. Інші ж апелюють до практики європейських країн і США, де громадськість широко долучається до боротьби з вуличними правопорушеннями і надає ефективну допомогу органам правопорядку.

У Харківській області вже не один рік діють такі громадські формування. Один з найактивніших дієздатних підрозділів з охорони громадського порядку в області — дергачівський «Корпус громадської безпеки». Ефективну роботу з охорони спокою мешканців розгорнули й активісти в Чугуївському районі.

У самому обласному центрі епізодично проводили спільні з поліцією чергування активістів задля гарантування безпеки у місті. І лише з 1 грудня цього року після підписання меморандуму між місцевою владою, поліцією та громадським формуванням «Єдиний центр соціального реагування та охорони громадського порядку» цю справу поставили на постійну основу. А почати пілотний проєкт вирішили з одного з найнеспокійніших районів Харкова — Індустріального.

Першого дня зими підрозділи Національної поліції спільно із громадським формуванням «Єдиний центр соціального реагування та охорони громадського порядку» вийшли на патрулювання території району, щоб запобігати правопорушенням. Поки що в межах навчального процесу.

Без знання законів і практики не обійтися

За словами начальника сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області Олександра Сурмача, в перші дні члени громадського формування проходять стажування. Перед виходом на патрулювання, офіцери Індустріального відділу поліції читають їм лекції, ознайомлюють з обов’язками та правами під час патрулювання з охорони громадського порядку.

Як підкреслив Олександр Сурмач, до повноважень патрулів належить надання допомоги поліції у виявленні правопорушень — адміністративних і кримінальних. Перед виходом у самостійне патрулювання учасників громадського формування перевіряють на знання законів України, зокрема їхніх прав та обов’язків.

Під час нашої зустрічі з активістами, яка відбулася в перші дні їхньої діяльності, патрулюванню передували інструктаж і навчання. Та оскільки до лекції залишалося ще трохи часу, керівник громадського формування Андрій Ульяницький встиг розповісти кореспондентові «Урядового кур’єра», як проходять перші дні спільної з поліцією роботи. Для Андрія охорона громадського порядку та затримання правопорушників, чергування під час масових заходів тощо — не новий досвід, бо до 2016 року він працював у правоохоронних органах і вийшов на пенсію в чині підполковника поліції. Але інструктаж перед патрулюванням вважає необхідною складовою не лише для усіх членів формування, а й для себе.

За словами Андрія Ульяницького, до формування увійшли люди, яким не байдуже, наскільки безпечна ситуація в місті, кому обридли наливайки, наркоманія і які хочуть очистити місто від розсадників правопорушень.

«Нині у складі громадського формування майже 20 чоловіків. Чому число приблизне? Бо постійно надходять дзвінки на телефон нашої гарячої лінії, багато людей хочуть не залишатися поза участю у житті міста, в наведенні у Харкові порядку на вулицях та в громадських місцях, — розповідає Андрій Ульяницький. — Розпитують, що потрібно для вступу у формування, які завдання стоять перед нами і якими заходами можна забезпечити їх виконання. Стати членами нашого громадського формування висловлюють бажання люди найрізноманітніших професій і соціального стану: таксисти, лікарі, масажисти, кухарі».

Заступник Андрія Юрій — таксист за професією. Свого прізвища, як, до речі, й інші члени громадського формування, називати не хоче. Каже, що прийшов у формування, щоб зупинити наркоманію, хуліганство, п’яні бешкети, із чим через свою професію стикається дуже часто.

«Дуже багато молоді нині на вулицях під дією алкоголю чи наркотиків. А там діти, мами з візками. Молодики поводяться зухвало, чіпляються до слабших за себе. Люди вже навіть бояться виходити на вулицю, особливо у вечірній час, тому наше патрулювання триває від 18 до 23 години. Щоправда, закінчення патрулювання відбувається залежно від обставин», — доповнює розповідь командира Юрій.

Головне — допомога поліцейським

Лекція була присвячена злободенним питанням, які найбільше турбували патрульних. В актовому залі детально обговорювали умови й порядок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів патрулем.

Як пояснив доповідач під час лекції та запитань-відповідей, члени громадського формування мають право застосовувати фізичну силу, якщо виникла потреба. Вони можуть затримувати правопорушника, якщо той скоїв правопорушення і чинить неправомірні дії й не реагує на зауваження. Усе це відповідно до Закону «Про участь громадян в охороні громадського порядку». Патруль не озброюватимуть, але патрульні мають право використовувати спецзасоби — гумові кийки, балончики зі сльозогінним газом та сумішшю дратівливої дії, спецзасіб для відстрілювання гумових куль. Основне ж завдання — допомога поліцейським.

Перед розведенням до кожної пари поліцейських долучалися по двоє активістів. Офіцери, які проводили інструктаж, особливо наголошували, що впродовж перших двох тижнів чергування всі члени формувань перебувають на стадії навчання. Їхнє основне завдання на цей період — опанувати закони, ознайомитися з територією та спостерігати за роботою поліцейських, щоб навчатися. По закінченні навчального періоду кожен член громадського формування складатиме заліки і тільки після цього має право розпочати роботу.

На маршруті нам вдалося продовжити розмову. Юрій розповів, що в колцентрі формування щодня приймають телефонні дзвінки від жителів району. Потім це все аналізують і виявляють територію, звідки надійшло найбільше загрозливих повідомлень.

«І тоді ми пропонуємо поліцейським здійснити патрулювання саме на тій території», — розповідає Юрій і додає, що нинішній маршрут складено з урахуванням поліцейських зведень про правопорушення й на основі звернень на гарячу лінію громадського формування.

Він, як і Андрій та всі члени команди, сподівається, що пілотний проєкт в Індустріальному районі Харкова переросте у звичайну для міста практику, коли за безпеку його жителів і їхній спокій дбатимуть сотні членів громадського формування.