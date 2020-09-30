На Покрову сусіди обмінюються хлібинами нового врожаю, приказуючи: «Бог дав мені, а я вам: на щастя, на здоров’я, на мир і злагоду»

Відійшов у минуле перший місяць осені. Як і в останні кілька років, не обійшлося без природних катаклізмів. У багатьох регіонах планети синоптики занотували в аномалії погодних умов вересня чимало стихійних лих з людськими жертвами. Наприклад, торік о цій порі урагани прокотилися територіями США, Багамських островів, Грузії, могутні землетруси вразили Албанію, Індонезію, Хорватію та Туреччину, нищівні тайфуни — Іспанію та Японію.

А нинішнього вересня природа продемонструвала руйнівні сили у центральному регіоні Греції (небувалі зливи спричинили повені); шторм «Айла» зруйнував електромережі, залишивши без світла 60 тисяч господарств Фінляндії; тайфун «Хайшен» такої самої шкоди завдав Південній Кореї; потужний землетрус 6,6 бала став застереженням тихоокеанській державі Вануату.

Як бачимо, природа систематично нагадує людству, що до надр Землі, її атмосфери і водних ресурсів слід ставитися з повагою, а не сповідувати варварське: «Наше завдання — взяти в неї все можливе».

Для нашої держави перехідними з минулого місяця залишаються дві проблеми: російська агресія на сході й пандемія коронавірусної хвороби. Щоправда, традиційною турботою цими днями залишається підготовка до зими і питання, якою вона буде.

Професійні та народні синоптики-аматори прогнозують, що цьогорічна зима буде м’якою. Але похолодання почнеться у другій половині жовтня — зниження температури передбачають до +13 градусів. А в останній тиждень — до +6. Загалом погода впродовж місяця буде сухою, очікують багато сонячних днів. Це створить сприятливі умови для успішного збирання врожаю садовини і городини, соняшнику, кукурудзи і цукрового буряку.

Тим, хто здавна з повагою ставиться до народних прикмет наших прадідів, раджу спостерігати за станом погодних умов у такі дні релігійних свят жовтня: Трохима (2), Сергія Капустяника (8), Покрови Пресвятої Богородиці (14), Луки осіннього (31).

На Трохима пасічники готують своє бджолине господарство до зими — переносять вулики в теплі приміщення. Згодом перевіряють, як крилаті трудівниці заліпили льотки прополісом. Якщо дуже щільно — зима буде морозною, а якщо злегка — теплою.

Подекуди у західному регіоні — на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Львівщині відновлюють давню традицію: цього дня на вечорницях парубки та дівчата, які заручилися на Семена (14 вересня), остаточно домовляються, чи одружуватимуться на Покрову. Досі побутує таке прислів’я: «На Трохима не проходить щастя мимо: куди Трохим — і воно за ним».

Свято Сергія Капустяника пам’ятаю досі. Того дня мама традиційно шаткувала капусту. Качани (міцну цукристу серцевину) з кожної капустини по черзі роздавала мені й трьом сестрам. Суміш із порізаною морквою закладала у випарену окропом дубову діжку. Домашні квашені капуста, огірки, помідори, яблука, кавуни — незабутні солодкі спогади далекого дитинства. Нині цілющі властивості білокачанної городини широко відомі. Ось як характеризує її народне прислів’я: «Капуста — друг від семи недуг».

Якщо на Трохима приморозить або випаде перший сніг, весна буде ранньою і теплою; якщо день видасться сухим, наступне літо буде вологим, із грозовими дощами.

Культ Покрови Пресвятої Богородиці замінив шановане колись божество дохристиянського часу богиню родючості Мокошу. Наші прабабусі відтворювали її образ на рушниках для весільних обрядів. Нині з такими прадавніми сімейними реліквіями можна ознайомитися у музеї українського рушника в заповіднику «Переяслав».

Пресвята Богородиця вважається покровителькою жіночого рукоділля. Із 1999 року день Покрови став календарним святом Українського козацтва. Відомо, що Пресвята Богородиця була покровителькою запорозьких козаків. Свого часу коштом козацької старшини на честь Покрови збудовано храми. Зокрема в селі Діхтярівці на Чернігівщині — за кошти гетьмана Мазепи, в Любечі — чернігівського полковника Милорадовича, у Ромнах — останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського.

За давніми народними прикметами, яка Покрова, така й зима. Якщо день сонячний, теплий, осінь буде також теплою, затяжною. До Михайла (21 листопада) снігу не буде. Якщо йтиме дощ, у листопаді буде багато дощових днів.

Від Покрови дедалі відчутнішим стає наближення зими. «Запасай дрова до Покрови», нагадує господарям прислів’я.

Лука осінній — захисник від усіх недуг. Цього дня народні цілителі замовляли охочих від хвороб. Прислів’я стверджує: «До весняного Луки (5 травня) — ані хліба, ані муки, настав осінній Лука — з’явилися хліб і мука». Цього дня господарі обходять із запаленою свічкою обійстя, аби Господь уберіг від біди зроблені на зиму запаси.

Запалімо на святого Луки свічки в кожній оселі. Нехай Господь убереже усіх нас у незалежній державі не лише від усіляких недуг, а насамперед від підступної російської агресії.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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