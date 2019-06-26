Ситуація справді тривожна: за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, протягом 25-го тижня 2019 року на кір захворіли 705 людей. Упродовж 13—20 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (72 хворі: 45 дорослих і 27 дітей), Львівській — 62: 18 дорослих і 44 дитини, Чернівецькій — 55: 18 дорослих і 37 дітей, Рівненській — 46 хворих: 11 дорослих і 32 дитини, у місті Києві — 64: 30 дорослих і 34 дитини.
Загалом з початку року кір уразив майже 55 тисяч людей, з яких 29 тисяч — діти. Від ускладнень цієї хвороби померли 18 українців. Від літа 2017 року недуга наздогнала понад 110 тисяч людей, 39 з яких померли. У міністерстві наголошують: щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо в регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Специфічного лікування від цієї недуги немає. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть інфіковані. Захворювання може призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності, зрештою — смерті.
Уже розпочалася підготовка з координації спец-операцій, проведено наради з представниками всіх областей. Вони отримали необхідні інструкції з планування та організації заходів. Успішність додаткових заходів з імунізації показав досвід Львівської, Вінницької і Хмельницької областей. Після спец-операцій у регіонах значно знизився рівень захворюваності на кір, зокрема в червні завершилася спец-операція на Хмельниччині. Там у межах додаткових заходів з імунізації щеплення отримали 9 тисяч дітей та 11 тисяч дорослих. Загалом, за результатами спецоперації, понад 176 тисяч дітей в області вакциновано від кору. Тож нині захист від хвороби мають 96,5% дітей, які відві-дують дитячі садки і школи області.
Фахівці наголошують: для надійного захисту від хвороби всі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дози вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше їх зробити, якщо пропущено планову вакцинацію. Наявність щеплень за календарем — обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл. Законність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд України.
МОЗ дає змогу безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна щеплювати немовлят віком від шести місяців, для яких кір особливо небезпечний. Вакцинувати належить дітей, чиї батьки брали фальшиву довідку про щеплення. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 20 червня в Україні було 750 336 доз. Якщо в кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, треба звертатися до головного лікаря медичного закладу для з’ясування причини. Якщо він не може надати необхідну інформацію, потрібно звертатися в департамент чи управління охорони здоров’я в області (moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja). Докладно про кір та вакцинацію проти кору можна дізнатися за посиланням: bit.ly/2Dok6Qh.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»