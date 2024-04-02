Війна змінила долі мільйонів, змусила відмовитися від планів на майбутнє та пристосуватися до нових реалій. Чи можливо розвивати бізнес в умовах війни? Що робити, аби зберегти зараз рабочий колектив та власну справу, водночас знаходячи ресурси та час на допомогу армії і постраждалим від російської агресії? Відповіді на ці питання щодня дають сумлінні компанії, які не припинили діяльність в межах України. Одна з них - ALTIOR, провідний вітчизняний виробник натяжних стель.

Попри жахливу реальність у більшості прифронтових міст, український бізнес продовжує демонструвати світу приклад незламності та вміння результативно працювати у надскладних умовах. Декому з підприємців вдалось не тільки зберегти свої компанії, а й успішно займатись їхнім розвитком, відкриваючи нові філії як в Україні, так і за її межами.

Релокація або зростання?

За офіційними даними, після початку повномасштабного російського вторгнення не менше 800 українських підприємств зробили релокацію у відносно безпечні регіони країни. Зрозуміло, що в якості нового місця розташування обирались переважно західні області; так, майже 25% учасників державної програми релокації переїхали у Львівську область, майже 15% - у Закарпатську. Багато бізнесів знайшли для себе нові домівки у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

У перші дні після 24 лютого 2022 року був відчай, розпач, каже керівник запорізької фабрики натяжних стель ALTIOR Юрій Ніконов. А потім колектив згуртувався та прийняв рішення працювати далі - в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, тобто там, де вже існували представництва компанії. Через кілька місяців відкрилась і регіональна філія ALTIOR у Івано-Франківську.

Головною метою цього кроку було збереження команди, унікального обладнання, забезпечення фінансової стабільності для великого колективу. Адже за кожним працівником стоїть родина, діти. Призупинити роботу під час війни - це не вихід, а своєрідне «самогубство» в великих масштабах, вважало керівництво компанії.

«Звісно, головна мета – зростання та розвиток. Коли є досвід, майстри, і є попит на все це у іншому регіоні, чому би не спробувати? Восени 2022 року перевезли обладнання, запустили в роботу перші об’єкти, а далі – справа техніки. Працюй добре, як навчили та як вмієш, а хороші відгуки зроблять свою справу, – зізнається Юрій Ніконов. – Авжеж, наша робота так чи інакше пов’язана з ситуацією на ринку нерухомості України. Тож в даному випадку релокація на захід закономірна та зрозуміла».

Сьогодні в ALTIOR діють виробничі потужності в центрі країни (с. Вишневе Київської області), на сході в Дніпрі та на заході в с. Угринів Івано-Франківської області. Попри щоденні ракетні обстріли та атаки дронів, не припиняє працювати и фабрика натяжних стель в рідному для компанії Запоріжжі. Таким чином, фахівці ALTIOR можуть швидко надати якісні послуги клієнтам з будь-якого регіону України.

Масштабування бізнесу під час війни: досвід компанії ALTIOR

Масштабування бізнесу, безвідносно від його напрямку, є непростим процесом. В сфері натяжних стель відкрити новий філіал - це не просто орендувати приміщення, але й повністю укомплектувати майстрів якісним та сучасним обладнанням. А головне – навчити нових людей у новому регіоні усім секретам та тонкощам професії в максимально стислі терміни.

Не останню роль в успішному розвитку бізнесу грає і вміння швидко пристосовуватись до нових умов, які під час війни змінюються непередбачувано і набагато динамічніше, ніж зазвичай. Так, горезвісну проблему з відсутністю електропостачання на об’єктах восени 2022 та взимку 2023 років в компанії вирішили буквально за тиждень – закупили генератори для кожної бригади монтажників.

Зараз в штаті фабрики, разом з регіональними філіями, працює більше 20 монтажних бригад, всі співробітники яких пройшли навчання у власній школі монтажу ALTIOR. Використання найновіших технологій в сукупності зі сучасним обладнанням та свій автопарк дозволяють фахівцям компанії монтувати загалом до 5000 кв.м. натяжних стель за тиждень, не втрачаючи високу якість виконання робіт.

Працюючи у кількох регіонах України,сьогодні команда та керівники ALTIOR відпочивають тільки у дорозі. Але головне – робота є, тож, є і перспективи для бізнесу.

Ринок нерухомості та воєнний стан: оцінка експертів

Ринок нерухомості України очікуванно переживає сьогодні не найкращі часи. Але на заході країни практично всі будмайданчики в 2023 році відновили роботу: об’єкти здаються в експлуатацію, ціни за «квадрат» сягають нових вершин, а попит на нове житло з кожним місяцем тільки зростає. Безумовно, змінився формат проектів - у бік невеликих забудов; але радує сам факт відродження сфери та зацікавленість споживачів.

Пожвавлення будівельної галузі на заході країни – це шанс для багатьох українців. Тих, хто шукає шляхи розвитку бізнесу, тих, хто хоче інвестувати гроші у перспективний регіон, і тих, хто бажає жити у більш безпечному та екологічному місці.

«Є попит на нове житло та якісні ремонти серед тих наших співвітчизників, які повернулися в Україну після життя у Європі. Кажуть, такого сервісу та таких майстрів, як у нас, там немає», - посміхається Юрій Ніконов

Клієнтоспрямованість - це завжди запорука успіху

Інтер’єрі вподобання, фінансова спроможність та відношення до буденности в тих, хто живе на відстані 30 кілометрів від лінії фронту чи 30 кілометрів від кордону з Європою, різні. Але є одна спільна риса: і перші, і другі прагнуть зробити ремонт швидко, якісно та не за шалені гроші.

«Для зручності клієнтів ми працюємо над удосконаленням корпоративного порталу ALTIOR зі створенням окремих регіональних сайтів на кшталт Натяжні стелі Запоріжжя. Крім того, за участі наших фахівців зараз розробляється інформаційне медіа про натяжні стелі в інтер'єрі. Намагаємося не просто «продати» людині послугу, а й займатись своєрідною просвітницькою діяльністю, адже світ інтер’єрних трендів та будівельних технологій швидко змінюється. Сподіваємось, що медіа-ресурс Стелі.інфо в найближчому майбутньому стане вітчизняною Вікіпедією про натяжні стелі», - каже Юрій Ніконов.

Благодійність є ознакою сильних

За два роки війни чимало майстрів компанії пішли на фронт, тож в тих, хто залишився, роботи багато. А вільний час присвячується волонтерству.

Ремонт автівок для військових, створення «авто-лазень» для ЗСУ, допомога з харчовими та медичними наборами, участь у відновленні розтрощених під час обстрілів будівель, ремонт житла для постраждалих родин – ось невелика частина усіх ініціатив ALTIOR. Тільки натяжних стель за ці два роки фахівці компанії встановили на волонтерській основі близько 1000 квадратних метрів.

Так і живе сьогодні український бізнес – чекає з фронту добрих новин та повернення своїх майстрів. Зростає з попелу, немов птах фенікс, після щоденних прильотів. Оптимізм, віра, незламність – секрет успіху від тих, хто наближає перемогу в Україні.