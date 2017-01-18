До тих, хто виконував покладений на нього державою військовий обов’язок і щоденно ризикував життям, влада має ставитися з увагою і повагою. А питання про виплату встановлених законодавством пільг таким громадянам не має поставати. На жаль, реалії інші. Так, воїн-афганець Герой Радянського Союзу інвалід війни першої групи Валерій Гринчак звернувся з відкритим листом до Київського міського голови, голови КМДА Віталія Кличка, де написав: «На підставі пункту 18 статті 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мешканцям м. Києва, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні (з 2014 року), Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Героям Соціалістичної Праці з 1993 року виплачувалась щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на пальне».

За словами Валерія Івановича, навіть у важкі 1990-ті затримки виплат траплялися на місяць-два. Нині пільговики, серед яких чимало інвалідів, зачекалися. «Тим більше, що у зв’язку зі змінами у законодавстві з 2014 року наша категорія понесла найбільші втрати через скасування багатьох пільг, — продовжив ветеран. — А за деякими позиціями наш статус, який був найвищим серед інших категорій ветеранів війни, став навіть нижчим, ніж в учасників бойових дій. Але ми з розумінням поставилися до цього, оскільки маємо високі підвищення до пенсії, тому логіка законодавців була зрозумілою. При цьому зі сподіванням чекали виконання залишених чинними статей закону.

У 2016 р. районними у м. Києві управліннями соціального захисту відповідні документи також були підготовлені та передані для реалізації до Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат. Але кошти не надходили. На звернення до КМДА з цього приводу надійшла відповідь виконувача обов’язків голови Г.В. Пліса від 22.07.2016 р. Георгій Володимирович відмовив у виплатах за 2016 рік, посилаючись на те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відповідних видатків у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачено, а кошти, які є в бюджеті м. Києва на 2016 рік, призначені лише для виплати боргу за 2015 рік. Тому юридичних підстав для виплат він не бачив. Таку відповідь я вважав абсолютно формальною, лукавою та некоректною. Адже не надавши субвенцію, законодавець одночасно дозволяє фінансувати такі пільги за рахунок власних коштів місцевих бюджетів».

Валерій Гринчак попросив Віталія Кличка доручити відповідним підрозділам Київради та КМДА передбачити у проекті бюджету міста на 2017 рік кошти на реалізацію пільги зі щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне пальне, а також виплату боргу за 2016 рік за рахунок загального фонду бюджету Києва. Це невеликі гроші. Приміром, у Голосіївському районі столиці тільки двоє отримують ці кошти, зокрема Валерій Іванович. Лист зареєстровано у КМДА 02.12.2016 р. Відповідь від заступника голови КМДА М.Ю. Поворозника датована 19.12.2016 р.

«Документ цілеспрямовано підписаний саме 19 грудня. Адже це був єдиний день у грудні, коли підписати його могли не ви, а хтось із заступників. Тому що Закон України «Про звернення громадян» у статтях 14, 15, 16 встановлює, що пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги «Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто». А ще з 9 грудня було відомо, що згідно з розпорядженням голови КМДА за №1178 від 09.12.2016 р., за погодженням із Президентом України ви відбуваєте у відпустку тривалістю 1 календарний день 19.12.2016 р. Тому в цей день про мій лист та його зміст вам можна було не доповідати, а спокійно надіслати відписку за підписом іншої посадової особи.

Микола Юрійович вважає, що запровадження цієї виплати в Києві «буде мати дискримінаційні ознаки щодо осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інших регіонів, де ця виплата не здійснюється». До речі, міська влада Харкова знайшла спосіб компенсувати ці витрати. І я особисто ніякої дискримінації з цього приводу не відчуваю».

Київські ветерани переконані: якби рішення ухвалював міський голова особисто, то відповідь була б позитивною. Ігнорування передбачених законом потреб колишнім військовим турбує і тих, хто нині зі зброєю в руках захищає Вітчизну. Недаремно в коментарі «УК» Валерій Гринчак наголосив на причинах ухилення громадян від мобілізаційного призову: «Одне з чільних місць у ньому — як майбутні мобілізовані оцінюють ставлення влади до ветеранів попередніх воєн. Кожен нормальний громадянин думає, а що з ним буде, якщо він постраждає на війні, що буде через 10, 20 років після війни, коли влада поміняється. Тому кожна влада має не забувати, що виконання законів про статус ветеранів війни — це не тільки пошана до попередніх поколінь. Це ще й сигнал для майбутніх воїнів: не ухиляйтеся від військової служби, не тікайте від війни, держава вас не забуде».

Віктор ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»