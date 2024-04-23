Відповідне фінансування допоможе регіону біля лінії фронту, який постійно потерпає від ворожих обстрілів та є одним з головних центрів прихистку внутрішньо переміщених осіб, зберегти промисловий потенціал і розвивати малий і середній бізнес.

Під час робочої поїздки до Дніпра Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні».

Примножити вітчизняне виробництво

Глава держави подякував підприємцям за те, що попри повномасштабну російську агресію вони залишаються у своєму регіоні, підтримують економіку та забезпечують людей роботою.

«Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка — це жива держава, спроможна захищати себе», — зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати протиповітряну оборону та захищати енергетичну інфраструктуру. За словами Президента, влада розуміє, що під час війни бізнес перебуває в непростому становищі. Тож саме для його підтримки, розв’язання питань і розвитку вітчизняного виробництва започаткували платформу «Зроблено в Україні».

«3,2 мільярда гривень у межах державної програми «Зроблено в Україні» — не ліміт. Що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, то більше коштів зможуть одержати. Це фінансування розподіляється і на знайомі бізнесу програми — «Доступні кредити 5—7—9%», гранти на переробку, і нові або відновлені програми, які показали свою ефективність у минулому. З-поміж них програма компенсацій аграріям за купівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва та інші», — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки у Дніпро.

Нині програма компенсацій активно розвивається, адже аграрії потребують оновлення автопарку, особливо у прифронтових регіонах. У Дніпрі Юлія Свириденко підписала наказ про внесення до переліку сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, 23 вітчизняних заводів-виробників. Серед них п’ять компаній із Дніпропетровської області: ТОВ «ФРАЙТ», ТОВ «Арлан», ТОВ «Союз-Спецтехніка», ТОВ «Завод сільгоспмашин» та ТОВ «Єлизаветівський механічний завод».

У присутності міністра економіки Ощадбанк підписав угоду в межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» з ТВК «Єкатеринославська дверна артіль». Це місцевий виробник металевих дверей, який працює на внутрішній ринок і експортує продукцію. За отримані майже 20 мільйонів гривень підприємство придбає сонячні панелі, нове обладнання та сировину, щоб збільшити обсяги виробництва до 10 тисяч дверей на місяць.

За останні два роки в області укладено 5983 кредитні договори. А від початку року — 419 кредитних договорів на загальну суму 1,5 мільярда гривень.

Також було підписано договір іпотеки за програмою «єОселя» з військовою із Кривого Рогу, яка служить за контрактом. Її чоловік також у війську. Сім’я захисників отримала іпотеку під 0% і сплачуватиме лише тіло кредиту.

Загалом у країні цього року заплановано видати 12 тисяч пільгових іпотек. Очікують, що завдяки «єОселі» виробництво будівельної продукції зросте на 19,6%.

Власна справа для ветеранів

Також у Дніпрі відбулося підписання меморандуму про супровід грантера у межах програми «Власна справа для ветеранів». Роман Квасников, учасник бойових дій 2014 року, переселенець зі Слов’янська, завдяки гранту зміг відновити у Дніпрі бізнес із виробництва фарби.

Дніпро — серед лідерів за кількістю грантерів для малого і мікробізнесу серед інших регіонів. Від початку чинності програми «Власна справа» в області схвалено 780 рішень про надання грантів на понад 184,7 мільйона гривень. Крім того, в регіоні активно відновлюється малий і середній бізнес. Дніпропетровщина посідає друге місце у країні за кількістю зареєстрованих нових ФОПів та створених компаній протягом минулого року.

Юлія Свириденко подякувала підприємцям регіону за стійкість та підтримку держави, а також збереження промислового потенціалу регіону.

«Металургія, гірничодобувна промисловість, машинобудування, хімічна промисловість продовжують розвиватися. Попри все промисловий потенціал області на високому рівні — 3700 промислових підприємств, більшість — бюджетоутворюючі. Торік область змогла наростити обсяг реалізації промислової продукції на 10% порівняно з 2022-м до 363,6 мільярда гривень на рік. Нам важливо бути підтримкою для промисловості регіону, адже крім значних надходжень до бюджету, вони передовсім дають роботу сотням тисяч людей у регіоні. Часто саме завдяки великим виробництвам життя в містах і містечках відновлюється, а люди мають мотивацію не виїжджати з рідного краю в пошуках роботи», — наголосиламіністр економіки.

Вона повідомила, що в області запрацював регіональний офіс «Зроблено в Україні». Такі офіси вже працюють у Чернігові, Харкові, Чернівцях тощо. Там підприємці можуть отримати всю необхідну інформацію про державні програми підтримки бізнесу.

Джерело: Міністерство економіки