На початок цього року в Сумській області функціонують 30 об’єднаних територіальних громад із 55, передбачених перспективним планом. Процес утворення і діяльності нових адміністративно-територіальних формувань набув незворотного характеру, і нині питання лише в одному: як відбуватиметься їхнє становлення? І жителі, й фахівці погоджуються: стратегія й тактика передбачають розмаїття варіантів і способів, а які з них візьмуть на озброєння на місцях — покаже час.

Стратегії як маяки в роботі

Нещодавно у Сумах керівники п’яти новоутворених ОТГ презентували власні стратегії розвитку на найближчі три роки, що стало помітною подією у соціально-економічному житті краю. Адже це своєрідні маяки, на які орієнтуватимуться десятки тисяч жителів громад і від чого значною мірою залежатимуть подальші результати.Як наголосив директор Сумського центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко, область разом з Волинню — лідери в Україні за кількістю розроблених і затверджених сесіями ОТГ стратегій розвитку. Їх підготовлено за підтримки Мінрегіону та Програми «U-LEAD з Європою», що фінансує Європейський Союз. Планують, що у 2018-му ухвалять ще 8 таких стратегій. Можливо, вони в чомусь занадто амбітні й їхня реалізація затягнеться на триваліший період, однак це змусить місцевий менеджмент дивитися трохи далі, аніж до 2020-го.

Якщо стратегії аналізувати загалом, то плани і задуми різняться, однак мета одна: зробити життя місцевого населення якомога комфортнішим, гармонійним, заможним. Наприклад, голова Боромлянської ОТГ Тростянецького району Василь Романіка акцентував на створенні ягідного кластеру, зокрема полуничного (Боромля здавен славиться цією ягодою), який і стане економічним рушієм. На переконання голови Краснопільської ОТГ Юрія Яремчука, найближчим часом слід попрацювати над втіленням основних чотирьох задумів: Краснопілля — центр об’єднаної громади; розвиток старостинських округів; розбудова та оптимізація освітнього й спортивного простору; створення системи надання муніципальних послуг (до стратегії ввійшли 62 проектні ідеї).Власні родзинки мають Миропільська, Миколаївська та Хотінська громади, у яких передбачено точки докладання зусиль. З-поміж них створення власного комунального підприємства, рекультивація старих садів, легалізація та відновлення крейдяних кар’єрів, реалізація проекту «Нова українська школа», зелений туризм, відродження традиційного ярмарку, навіть відкриття музею віника тощо. Як вважає радник з питань регіонального розвитку Сумського центру розвитку місцевого самоврядування Григорій Стариков, нині, на початковому етапі діяльності, громади мають схожі проблеми: занедбані дороги, нестача кадрів (юристів, медиків, учителів, землемірів, управлінців), низька активність населення, дефіцит громадських організацій тощо. Однак спостерігаємо активізацію до згуртованості, взаємодії, концентрації зусиль на розв’язанні ключових завдань. Тобто утворення ОТГ стало своєрідним імпульсом-каталізатором, який прискорюватиме реформування.

До угод про співпрацю — фінансова підтримка

На прикладі Сумської області легко помітити тенденцію: новоутворені ОТГ активно інтегруються, налагоджуючи контакти для тісної співпраці між собою і з окремими населеними пунктами, а також на рівні сіл і селищ. І якщо хтось вважав, що громади можуть стати конкурентами, то виходить навпаки: тепер вони рівноправні партнери, бо більше не просять грошей у районі, а як відповідальні й самостійні суб’єкти господарювання об’єднуються задля розв’язання спільних завдань.

Показовий статистичний штрих. З 2014 року по грудень 2017-го було укладено лише одну угоду про співпрацю, а протягом торішнього грудня — 8. На тісну взаємодію налаштувалися Березівська, Краснопільська, Недригайлівська ОТГ і чотири сільські ради Ямпільського району. Краснопільська і Недригайлівська ОТГ реалізують спільний проект «Центр безпеки територіальних громад». До того ж краснопільці спільно із шістьма сільськими радами району втілюють ще один задум з надання адміністративних послуг. Березівська ОТГ уклала договір із Глухівською міською радою на спільне фінансування інфраструктурного комунального об’єкта «Удосконалений полігон складування твердих побутових відходів в м. Глухів Сумської області».

Орлівська, Микитівська, Марчихинобудська, Княжицька сільські ради Ямпільського району об’єднали зусилля задля створення комунального підприємства з обслуговування водопровідних мереж, автомобільних шляхів та утилізації твердих побутових відходів.На думку юрисконсульта Сумського центру розвитку місцевого самоврядування Марини Лобової, тенденція на співпрацю ОТГ та сільських рад міцнішатиме ще з однієї важливої причини. Адже Сумська область першою в Україні ухвалила регіональну програму їхньої фінансової підтримки на 2018—2019 роки.На практиці це означає, що більшість проектів одержуватимуть кошти з обласного бюджету обсягом 40% (решта 60 — суб’єктів співпраці). За загального фінансування 2 мільйони гривень підтримають насамперед створення спільних комунальних підприємств та їх матеріально-технічну базу. Передбачають, що вже незабаром відбудеться перший конкурсний добір, за підсумками якого відкриють відповідне фінансування.

Від вуличного освітлення до нових автобусів і техніки

Але в ОТГ не чекають на підтримку, а використовують усі фінансові можливості для зміцнення матеріально-технічної бази. Для прикладу, в Краснопільській ОТГ відновлюють і розширюють мережу вуличного освітлення. Як розповів Юрій Яремчук, на кількох вулицях селища вже встановлено 75 LED-ліхтарів, замінено майже 170 ламп. З’явилося світло на вулицях сіл Ясенок, Веселе, Мозкове, розширено мережу в Угроїдах та Осоївці. І на цей рік заплановано значний обсяг роботи з освітлення.А Миропільська ОТГ за кошти субвенції на розвиток інфраструктури державного бюджету недавно одержала новенький шкільний автобус, адже тамтешній НВК — опорний навчальний заклад громади. Щаслива малеча дошкільної групи першою випробувала його, проїхавши навколо школи і вулицями Миропілля.Гарна технічна обнова у Тростянецькій ОТГ. Асенізатор більш як за 2 мільйони гривень, наданих з обласного бюджету, особливо потрібен місту і навколишнім селам. Його попередникові-ветерану багато років, і дедалі важче доводилося із санітарним очищенням колодязів, зливових і каналізаційних відстійників від мулу, транспортуванням відходів до місць утилізації тощо. Тепер цю проблему знято з порядку денного.Наведені приклади — лише частина переліку обнов і змін на краще. У громадах не сумніваються, що в майбутньому їх буде ще більше. Бо за ними турбота про кожного жителя, задля чого й утворено ОТГ.