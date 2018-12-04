Бойовим і навчальним підрозділам передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі МіГ-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До складу частин увійшли бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні й навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М. Уся військова техніка та озброєння пройшли ремонт і модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Озброєння та військову техніку командирам військових підрозділів і бойових машин передав Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко. Він вручив і відповідні сертифікати на техніку.

Історичний символізм чисел

Кожна одиниця нової бойової техніки — це вагомий внесок у національну обороноздатність і безпеку наших громадян. Українські льотчики отримують нову й відремонтовану авіаційну техніку, наголосив глава держави. І нагадав, що на початку листопада підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітних ракетних військ провели стрільби із зенітних ракетних комплексів. Усі ці комплекси також було відновлено на підприємствах Укроборонпрому.

Петро Порошенко оглянув передану техніку й поспілкувався з військовими. Він ознайомився зі зразками авіаційної техніки виробництва ДП «Антонов», зокрема військово-транспортними літаками Ан-132-D та Ан-77.

Український літак Ан-77 обладнано авіонікою провідних світових виробників й істотно наближено до стандартів НАТО. «Цей літак має стати основою військово-транспортної авіації України, і не лише України. Його характеристики дають змогу кардинально розширити боєздатність десантно-штурмових військ. Адже вони зможуть використовувати навіть малопідготовлені шістсотметрові злітні смуги», — наголосив Президент.

Під час урочистої церемонії передачі озброєння та військової техніки він нагадав, що саме цього дня 1991 року понад 90% українців підтвердили Акт проголошення незалежності України, зробивши історичний вибір — побудову вільної, суверенної, європейської України.

У жорстких обіймах

На жаль, події останніх років і зокрема днів підтверджують: Росія не відмовиться від агресивних намірів стосовно України і надалі випробовуватиме світ на міцність. Саме тому наша держава посилюватиме своє військо сучасними засобами озброєння та військової техніки.

Усі дії Росії спрямовано на втілення її імперської мрії — повернути колесо історії назад у минуле. «Загалом навколо України — вздовж державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим розгорнуто наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських систем і ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, понад 500 літаків та 300 вертольотів, — окреслив ситуацію Петро Порошенко. — В акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів та 8 підводних човнів, зокрема ударних — 23 кораблі і 6 підводних човнів».

Нещодавній акт агресії Російської Федерації проти наших Збройних сил у Керченській протоці спрямований, наголосив Президент, не лише проти України. Кремль випробовує на міцність світовий порядок — чи згодиться світ на перетворення Азовського, а далі й Чорного морів, на «російське озеро».

Нині Росія становить «колосальну загрозу», на яку Україна разом із союзниками шукає належну політико-дипломатичну відповідь. «Але наша внутрішня правильна відповідь — це посилення українського війська сучасними засобами озброєння та військової техніки, насамперед засобами протиповітряної оборони: зенітно-ракетними комплексами та винищувачами», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

У відповідь на загрозу розширення російської агресії в десяти областях України було запроваджено воєнний стан. Та цей превентивний крок жодним чином не загрожує конституційним правам і обов’язкам громадян, не зачіпає жодних свобод. Він лише розширює можливості Збройних сил і всього сектору безпеки швидко реагувати на загрози, що постійно наростають. Здійснюється посилення охорони державного кордону з РФ та адміністративної межі з Кримом, віддано накази про переведення оборонно-промислового комплексу на особливий режим роботи.

Посилено охорону та оборону об’єктів критичної інфраструктури: атомних та гідроелектростанцій, об’єктів хімічної промисловості, портів України на Чорному та Азовському морях. Вживають всіх заходів для посилення протиповітряної оборони, що прикриває від ударів із повітря важливі державні об’єкти, промислові райони, адміністративні центри та угруповання військ.

У повну готовність приводять об’єкти єдиної державної системи цивільного захисту і всі її складові. Тривають військові навчання, передислокація військ чітко відповідно до Стратегічного плану їх застосування в областях, де оголошено воєнний стан, почалося проведення навчальних зборів з резервістами й територіальною обороною.

«Воєнний стан — це превентивний захід. Його запроваджено вперше в новітній українській історії і строком лише на 30 днів. Його буде використано для зменшення загроз, зміцнення оборони й здатності захистити громадян від удару ворога. Він більше не має бути несподіваним. Ми зможемо обмежитися переліченими заходами, і його продовження, сподіваюся, не буде потрібно», — вкотре зауважив глава держави.

Україна йде своїм шляхом до Євросоюзу й повномасштабного членства в НАТО, зміцнення незалежності й високих стандартів безпеки, економіки й соціального захисту. І зупинити цей процес не вдасться нікому.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»