У складних умовах воєнного часу корисне та пізнавальне дозвілля дарує Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва

Будівлю на вулиці Покровській, 6 у Сумах добре знають жителі та гості міста за її мистецьким призначенням. На початку минулого століття її звели як «театр Корепанова», кошти на який надала тодішня місцева влада і відомий сумський антрепренер. За цей час тут перебували творчі трупи багатьох мистецьких закладів, а нині — Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва. Його засновано 1975-го як пересувний театр ляльок, який здебільшого працював на виїздах, а через шість років він отримав стаціонарне приміщення.

На виставах театру зросло кілька поколінь сумчан, а тодішні молоді актори давно стали досвідченими митцями. Із часу його заснування поставлено більш як 250 вистав, яким аплодував понад мільйон глядачів. Нині це єдиний в Україні театр, який поєднує у виставах два види театрального мистецтва: драматичний та ляльковий.

Як наголошує його директор заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, колектив постійно вдосконалює творчий процес, шукає нові методи роботи з молоддю, формує оригінальний сучасний репертуар. У ньому твори української та світової класики. А з огляду на нинішню воєнну ситуацію вносить відповідні корективи, щоб юні й дорослі глядачі не тільки мали змогу абстрагуватися від тривожних буднів, а й наповнитися позитивними емоціями, радістю, посміятися разом з героями вистав.

Для особливого глядача

Черговий 48-й сезон колектив театру певний період змушений був працювати в орендованих приміщеннях, зокрема в палаці культури АТ СМНВО «Інжиніринг». Це певною мірою загартувало, змусило мобілізувати всі резерви для показу повноцінних високоякісних вистав. Усе заради дітей, на долю яких випали важкі воєнні випробування.

Це враховували і під час формування репертуару: глядач має побачити не просто виставу, а й зануритися в царину любові, тепла, щастя, які такі цінні нині. Як повідомила керівник літературно-драматургічної частини театру Тетяна Свелеба, тепер в репертуарі 27 різножанрових вистав, з яких 21 для дітей різних вікових категорій, шість — для дорослих. Із початку сезону підготовили чотири прем’єрні вистави, ще п’ять планують закінчити до липня цього року.

Розширення репертуару — один із пріоритетів творчого колективу. Що ж покажуть глядачам? Це буде інтерактивна казка за п’єсою Анатолія Тихомирова «Непереможні поросята» (режисер Ганна Кобець), музичні казки «Незвичайні пригоди в казковому лісі» (заслужений артист Валерій Микитенко) та відбулися «Новорічні пригоди веселих Зайченят» (Валерій Микитенко та заслужений артист Михайло Стрельченко). На новорічно-різдвяні свята показали програму «Зі святом, будьте здорові» (режисер заслужений артист Вадим Шерстюк). За доброю традицією, першими глядачами стали родини військовослужбовців та діти пільгових категорій — діти війни, родини воїнів ЗСУ, громадяни з обмеженими можливостями, переселенці та інші.

Артисти виступали у трудових колективах області, медичних закладах, де одужують воїни Збройних сил України, у структурних підрозділах ДСНС та інших. Найкращою оцінкою роботи митців став повний аншлаг, бурхливі оплески та сяючі від радості обличчя дітей і дорослих.

Звичайно, кожна з вистав має прихильників. А інакше й бути не може, адже в них беруть участь талановиті майстри сцени: народні артисти Володимир Хорунжий та Олександр Сокол, заслужені артисти Михайло Стрельченко, Анфіса Зінченко, Вадим Шерстюк, Сергій Федосенко, заслужений художник Едуард Ледньов, заслужений діяч мистецтв Володимир Прихожай та інші. Віртуозна акторська гра доповнюється талановитою режисурою, цікавою сценографією, неординарною хореографією, самобутніми костюмами, авторською музикою, а все разом дарує глядачеві емоції й залишає приємні спогади.

Знаковою для колективу стала участь торік у вересні в міжнародному фестивалі-конкурсі «Львівська рапсодія-2022», де вистава «Таїна буття» (режисер Сергій Сидоренко) отримала гран-прі.

Від проєкту до проєкту

Попри складність нинішньої ситуації артистам вдалося побувати в кількох містах і селах Сумщини, де на вистави збиралася велика кількість глядачів, бо мистецтво допомагає пережити тяжкі часи й лікує душу. Відбулися 22 виїзди, зокрема благодійні.

У селі Хоружівка Роменського району виступили з музичною виставою за мотивами українських народних казок «Пан Коцький». До Сумської міської дитячої лікарні та відділення дитячої клінічної лікарні святої Зінаїди привезли казки «Коза-дереза» та «День народження вовка». Порадували дітей у центрі еколого-натуралістичної творчості молоді Сумської міської ради, благодійному фонді «Співдія» та інших.

Таке спілкування годі виміряти коштами чи чимось іншим, адже малеча, як і дорослі, отримали по-справжньому чудові подарунки, в яких любов, тепло, увага і турбота. Як наголошує Микола Юдін, у закладі втілюють інноваційні проєкти, ініціюють починання. Активну допомогу творчому розвитку театру надають обласна державна адміністрація та обласна рада, народні депутати України й депутати обласної ради.

Торік у листопаді з ініціативи директора Сумської обласної клінічної лікарні, депутата обласної ради заслуженого лікаря Володимира Гороха до Сум приїхали діти з населених пунктів Кролевеччини, Путивльщини, Конотопщини. Юні глядачі переглянули виставу і відпочили, для них організували комплекс розваг, харчування тощо. Ініціативу підтримали інші народні обранці Сумської обласної ради.

Складно переоцінити корисне і насамперед психологічне значення таких поїздок, адже діти місяцями не знають, що таке повноцінний відпочинок, проводячи час у сховищах, підвалах під час повітряних тривог. Як зізналися батьки одного із хлопчиків, саме на виставі їхній син уперше усміхався за останні пів року.

У театрі запроваджено «Батьківський тиждень» — вечорами в робочі дні малеча відвідує вистави разом з татами і мамами, бабусями і дідусями, що зміцнює родинні стосунки, поліпшує сімейну атмосферу. А кожної останньої неділі місяця перед ранковою виставою проводять інформаційну захопливу подорож «Пізнай театральний світ». Діти в ігровій формі знайомляться з реквізитом, костюмами, історією театру.

Спільно із Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького під час недавніх канікул діти могли відвідати у фоє другого поверху виставку репродукцій картин художників Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського, Євдокима Волошинова, Миколи Пимоненка, Сергія Васильківського, Марії Приймаченко та інших.

Розроблено окрему програму для дітлахів, які під час повітряних тривог перебувають у бомбосховищах. Для них педагог закладу в ігровій формі проводить різноманітні розвивальні та рухливі ігри. А ще передбачено екскурсійні програми для учнів шкіл, студентів коледжів та вищих навчальних закладів. Подбали і про дітей пільгових категорій та родин військовослужбовців, які відвідують вистави безплатно.

Колектив має амбітні плани і чудові творчі проєкти. Про все детально обіцяють розповісти згодом, коли задумане наблизиться до здійснення. А що саме так і буде, немає жодних сумнівів.