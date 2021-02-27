На Євдокії мами випікають печиво у вигляді жайворонків, з яким діти виходять у двір закликати весну

Усупереч лагідним прогнозам метеослужб, останній місяць зими повною мірою виявив лютий норов. Крижані шторми і торнадо накрили штати Орегон, Техас і Північну Кароліну у США. Бельгію, Францію та Чехію затопили наймасштабніші за останні 30 років повені. У Туреччині провінцією Ізмір пронісся нищівний ураган. У Гватемалі почалося виверження вулкана Пахая. На узбережжі Тайваню трапився землетрус 5,4 бала. Європу й Україну завалило снігом. До всього людство потерпає від пандемії коронавірусної хвороби, яку спричиняють дедалі нові штами вірусу.

А на порозі весна! Оживає природа. Мимоволі в душі народжується сподівання, що день наступний буде кращим, ніж минулий. Наші прадіди з перших днів березня вбачали у природних прикметах прогнози на майбутнє. «Бог Ярило бере зиму на вила», — казали вони і робили висновки: «Першоберезневе сонце дає сили безпечно виносити дитину, віщує щасливе материнство». 3 березня господині пекли пироги-вівсяники. Господарі з цими наїдками в торбині виходили в поле оглядати свої угіддя. Слухали, чи не заспіває, бува, пташка-вівсянка. Цього дня її свято, а перша пісня віщує наближення тепла. «Заспівала вівсянка, берися за роботу зранку. Зійшов сніжок — берися за плужок», — стверджує народна мудрість.

У день Святого Казимира (4) дівчата й діти виходили на сонячний пагорб за селом із короваєм на рушнику та обрядовими піснями-веснянками зустрічати весну. Потім коровай ділили між учасниками дійства, а крихти розминали у жменьках і розсівали «на майбутній урожай хліба — пшениці, усякої пашниці».

Березень — пора активної підготовки до весняно-польових робіт, тому і свят релігійних небагато. Лише кілька неперехідних (мають постійні дати), пов’язаних із народними прикметами. Наприклад, із свята Віднайдення голови Іоанна Предтечі (9) починається приліт птахів з вирію. Першими ще на подекуди засніжених полях з’являються жайворонки. Незабаром на місця старих гніздувань повертаються гамірливі граки. За ними — журавлі та лелеки. О цій порі у лісопарках уже можна почути жвавий перестук дятлів.

Якщо журавлі та лелеки летять високо над землею, їх супроводжують атмосферні потоки тепла. Це ознака, що весна буде теплою, а літо — врожайним.

За старим стилем (юліанським календарем) свято Євдокії припадало на 1 березня. До ХV століття українці цього дня відзначали новий рік. Провісником весни вважали приліт ластівок. Цих щебетух, сезонних квартирантів, господарі вважають божими охоронцями своїх осель. Зруйнувати ластівчине гніздечко — великий гріх. Під стріхою моєї сільської хати сімейство ластівок жило багато років. Пам’ятаю матусину пораду: «Коли побачиш першу ластівочку, набери жменьку землі і кинь їй услід зі словами: на тобі, ластівонько, на гніздечко!»

Нині на Євдокії (6) старі люди беруть до уваги такі прикмети: якщо ластівки літають високо — до похолодання, негоди; якщо низенько над землею — до тривалого тепла, можна починати сіяти овес. «Якщо на Явдохи кури води нап’ються, то на Юрія (6 травня) вівці напасуться», — стверджує прислів’я. Цього дня господині висівають на розсаду капусту. Можна обрізувати садові дерева.

На свято Сорока Святих, або Сороки (22), — друга зустріч весни, астрономічний день її початку. Існує давнє повір’я, що сорока має покласти цього дня на своє гніздо сорок гілочок. У господарстві не варто братися за роботу, щоб не розгнівити Святих.

Якщо цього дня активно тане сніг, улітку луки вкриються багатим різнотрав’ям, сіножаті будуть щедрими. Якщо день видасться холодним, у травні ще можуть траплятися нічні приморозки, а влітку опадів буде менше від норми.

Сонце підбивається дедалі вище — повертає на весну, зустрічаймо свято Теплого Олекси (30). Синоптики прогнозують, що остання декада березня буде сонячною з відчутним потеплінням. Олексій Бокогрій зведе останні ознаки зими нанівець. Скресає крига на водоймах, клени, осокори, верби, ліщина вкриваються яскравими бруньками, котиками, сережками. Граки, горобчики, голуби чубляться, цвірінчать, вуркочуть, відвойовуючи собі найзручніші місця на деревах, у шпаківнях, під стріхами. У небі дзвенять трелі жайворонків, курличуть журавлі, линуть трубні перегуки лебедів, гусей. Апофеозом цієї різноголосої ораторії на честь приходу весни лунають радісні заклики синиць: «Покинь сани, бери віз!»

А народні синоптики занотують до архівів своїх спостережень прикмети про день Теплого Олекси. Якщо сонячний — весна буде ранньою, теплою, а літо врожайним. До речі, оскільки цьогорічна зима була вологою, сніжною, слід очікувати на щедрий урожай озимих культур. Пасічники прогнозують майбутнє за такими прикметами: якщо на Теплого Олекси крилаті трудівниці здійснять перший обліт, можна сподіватися на добре поповнення роїв і щедрий медозбір.

Багато випробувань пережили ми протягом цієї зими. Дочекалися весни. Може, ця чарівна пора принесе нам очікувані зміни на краще. Весна іде, красу несе, і тій красі радіє все!

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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1 березня — День «Нуль дискримінації»

3 березня — Всесвітній день дикої природи

8 березня — Міжнародний жіночий день

8—13 березня — Сирний тиждень. Масляна

9 березня — 1814 року народився Тарас Шевченко

10 березня — 160 років із дня смерті Тараса Шевченка (1814—1861), українського поета, прозаїка, художника, мислителя

13 березня — День землевпорядника

14 березня — День українського добровольця

15 березня — Початок Великого посту

18 березня — День працівника податкової та митної служби України

20 березня — Міжнародний день щастя

21 березня — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення; Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; Всесвітній день людей із синдромом Дауна; Міжнародний день лісу; Всесвітній день поезії; Міжнародний день Навруз

21—27 березня — Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів

23 березня — Всесвітній метеорологічний день

24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз; Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв

25 березня — День Служби безпеки України; Міжнародний день солідарності зі співробітниками, яких утримують під вартою чи зникли безвісти; Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі

26 березня — День Національної гвардії України

30 березня — Теплого Олекси