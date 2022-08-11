Кілька днів тому довелося стати свідком, як на одній із зупинок громадського транспорту в Сумах чоловікові-пенсіонеру, що сидів на лавочці, стало зле. Спочатку він почав хилитися вбік, сповзаючи донизу, і ще кілька секунд — упав би горілиць на асфальт. На щастя, поруч стояв молодик, який блискавично підхопив дідуся під пахви, зручно влаштував його на лавочці, розстебнув комір сорочки, підклав під голову свою барсетку і почав рахувати пульс. Тим часом хтось із пасажирів викликав швидку, і за кілька хвилин двоє медиків, оглянувши старенького, посадили його в машину і, ввімкнувши сирену, рушили до найближчої лікарні. Хтозна, як би розвивалися події, якби поруч не виявилося чоловіка, який, з’ясувалося, свого часу під час навчання у виші пройшов курси з надання першої медичної допомоги. І, за його ж словами, доволі часто доводиться користуватися набутими навичками і приходити комусь на допомогу.

Подібних прикладів можна наводити чимало. У поїздах, автобусах, магазинах, посеред вулиці — будь-де може статися напад. І добре, якщо поруч опиниться той, хто не тільки не розгубиться, а й надасть першу кваліфіковану допомогу до приїзду швидкої.

Що вже говорити про воєнний час і поля битв, де десятки, сотні поранених. І де рахунок часто йде на секунди. Ось чому знання і практичні навички з тактичної медицини в умовах воєнного стану набувають особливої значущості.

Правильні дії у правильний час

Як наголошує керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, регіон уже має доволі значний практичний досвід в організації такого навчання. І насамперед завдяки курсу «Тактична медицина для українців», який розпочався за стандартами НАТО у травні цього року під гаслом «Правильні дії — у правильний час».

Цьому передував меморандум, укладений між Сумською ОВА, Сумським обласним центром екстреної медицини та медицини катастроф, благодійними фондами The Austere Medical Relief Group і «Меліос» за сприянні проєкту «Міжнародний штаб допомоги українцям».

Навчальний модуль передбачає чотири дні теоретичних і практичних занять, останні з яких максимально наближені до бойових. За підсумками навчання кожен отримує відповідний сертифікат бійця-рятувальника, а також сучасну аптечку IFAK, сформовану за натовськими стандартами — саме такі зараз на захисті американських військових.

За словами керівника Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергія Бутенка, з курсантами працюють досвідчені інструктори центру, які мають сертифікати Європейської ради реанімації та Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також військові медики зі США. Це дає змогу сумським інструкторам набувати цінного досвіду, який так потрібний у сучасних воєнних умовах.

На думку представника благодійного фонду The Austere Medical Relief Group Таннера Ларсена, який, до речі, пройшов означений курс, українці надзвичайно швидко і якісно засвоюють матеріал, бо, за словами самих бійців, навчання унікальне й дуже потрібне, адже йдеться про життя воїнів, які боронять рідну Україну. А керівниця проєкту «Міжнародний штаб допомоги українцям» Ганна Крисюк констатувала, що на Сумщині пілотний проєкт успішно втілюють.

Набуті навички знадобилися

Кілька днів тому на адресу Дмитра Живицького надійшла відеоподяка від харків’янина волонтера Валерія Брагинського, який нещодавно разом з побратимом Дмитром Костянтиновим закінчив курси в Сумах. За словами Валерія, він не сподівався, що набуті теоретичні знання і практичні навички знадобляться так швидко. А трапилося ось що.

Проїжджаючи машиною однією з центральних вулиць Харкова, Багинський потрапив під щільний вогонь реактивної системи залпового вогню. Попереду рухався легковик, у який прямим попаданням влучив снаряд, ущент рознісши автомобіль. Двоє осіб відразу загинули, а кілька зазнали поранення. Усе відбувалося просто на його очах.

Ось тут і знадобилася допомога Валерія, в якого, на щастя, в машині була аптечка, а в ній медичні турнікети, тампони тощо. На гаючи часу, він обробив рани постраждалим, наклав джгути, провів тампонацію — одне слово, все зробив так, як навчали на курсах. А потім переправив поранених з червоної до жовтої, а затим зеленої зони.

Постраждалі щиро дякували Валерієві за те, що врятував їм життя, адже щільність обстрілів була неймовірно високою і шансів вижити пораненим під таким вогнем майже не було.

Сам Валерій задоволений, що пройшов навчання в Сумах. Адже відтепер він знає, як діяти в екстремальних умовах, що важливо не лише для нього. Адже з початком повномасштабної війни харків’янин облишив юридичну практику і як волонтер створив благодійний фонд «Світанок України», який постачає ЗСУ засоби тактичної медицини, зокрема турнікети і тампони, а також термічні ковдри, повітроводи, бандажі тощо.

Цими днями в Сумах формуються нові змішані групи, в яких військові, поліцейські, прикордонники, тероборонівці, цивільні, волонтери опановуватимуть навички домедичної допомоги. Щотижня готуватимуть не по 30, а 60 сертифікованих спеціалістів. Із початку освітньо-практичного курсу відповідні сертифікати й аптечки отримали понад 500 випускників, а всього найближчими місяцями навчання пройдуть ще близько півтори тисячі курсантів.

До слова, щоб стати слухачем курсів, замало бажання — має бути насамперед міцне здоров’я, адже навчання передбачає серйозні фізичні та психологічні навантаження.