Доки їхав до Гостомеля, прочитав кілька оголошень у салоні маршрутки: меблеве підприємство запрошує робітників, терміново потрібні двірники, проводимо набір... Ішлося не про київські заводи, фабрики чи комунальні підприємства, а про місцеві гостомельські. Отже, зробив висновок, селище розвивається і викликає дедалі більший інтерес у бізнесу.

Спочатку заробляють

— Так і є, — підтвердив мої припущення вже під час зустрічі керівник Гостомельської селищної територіальної громади Юрій Прилипко. — Після того як 12 червня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», на нас звернули увагу підприємці. Для них навіть створили технопарк, на території якого плануємо відкрити найближчим часом п’ять-шість заводів. Деякі домовленості з бізнесом уже маємо: хочемо запустити сміттєспалювальний та завод з виробництва будівельних матеріалів (цегла, плитка, панелі). Одне підприємство готові будувати американці, а сміттєспалювальний — німці. Завод дасть змогу не лише вирішити екологічне питання в регіоні, а й вироблятиме дешеві для селища електроенергію, газ, тепло. Надіємося, що із введенням сміттєспалювального заводу в експлуатацію проблему твердих побутових відходів буде розв’язано не лише в нашій громаді, Бучанському районі, а й частково в Києві. Адже підприємство перероблятиме за рік близько 250 тисяч тонн сміття.

Перспектива заходу в Гостомель іноземного бізнесу дуже радувала пана Прилипка — місцевого жителя, який з 1993-го до 2015 року, коли вперше став головою селищної ради, займався підприємницькою діяльністю, створивши мале приватне підприємство «Міраж». Нині Юрій Ілліч, опираючись на підтримку членів команди, намагається щодня робити щось корисне для громади. І не лише Гостомеля, а й приєднаних до нього сіл Горенка та Мощун колишнього Києво-Святошинського й Озера Бородянського районів.

На території громади, за словами селищного голови, побудовано вже майже 100 кілометрів доріг та тротуарів. 14 жовтня, на Покрову (день Гостомеля) відкриють парк відпочинку. Цю зелену зону завдяки активності громади та через суди вдалося вирвати з кігтів забудовників з ініціативи селищного голови. Будують тут і дитячі майданчики. Один такий після звернень небайдужих жителів селища відкрили напередодні моєї поїздки в Гостомель на вулиці Рекунова.

— Щоб усі ці ідеї реалізувати, ми спочатку заробляємо гроші, а потім уже будуємо, — очільник Гостомельської СТГ дивиться у свої записи. — У цьому нам дуже допомагає місцевий бізнес: найбільший донор бюджету громади, наприклад, — логістичні підприємства, на яких працює понад 3000 осіб. 1320 — на ДП «Антонов». Щоправда, до січня 2021 року підприємство сплачувало податки до бюджету міста Ірпеня. Нині ж воно повністю наше і поповнило селищну скарбницю вже на 58 мільйонів гривень. Хочу похвалити одного з провідних виробників склотари ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод», на якому працюють близько 800 людей. Добре йдуть справи у фірми «АТАД & К» (виготовлення виробів з деревини), СТОВ «Бучанське», «Рено», «Промінь» та сортовипробувальної станції (сільськогосподарське виробництво). Завдяки цим та інших підприємствам до бюджету СТГ надійшло на початок вересня 2021 року лише одного ПДФО 134,5 мільйона гривень, тоді як за весь 2020-й до Ірпеня (тоді ще Гостомель був у складі міста) було віддано 179,2 мільйона гривень.

Платформа реалізації ідей

До речі, в Гостомелі я вперше почув про так званий громадський бюджет СТГ, який діє третій рік поспіль з ініціативи Агенції розвитку Гостомеля, підтримки депутатського корпусу та Юрія Прилипка. Його кошти — 2 мільйони гривень — використовують на реалізацію ідей та проєктів для розвитку громади. Щоб узяти участь у громадському бюджеті, потрібно подати заявку (з 15 вересня до 15 жовтня 2021-го їх приймають на наступний рік), в якій слід сформулювати ідею чи проєкт. Зробити це може будь-який житель. А якщо громадянам сподобається пропозиція заявника, вони проголосують за нього.

Селищна рада обрала за три роки дії громадського бюджету понад 50 найкращих малих і великих проєктів і надала кошти на їх реалізацію. Споруджено, наприклад, чимало спортмайданчиків, дитячих, зелених та історичних алей, впроваджено нові шкільні лабораторії, навіть радіо в ліцеї №1. Завершуються проєкти громадського бюджету, які виграли конкурс 2020 року.

— Члени громади відчули свою значущість і повірили, що можуть змінити своє життя на краще, — Юрій Прилипко знову надихається. — І це стало можливим після того, як Гостомель розлучився з Ірпенем, з яким прожив у шлюбі з 1962 року. Щоправда, майже три місяці після торішніх виборів довелося скрізь обстоювати право на самостійність. Але ці зусилля не були марними: за останні два роки Ірпінь нічого не надавав нам на розвиток соціальних об’єктів. Лише обіцяв спочатку 100 мільйонів гривень, згодом — 50, 18, 4 мільйони. Зрештою за роботи на тих об’єктах, які ми самотужки почали будувати, не розрахувався зовсім. Тепер маємо змогу потурбуватися про добробут селища, сіл, які входять до складу СТГ, 30 тисяч людей, котрі живуть в них. Гостомель, який святкуватиме на Покрову 526-ту річницю і який 1614-го отримав магдебурзьке право — грамоту, що забезпечувала певну економічну свободу, заслуговує на комфортне життя.

До речі, цей комфорт уже відчутно. Селище перевтілюється на очах — у ньому дружно запрацювали будівельники. Через кілька місяців буде відкрито дитячий садочок — один із трьох, що споруджують, школу — із двох, які будують. Два тижні тому в Гостомелі відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Планують відкрити ще одну, а також медичні пункти в селах.

У Гостомелі відкрили «Бобат центр» — філію Центру здоров’я та розвитку дитини, який надає реабілітаційну допомогу дітям з ДЦП та іншими неврологічними порушеннями. Його мета — підвищити якість життя маленьких пацієнтів, максимально розкрити їхні здібності й допомогти малюкам відчути радість руху. Навіть про хатніх, свійських, диких та екзотичних тварин у селищі подбали. Їх готові цілодобово лікувати чотири ветеринари в новій ветклініці Golden paw.

На початку вересня місцевий бюджет подарував дві машини комунальникам селища. Юрій Прилипко вручив представникам КП «Благозеленбуд» ключі від них. Раніше парк техніки підприємства поповнився тракторами МF504x YTO та S 530 Bobcat.

Наша мрія — стати містом

— Наша велика мрія — стати містом. І ми хочемо, — підсумував свою розповідь Юрій Прилипко, — її здійснити. Щоб про Гостомель в Україні, світі говорили з повагою та любов’ю. І не лише через наш знаменитий літак «Мрія». Нещодавно, до речі, вісім українських стронгменів на чолі з богатирем, народним депутатом України Василем Вірастюком потрапили до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд на летовищі «Гостомель». Вони протягнули за хвилину 13 секунд найпотужніший у світі літак завважки 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів. Гостомель може ще багато доброго зробити для іміджу країни, бо живуть у ньому працьовиті, щирі, порядні люди.