Хоч на календарі серпень, опалювальний сезон не за горами. Про те, як Сумщина готується до цієї відповідальної пори, читачам «УК» розповідає заступник голови Сумської ОДА — керівника обласної військової адміністрації Олена БОЙКО.

— Олено Анатоліївно, як оцінюєте рівень підготовки житлово-комунального господарства області до наступного опалювального сезону?

— Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства триває відповідно до планових показників. На сьогодні готовність об’єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери становить 61,0%, в середньому в Україні — 60: житлове господарство — 60,8%, зокрема дошкільні навчальні заклади — 61,8, заклади освіти — 62,2, охорони здоров’я — 63, теплове господарство — 67,1, водопровідно-каналізаційне — 60,6, дорожньо-мостове — 49,6%. Запаси вугілля на Сумській ТЕЦ — 12 100 тонн. Заготівля дров — 13,8 тисяч м3, або 46%.

— Як відбуваються відновлювальні роботи на Охтирській ТЕЦ, яку знищили окупанти?

— Оскільки внаслідок російської воєнної агресії найбільше постраждала Охтирка, головне завдання обласної військової адміністрації та місцевої влади — забезпечити вчасний і якісний початок опалювального сезону.

Для безпечного виконання ремонтних робіт основного котельного та турбінного обладнання, відновлення будівель ТЕЦ на території об’єкта постійно тривають роботи з розбирання завалів, зокрема завдяки підрозділам ДСНС області демонтовано аварійні та потенційно небезпечні зруйновані й пошкоджені конструкції.

Підрядна організація виконує поточний ремонт на восьми пошкоджених об’єктах ТЕЦ, на чотирьох — розбирання завалів та конструкцій, ще на чотирьох — роботи з їх відновлення (ремонт вікон, покрівлі, дверей).

З ініціативи обласної військової адміністрації НАК «Нафтогаз України» впроваджує інвестиційний проєкт, який передбачає встановлення сучасного комплексу із двох водогрійних котлів по 20 МВт на щепі. До його складу входить система паливоподачі, золовидалення, очищення димових газів, подрібнювач щепи. Запуск котельного обладнання передбачено в листопаді цього року.

Завдяки тісній співпраці обласної військової адміністрації з Мінрегіоном уряд вирішив фінансувати проєкт із встановлення водогрійного газового котла потужністю 30 МВт. Роботи, загальна вартість яких 86,5 мільйона гривень, заплановано завершити до 1 листопада цього року.

Нині реалізують проєкти із встановлення водогрійних газового та твердопаливних котлів. Загалом цілісний майновий комплекс Охтирської ТЕЦ потребує повного оновлення, а саме: адміністративних, виробничих приміщень, інженерних комунікацій. Орієнтовна вартість робіт — приблизно 200 мільйонів гривень, вирішують питання фінансування. Охтирська міська рада вже передбачила 2 мільйони гривень на розроблення відповідної проєктно-кошторисної документації, а також 600 тисяч гривень — з відновлення головного корпусу ТЕЦ.

За попередніми розрахунками, орієнтовна вартість ремонтних робіт на головному корпусі становить 15 мільйонів гривень. ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» теж готує ТЕЦ та об’єкти теплового господарства міста до опалювального періоду. Уже завершено гідравлічні випробування теплових мереж, ліквідовано виявлені пориви.

— Де ще складна ситуація з підготовки до зими і за допомогою яких важелів плануєте її виправляти?

— Насамперед у місті Суми з котельнею північного промислового вузла та Сумського національного аграрного університету. На сьогодні на котельні північного промислового вузла не створено 10-денного запасу резервного палива, а саме мазуту в разі аварійних ситуацій, несправності обладнання, обмеження постачання газу або інших форс-мажорних обставин. Підприємство має значні борги перед НАК «Нафтогаз України», АТ «Сумигаз», ТОВ «Сумитеплоенерго».

Для запобігання негативним наслідкам, а саме щоб частина населення Сум не залишилася без тепла, міська рада опрацьовує питання прийняття котельні в комунальну власність міської територіальної громади. Це зона відповідальності міської влади.

Котельня Сумського національного аграрного університету надає послуги з теплопостачання мешканцям шести багатоповерхових будинків, бюджетній сфері, зокрема комунальному закладу «Будинок дитини», опалює об’єкти університету, серед яких чотири гуртожитки. Оскільки університет — бюджетна організація, природний газ для виробництва теплової енергії на опалювальний період закуповують тільки за ціною для бюджетних організацій, тож навчальний заклад упродовж останніх років зазнає значних збитків.

Для забезпечення цих об’єктів тепловою енергією Сумська міська територіальна громада опрацьовує варіант підключення житлових будинків та Будинку дитини до міських теплових мереж. Найближчим часом заплановано засідання обласного оперативного штабу з підготовки галузей економіки до опалювального періоду, на якому буде заслухано представників міста Суми про перебіг підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022—2023 років. За підсумками засідання ухвалюватимуть відповідні рішення.

— Нині, в умовах війни, гостро постало питання альтернативних видів палива. Що робите в області в цьому напрямі?

— Заходи з переведення котелень теплопостачальних підприємств та закладів соціальної сфери на альтернативні види палива в області реалізовують із 2014 року. Частка таких котелень на теплопостачальних підприємствах становить 25%, у закладах соціальної сфери — 64%.

Беручи до уваги нинішню ситуацію в країні, уряд спільно з Агентством США з міжнародного розвитку USAID у межах реалізації Проєкту енергетичної безпеки планує надання для 25 закладів бюджетної сфери регіону 25 пересувних твердопаливних котелень потужністю 1,6 МВт та 51 електрогенератора потужністю 5—180 кВт, які використають для опалення в разі можливих надзвичайних ситуацій.

Збираємо інформацію у громадах області про можливість встановлення в закладах соціально-культурної сфери твердопаливного котельного обладнання для формування переліку такої потреби і подальшої роботи із благодійними організаціями й установами, які надають допомогу в межах проєктів відновлення України.

У містах Конотоп, Ромни, Охтирка, Шостка опрацьовують питання дообладнання газових котелень твердопаливними котлами.

Тобто нинішня робота обласної влади підпорядкована стовідсотковій готовності ЖКГ до опалювального сезону.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олена БОЙКО. Народилася 1978 року в Херсоні. Закінчила Херсонський міжрегіональний інститут бізнесу за спеціальністю «менеджмент організацій», кваліфікація економіст-менеджер, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація магістр державного управління.

Працювала на посадах державної служби в Херсонській ОДА, Міністерстві економіки України, Міністерстві розвитку громад і територій. Обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської ОДА. З вересня минулого року — заступник голови Сумської ОДА — керівника ОВА.