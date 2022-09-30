На Полтавщині прагнуть і під час війни залишити доступними базові медичні послуги

Із початком повномасштабної війни росії проти України чимало наших земляків залишилися без доступу до медичної допомоги та життєво необхідних ліків, передусім від серцево-судинних захворювань, підвищеного тиску, діабету та були змушені переривати лікування. Це стосується й цілком мирних регіонів, де не тривають бойові дії. Часто в населення не вистачає коштів, щоб купити необхідні препарати, а в медичних закладах — працівників чи обладнання. На Полтавщині цю нагальну проблему частково розв’язують за допомогою мобільних медичних команд україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я».

Їх створили за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва і технічної допомоги Університетського госпіталю Женеви. Групи медиків, які вже певний час працюють на території області, намагаються вчасно виявляти, безперервно та якісно лікувати людей з неінфекційними захворюваннями. Зокрема маломобільних громадян та внутрішньо переміщених осіб.

«Створення мобільних медичних команд — це загальносвітова практика, що довела ефективність під час багатьох збройних конфліктів у світі, коли вся система охорони здоров’я, а саме медичні заклади, зазнають збройних атак і руйнувань. Крім того, в Україні ми бачимо велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують медичної допомоги. У таких умовах мобільні медичні команди — це надзвичайно важливий елемент для збереження доступності базових медичних послуг», — розповів керівник проєкту «Діємо для здоров’я» доктор Джума Худоназаров.

Що можуть мобільні медичні команди

До складу мобільної медичної команди входять лікар, медсестра, психолог, іноді соціальні працівники та волонтери з місцевих громад. Команда надає психологічну допомогу, проводить лікарські огляди та діагностичні процедури (ЕКГ, тестування рівня глюкози та холестерину в крові, вимірювання тиску), призначає лікування та безплатно надає прописані лікарські препарати. За потреби перенаправляє до вузькопрофільних спеціалістів.

Лікарські засоби, які надають мобільні медичні команди, входять до списку, який запропонувала ВООЗ для роботи в надзвичайних ситуаціях. Команди надають медичну допомогу всім, хто до них звертається, координуються з локальними медичними закладами, медпрацівниками і департаментами охорони здоров’я.

За словами українського представника проєкту Владислава Збанацького, мобільні медичні команди надають ліки, щоб запобігти ускладненням багатьох захворювань. Це не тільки зменшить навантаження на систему надання медичної допомоги в регіонах, а й сприятиме максимально ефективному використанню наявних ресурсів.

Залучають до медичного обслуговування населення Полтавщини і медиків-переселенців. Чимало їх працевлаштували в лікарні області та профільні установи. Найбільше їх у Полтавському, Миргородському та Кременчуцькому районах. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Спеціалістам будуть і робота, й житло

Нині Полтавщина входить до трійки областей, де найбільше працевлаштовано таких медичних спеціалістів: кількасот лікарів, медсестер, технічного персоналу. Щоб зацікавити медиків-переселенців, у громадах області готові навіть забезпечувати їх певними соціальними пільгами та житлом.

У Нехворощанській територіальній громаді, де офіційно зареєстровано понад 600 внутрішньо переміщених осіб і функціонує капітально відреставрована амбулаторія із сучасною апаратурою, живе сім’я стоматологів з Нової Каховки Херсонської області. Вони працюють за фахом. Спеціалістам незабаром нададуть власне житло. Квартиру їм пообіцяла Полтавська нафтогазова компанія, з якою є відповідна домовленість. Про це повідомила заступниця Нехворощанського сільського голови Ольга Хоменко.

У громаді раді прийняти в себе й забезпечити житлом медиків інших профілів. За словами пані Ольги, громада планує за рахунок державної субвенції на реконструкцію відремонтувати будинки із житлового фонду та переобладнати нежитлові приміщення під житлові. Наприклад, під житло можна пристосувати місцеву лазню, до якої підведено всі необхідні комунікації. Там планують облаштувати чотири квартири.

Із весни на Полтавщині працюють пересувні мобільні амбулаторії для переселенців, у яких британські та полтавські лікарі безплатно оглядають пацієнтів, вимірюють тиск, температуру, тестують на COVID-19 тощо. Про це розповіла директор обласного Центру громадського здоров’я Ніна Дурдикулиєва. За її словами, щодня в амбулаторію звертаються приблизно 30 осіб. Такі мобільні амбулаторії працюють на базі великих автобусів, які було придбано за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Крім оглядів, переселенці можуть укласти декларації з місцевими лікарями та отримати ліки. Такі амбулаторії недавно працювали в Лубенському районі та колишньому Лохвицькому. Консультації закордонних лікарів профінансувала міжнародна організація UK Med.

Якість надання медичної допомоги для переселенців і жителів Полтавської області нещодавно перевірив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Він залишився нею задоволений. Під час візиту міністр анонсував створення на базі Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. Скліфосовського нового відділення, де надаватимуть комплексну ранню реабілітацію.

«Ми вже провели переговори з ВООЗ та затвердили в них проєкт. Відділення буде на 20—25 ліжок. Сучасне медичне обладнання закупить МОЗ за підтримки ВООЗ», — розповів Дмитро Лунін.

Міністр та начальник Полтавської обласної військової адміністрації обговорили можливість створення на Полтавщині першої університетської клініки, яка стала б ґрунтовною базою для проходження практики лікарів-початківців.